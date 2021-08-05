Китайцы о нашей традиционной еде: «Это отражение жесткого русского духа»

Китайская туристка пробует блины во время уличного празднования Масленицы. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Журналисты китайского интернет-портала Sina решились на эксперимент: попробовать традиционные блюда русской кухни. Выводы соседей укладываются в самые клюквенные стереотипы о суровых русских. Оказывается, мы с вами демонстрируем «особенно жесткий дух, когда речь идет о еде и напитках».

Какие яства так удивительны для китайцев? Начнем с икры, которая в азиатской стране на вес золота. Да и в наших краях, прямо скажем, не дешевая. Однако, по мнению отважных журналистов, «для россиян икра — это обычная закуска к алкоголю». Жаль, что не уточняется, про какую икру идет речь, а то ведь бедные китайцы могут думать, что у нас тут хлебают черную икру ложками прямо из ведра.

Другие блюда, непривычные китайскому языку, это соленая сушеная рыба и селедка с картошкой. Причина проста, оказывается китайцы не любят есть сырую рыбу (в отличие от японцев), а уж идея посыпать ее солью и вовсе отвратительна. Правда не очень понятно, причем здесь сырая рыба, если речь идет о копченостях. Сельдь тоже почему-то попала в список странных блюд, видимо из-за ее необработанности.

Выводы наших китайских соседей укладываются в самые клюквенные стереотипы о суровых русских. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Ну и последний «жесткий» кулинарный пункт – это … соленые огурцы! Правда, в отличие от предыдущих пунктов, авторы статьи оценили их намного выше, заодно отметив, что «многие китайцы любят покупать соленые огурцы, потому что им нравится их приятный вкус».

Впрочем, как часто пишут люди, пожившие в Китае, многие местные жители вообще с подозрением относятся к любой термически необработанной пище и даже считают ее вредной. Например, в некоторых частях КНР жарят огурцы! Можете представить, как шокируют местных жителей такие блюда как окрошка или салат оливье. А еще не будем говорить про гречневую кашу, которая вызывает шок у азиатов!

Хотя некоторые рецепты вызывают недоумение не только у китайцев, но и у других обитателей нашей планеты. Безусловный лидер в этом плане это холодец. Жителям других стран не всегда понятно, зачем остужать мясной бульон до состояния желе, а особенно при этом использовать копытца.