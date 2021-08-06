Педагоги и психологи рассказали, как растить и учить детей поколения «альфа»: «Домашка им в тягость, зато на эмоциях может горы свернуть»

Поколение А (альфа) - это те, кто родился после 2010-го Фото: Shutterstock

Ученые подметили: примерно каждые 10-20 лет у большинства людей формируются сходные ценности и они живут и думают иначе, чем предшественники. Так появилась теория поколений. Самые юные - поколение А (альфа) - те, кто родился после 2010-го. Их предшественники – Z (зумеры).

Альфы еще дети, однако педагоги и психологи говорят: уже сейчас видно, что они особенные. По характеру, в учебе, в отношении к взрослым и к миру. Главное их отличие в том, что с пеленок живут сразу в двух мирах - виртуальном и реальном. Первое цифровое поколение. А мы для них - как динозавры. Не то говорим, не то делаем. Более того, в отличие от предыдущих поколений многих из нас учат именно собственные дети - «альфы». Бабушкам - как пользоваться смартфонами. Родителям - как зарабатывать в интернете. Как растить и воспитывать «альф», мы расспросили педагогов, которые с ними занимаются и знают их слабые и сильные стороны.

КАКИЕ ПО ХАРАКТЕРУ

Гедонисты

- Зумеры (см. словарик - прим. Ред.) родились в век максимального потребления, когда хочется все больше и больше. Они не вылезают из компьютерных игр, из-за чего испытывают психологические трудности. В отличие от них, у альф хаотичное потребление цифрового контента преобразуется в осознанное, - говорит Анастасия Екушевская, академический директор Skysmart English, нейропсихолог, кандидат философских наук, старший научный сотрудник Института проблем инклюзивного образования МГППУ (Московский государственный психолого-педагогический университет). - Планшет у них – не только для мультиков и игр, а для общения с близкими через скайп и зум или для обучения. Это как с едой: когда появились кока-кола, сникерсы, дети не могли наесться. А нынешние отказываются от глютена и сахара, ходят за родителями свет выключают. Они заботятся о себе, об окружающих, о планете. Я кайфую, когда наши ученики 6-7 лет рассказывают о своих мечтах о будущем. Это не «вырасту и куплю себе бентли или айфон», а «чтобы все жили спокойно и счастливо». Хотят получать удовольствие от жизни здесь и сейчас. Поколение гедонистов.

Свободные, требуют уважения

- Яркая особенность альф – они более свободные и гибкие, - добавляет Михаил Митин, директор онлайн-школы для детей Skysmart. - Раньше к ребенку как относились – ты должен, обязан, делай так. С нынешними этот подход не работает. На любую директиву ответят: зачем мне это? И нужно будет аргументировать. Взрослые для них уже не авторитет просто по факту взрослости. Детям важно, чтобы к ним прислушивались, уважали, воспринимали как равных, признавали их уникальность. Не хочет ходить в музыкалку, бесполезно заставлять, только потому что туда ходили вы (или не ходили, но очень хотели).

Серьезность не для них

- Наши родители смотрели только телевизор, позже добавились видеомагнитофоны. Зумеры стали видеть мир через компьютер, альфы - через персонально подобранные рекомендации, - уточнила Татьяна Сорокина, методист Учи.Дома. - У детей-альфа очень высокая степень доверия к окружающему миру, где есть любящие и поддерживающие родители, развлечения переплетаются с обучением. По сути, весь мир подстроен под их интересы. При этом слепого доверия у них нет. С теми, кто обманул, не оправдал ожидания, альфы легко прекратят общение. Искусству бана они учатся смолоду. А еще они не склонны воспринимать серьезную информацию с серьезным видом, они вообще не воспринимают все слишком серьезно. Хотите привлечь их внимание - говорите с юмором, элементами игры даже о важном.

Яркая особенность альф – они более свободные и гибкие. Фото: Shutterstock

А В УЧЕБЕ?

Усваивают короткую информацию

Раньше в пединститутах учили: младший школьник в состоянии удерживать внимание 15 минут. Нынешние дети - максимум 3-5 минут. Как посты в соцсетях или ролики на ТикТоке. Потом нужно переключение внимания, затем к теме снова можно вернуться.

Чем проще и понятнее подан материал - тем лучше. При этом важен аудио- и визуальный контент – качественный, динамичный, залипательный, как сейчас говорят. Долгую нудную, пусть и очень нужную, лекцию не высидят. Книжки с черно-белыми картинками или вообще без них для цифрового поколения оскорбительны.

Быстро устают

Из-за привычки потреблять короткую дозированную информацию у них слабо развита способность концентрироваться, долго удерживать внимание. В итоге дети очень быстро устают или перегорают, либо становятся гиперактивными. Однако родителям нужно сражаться не с детской усталостью или ленью, а с их первопричиной - отсутствием интереса к учебе. Если же будете заставлять учиться, делать домашние задания, наказывать, угрожать, мотивацию вообще убьете.

Домашка в тягость

Уроков задают много, и альфы с этим плохо справляются. Им стоит разрешить пользоваться материалами, где будут не просто ответы, но и пути решения, тут же видео по теме, кусочек теории – чтобы вовлечь, чтобы сам захотел разобраться в теме.

Кайф от учебы дороже оценок

С зетами хорошо работали рейтинги и оценки. Альфам важнее не чтобы похвалили: мол, ты сделал это задание в сто раз лучше других! Им важно получить кайф от урока, эмоциональный заряд. Тогда любой предмет хорошо зайдет, даже сложный. Доказательство - на ютубе сейчас популярны научные ролики как раз среди маленьких детей. Даже квантовая физика.

Ставят краткосрочные цели

Учатся не ради какого-то эфемерного будущего – чтобы поступить на юридический или экономический, как мы в свое время. Они так далеко не смотрят. Для них ценны знания, которые можно применить здесь и сейчас. Английский - для путешествий или, чтобы понимать зарубежные клипы, а не «чтобы развиваться». Русский - чтобы грамотно писать посты в соцсетях.

Не углубляются

В отличие от зет, которые готовы буквально рыть информацию по интересным темам, альфы более поверхностно воспринимают контент, не особо вникают в первопричины, смыслы. Качество у них скорее заменяется количеством. Поэтому они больше ценят доступ к разным кружкам, секциям, предметам, темам, чем долгое занятие чем-то одним, глубокое погружение.

КАКОЙ ВЗРОСЛЫЙ ВДОХНОВИТ

С советских времен учитель – носитель знаний, ключевая фигура в обучении. Нынешние дети такого пиетета не испытывают, ведь гораздо больше знаний сейчас можно получить вне школы. На уроке истории любознательный ученик на норманскую теорию педагога через три минуты запросто выдаст антинорманскую из интернета. Им нужен учитель – навигатор в мире знаний и возможностей: мол, в этой области ты крут, а есть еще вот что, посмотри, а здесь тебе тесно. При этом педагог должен быть интересен так же, как блогеры, которых дети постоянно смотрят: со своими увлеченностями и фишками.

ПРОГНОЗ

А что если исчезнет интернет?

Справится ли цифровое поколение, если отнять их главную «игрушку», или все тут же рухнет?

- Жизнь альф не сильно изменится, они ведь пока не заказывают авиабилеты онлайн, не пользуются навигатором и прочими е-коммерс вещами, - полагает Михаил Митин. - Они быстро адаптируются и начнут общаться вживую. А стресс будет у родителей. К ним же сразу прибегут: «Мама, мне скучно!» А заменить гаджеты нечем. Поэтому не ленитесь предлагать детям офлайновую альтернативу: путешествия, походы, зоопарк, музеи, игры.

- Это будет болезненно, ведь вся система коммуникации держится на цифровых технологиях, - считает Анастасия Екушевская. - Альфам придется перестраиваться. Но следующее поколение придумает, как выжить, и оно будет, скорее всего, достигаторским. Кризис всегда идет волнообразно. Военное поколение было достигаторским, потому что нужно было поднимать страну из разрухи. А следующие рождались более свободные от постоянного долженствования, потому зумеры и альфы могут себе позволить задуматься о своем собственном счастье и комфорте.

КРАТКИЙ СЛОВАРЬ

А вы из какой песочницы?

Социологическую теорию поколений разработали в 1991 году в США писатель Уильям Штраус и популяризатор науки Нил Хау. Теория прижилась, появились последователи, но с датами до сих пор путаница: кто измеряет поколения шагом в 10 лет, кто в 20. Самая популярная классификация:

* бумеры (рожденные в 1946-1964 годах.),

* поколение Х (1965-1980),

* миллениалы (1981-1996) ,

* зумеры (1997-2010).

* альфа (2010 - ??)