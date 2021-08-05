Сергей Шойгу: В Сибири надо построить 3-5 новых городов. И не все деньги застревают в Москве

Министр обороны Сергей Шойгу и глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь (слева) во время посещения филиала ПАО "Компания "Сухой" Новосибирского авиационного завода имени Чкалова. Фото: Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Вообще-то в Новосибирск Сергей Шойгу прилетел проверить - как там делают фронтовые бомбардировщики Су-34 и ударные беспилотники «Охотник». И проверил. И остался доволен. Но самое любопытное произошло на встрече министра с учеными.

- В Москву едете к нам? В Министерство обороны? - переспросил Шойгу у академика Сергея Багаева, который пожаловался, что вынужден каждую неделю бывать в Москве, чтобы решать вопросы по своему Институту лазерной физики, хотя раньше спецы из Москвы сами приезжали к нему в Новосибирск. - Я терпеть не могу бюрократию и борюсь с этим делом... Поверьте, я трачу много времени, чтоб с каждым (ученым, конструктором-оборонщиком, - ред.) поговорить и каждого посмотреть. Начиная с тех, кто делает что-то в гараже напильником, и заканчивая большой наукой, - сказал министр. - Мы на науку тратим очень много. Это сотни миллиардов! У вас здесь на научно-исследовательские разработки идет 17 миллиардов. Здесь, у вас! Завтра буду в Красноярске, там 92 миллиарда... Поэтому говорить, что все застревает в Москве — явный перебор.

Здесь же, на встрече с учеными, Шойгу заявил, что в Сибири надо построить 3-5 новых крупных городов.

- Нам необходимо построить в Сибири три, а лучше пять крупных центров научно — промышленных, экономических. Проще говоря — городов с населением 300-500 тысяч человек, а лучше — до миллиона. И не просто построить, а сделать их направленными на ту или иную сферу деятельности.

Шойгу рассказал, что такие планы были в советское время, незадолго до распада страны.

- К сожалению, по известным причинам, проект был остановлен, - констатировал министр.