Как найти секрет успеха: некоторые итоги выдвижения кандидатов в депутаты Госдумы

Политические партии, принимающие участия в выборах в Госдуму в среднем сейчас выдвигают больше кандидатов, чем в 2016-м. Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) в международном мультимедийном центре «Россия Сегодня» провел круглый стол на тему «Итоги выдвижения: конкуренция , факторы успеха, перспективы обновления».

В обсуждении участвовали глава «Экспертного клуба Екатеринбурга», директор Института системных политических исследований и гуманитарных проектов Анатолий Гагарин и председатель Координационного совета по общественному контролю за голосованием при Общественной палате РФ Максим Григорьев, директоры Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин и Центра регионального развития Константин Комков, глава Российской ассоциации политконсультантов Алексей Куртов и руководитель практики политического анализа ВЦИОМ Михаил Мамонов, а также гендиректор федеральной экспертной сети "Клуб Регионов" Сергей Старовойтов.

Вела дискуссию директор департамента региональных программ ЭИСИ Дарья Кислицина.

КАНДИДАТЫ ИЩУТ ПАРТПОДДЕРЖКУ

О том, что многие из тех, кто стремится в депутаты, стараются опереться на партийное плечо, говорил Максим Григорьев:

- На протяжении последних лет в России происходит увеличение партийной конкуренции. Причем на выборах и в Госдуму и высших должностных лиц. То есть кандидаты предпочитают опираться на поддержку партий. На выборах разных уровней выдвинуты кандидаты от 26 партий. В Госдуму заверены списки 15 партий. Сравнивая с выборами 2016, видим уменьшения числа отказов кандидатам по партийным спискам. И тут сказывается предупредительная работа избиркомов. То есть они не просто проверяют документы — они фактически консультируют партии, как все сделать лучшим образом. Это новый тренд. Он улучшает ситуацию с участием партий в выборах.

Политические партии, принимающие участия в выборах в Госдуму в среднем сейчас выдвигают больше кандидатов, чем в 2016-м. Это приводит к росту конкуренции среди кандидатов. Среднее количество выдвинутых выросло с 256 пять лет назад до 279 сегодня. К примеру, в Хакасии зарегистрированы 17 кандидатов, из них 9 человек - от партий. Представлен весь спектр практически среди 16 кандидатов в Краснодарском крае — там самовыдвиженцев всего 2 человека.

Анализируем 9 регионов, где пройдут выборы губернаторов. 50 человек от партий сейчас, а в 2016-м — 49 человек. В Хабаровском крае — 8 выдвинувшихся, и все от партий. Аналогичная ситуация в других областях. В Астрахани - полный набор партий. Нижегородская область — тоже полный набор партий и активная конкуренция. И Красноярский край — то же самое.

Мы видим, что уровень подготовленности партий растет. Они становятся более профессиональными

ЖЕЛАЮЩИХ ПРОГОЛОСОВАТЬ СТАНЕТ БОЛЬШЕ

О том, что будет происходить с явкой , говорил Михаил Мамонов:

- Что касается явки, то ситуация особой интриги не содержит. На основе поквартирного инициативного опроса видим, что текущие показатели соответствуют уровню 2016-го года.

Почти две трети опрошенных заявляли о готовности прийти на выборах.

Показатель явки будет расти. Большое количество региональных и муниципальных выборов сделают свое дело. Тысячи кандидатов захотят привести своих сторонников, трехдневное голосование создает дополнительный повод «заинтересоваться» выборами.

Пока 16% собираются определяться непосредственно в день выборов. Самые активная избирательная группа — граждане 60 плюс. Молодежь традиционно менее актина. Пока лишь 25% в этой возрастной категории заявляют о высокой степени желания голосовать.

Высокая мобилизационная готовность у электората «Единой Росси»— 70% ее сторонников декларируют четкое отношение к походу на избирательные участки, у остальных партий стоит задача - мобилизация своего электората.

Какие мотивы к тому, чтобы проголосовать - традиция, ответственность и верности своему голосу.

БЕЗОПАСНОЕ ДЕЛО

Одним из факторов прихода или неприхода на избирательный участок в период пандемии стала безопасность, полагает Павел Данилин:

- По сравнению с 2016-м факторы активности избирателей не особо изменились: покажем свою ответственность и защитим свои голоса.

Действия ЦИКа привели к тому, что мы наблюдали год назад на Едином днем голосования. У граждан страха нет. Введенный формат многодневного голосования позволяет людям обезопасить себя. Во время голосования по поправкам в Конституцию глава избиркома с подчиненными лично контролировали меры по безопасности процесса. В то же время известно, что, например, в Македонии, Сербии, Чили, Турция, Болгарии, Польше — из-за ковида выборы были перенесены

Штамп дельта ставит перед нами серьезные вызовы, надо относиться бережнее друг у к другу. Сколько будет наблюдателей из-за рубежа в этих условиях — не так важно, безопасность избирателей - вот первое требование. Когда нам говорят, что число наблюдателей маленькое — это неправда.

ВЫХОД ИЗ ДЕПРЕССИИ

Как ситуация видится из регионов и велик ли там запрос на политическое обновление — об этом говорил Сергей Старовойтов:

Интерес избирателей к выборам по-прежнему высок. В целом состояние ковидной депрессии, кажется преодолено.

Возможность избирателя общаться с властью напрямую для людей имеет высокое значение.

Как и то, что происходящее в хабаровском крае можно наблюдать из Москвы и Калининграда. Погруженность в цифру заинтересовывает партии и политиков . Потому начали оцифровывать процессы учета и контроля своих избирателей. И это тоже упрощает контакт между избирателем и избранником,

Политики массово пошли в народ. Это стало не только хорошим тоном, это стало необходимостью.

Наблюдается конкуренция идей. Партии и политики стали отвечать на запрос избирателей на предвыборный креатив Это не только у «продвинутых» «Новых людей», но и у консервативных коммунистов. Традиционные партии оценили запрос на новые идеологические и программные решения и стараются их предлагать. Эти тенденции важны и получат продолжение в российской политике в дальнейшем.

Вообще формируется новое коммуникативное пространство. Люди понимают, что у них появляется посредник-заступник, который способен потребовать от власти решения проблем избирателе.

ИДЕМ В НАРОД!

О том, что оказывает большее воздействие на кандидата — его личный или партийный бренд и как выглядят шансы самовыджвиенцев на фоне партийцев, говорил Алексей Куртов:

- В зависимости от территории, от сложившейся практики, от того, как тот или иной субъект выходит из ковида ситуация от региона к региону сильно отличается.

Практика работы самовыдженцев в столицах и в провинции разная. Так очевидно, что в Москве многие позиционируют себя как самовыдвиженцы, хотя очевидно, что люди идут в депутаты от ЕР. В больших городах человек-одномандатник получает бэкграунд своей структуры. Это и финансовое, и организационное, и идеологическое облегчение для кандидата. Не надо тратить много времени на рассказы про себя и свои достижения

Заметно по регионам, что кандидаты в депутаты Госдумы пошли в народ. Сейчас идет поиск нового политического языка. Важно что, кандидаты понимают — им надо защищать интересы людей, Президент показал пример — что даже первое лицо государство может позволить себе эффективно решать частные проблемы.

НОВЫЕ ЛИЦА

Об обновлении партий говорил Константин Комков:

- Мы отмечаем, что конкурентность выросла по партиям - шесть против пяти. Тренд на обновление — «ушел» из ЕР и в другие партии.

Многие партийные составы обновились. При том большинство партий не закрыли одномандатные округа, технологические и прочие причины. Вопрос кадровых резервов на местах стоит остро.

Цифры по публично одобряемой явке — около 54-55 %. В регионах - есть желание участвовать в выборах. Всем партиям надо учитывать фактор 1 сентября — люди собирают детей в школу.

Большое влияние на избирательную активность оказывает то, есть или нет губернаторы в партийных списках.