Эволюционный биолог Михаил Гельфанд: Наше общество превратилось в биореактор для выведения новых штаммов коронавируса

Доктор биологических наук, вице-президент по биомедицинским исследованиям Сколковского института науки и технологий Михаил Гельфанд. Фото: Первый канал

Гостем программы «Антиковид» на радиостанции «Комсомольская правда» стал ученый с мировым именем, доктор биологических наук, вице-президент по биомедицинским исследованиям Сколковского института науки и технологий Михаил Гельфанд.

КОВИД ПО ЗАРАЗНОСТИ ДОГНАЛ ВЕТРЯНКУ?

- Михаил Сергеевич, на днях зарубежные СМИ обнародовали новые данные CDC - американского центра по контролю и профилактике заболеваний. Специалисты предупреждают: дельта-штамм коронавируса домутировал до того, что по уровню заразности сравнялся с ветрянкой. Как бы вы оценили такое заявление? Значит ли это, что пандемия будет нарастать все большими темпами?

- То, что новые варианты коронавируса быстрее передаются между людьми, чем исходный штамм, стало ясно еще весной. По уму, эпидемиологические меры должны быть довольно жесткими. В ситуации, когда большинство населения не привито и не собирается, единственный способ избежать дополнительных болезней и смертей – это карантин. Но на это никто не пойдет. Поэтому эпидемия будет набирать силу, люди будут болеть и умирать.

- Есть мнение, что нас ждет нечто еще более опасное, чем нынешний штамм. Вы с этим согласны?

- Надо различать заразность и летальность. Это разные свойства вируса. Когда появляются штаммы с большей вероятностью передачи, они получают эволюционное преимущество и распространяются.

- То есть для вируса выгодно быть более заразным, но становиться смертоноснее невыгодно - так?

- Когда мы говорим «вирусу выгодно», нужно понимать, что у него нет свободы воли. Нет комитета вирусов, который решает: а куда бы нам, ребята, пойти, в каком направлении мутировать? Это чисто вероятностный процесс. Но он хорошо описывается классическими, еще от дедушки Дарвина идущими представлениями о том, как работает эволюция. Варианты вируса, которые более опасны для человека, повышают летальность, эволюционного преимущества не имеют. Но случайности тоже играют роль. Поэтому такие варианты (более смертоносные. - Ред.) вполне могут появиться.

ТРИ ГЛАВНЫХ БОНУСА ВАКЦИНАЦИИ

- Новые данные появляются чуть ли не каждый день, и люди переживают: сработает ли прививка с учетом непрерывных изменений вируса? Что известно на сегодня об эффективности вакцин против штаммов-мутантов?

- Данные говорят нам о том, что вакцина «Спутник V» действительно помогает не заболеть. Даже с учетом новых штаммов. При этом вакцина «пробивается», то есть привитый человек, тем не менее, может заболеть. Но этот шанс на много порядков меньше, чем если бы вы не вакцинировались.

Ампулы с препаратом ГамКовидВак ("Спутник V") в центре вакцинации. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Второй момент: даже заболевшим вакцина помогает не умереть и, скорее всего, избежать долгосрочных неприятных последствий (постковида. - Ред.). Наконец, вакцинирование помогает окружающим. От доли привитых граждан зависит развитие эпидемии. Если эта доля достаточно велика, то инфекция не распространяется дальше. Есть люди, которые не могут вакцинироваться по медицинским показаниям - их жизнь буквально зависит от всех нас. Если же в обществе большая доля вакцинированных или переболевших и в то же время много людей, чей иммунитет с вирусом не встречался, то это ровно та ситуация, когда эволюционно возникают наилучшие предпосылки для появления новых вариантов вируса, способных «пробивать» иммунитет.

Сейчас мы с вами как раз в таком положении. Часть людей вакцинировалась, а часть нет - фактически это биореактор для появления новых штаммов коронавируса.

МАСКИ ДЛЯ ПРИВИТЫХ - ПЛАТА ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ

- Когда мы говорим, что привитые люди могут заражаться и заболевать, встает вопрос: насколько активно они в это время будут передавать вирус окружающим? Наш Роспотребнадзор отменил ПЦР-тесты при возвращении из-за границы для вакцинированных, объяснив, что такие люди редко и слабо выделяют вирус, если сами подхватили его. А вот американские ученые недавно заявили, что при новом дельта-штамме привитые в случае заражения выделяют вирус в окружающую среду так же интенсивно, как и не вакцинированные. Поэтому в США принято решение, что привитые должны носить маски точно так же, как и все остальные. В России после вакцинации люди надевают маски редко и неохотно. Что вы об этом думаете?

- К сожалению, есть большое количество вопросов, на которые у нас нет точных ответов, потому что нет статистики. Вариант «Дельта» появился весной. Мы не успели набрать статистику, насколько он опасен. Человеку трудно жить в ситуации, когда даже авторитеты не знают. Но это наша реальность. В такой ситуации лучше ошибаться в сторону осторожности. Носить маски надо. Я ношу, хотя я привился. Это неудобно, но это очень маленькая плата за безопасность.

- Израильский Минздрав сообщил, что вакцина Pfizer, которой привито большинство населения, защищает от заражения штаммом «Дельта» на 39%. Что мы знаем в этом плане о «Спутнике»?

- Российских данных по этому вопросу вообще нет. Их надо собирать. В то же время хочу уточнить: то, что Pfizer эффективна против заражения «Дельтой» на 39% - пока предварительныне данные. Вместе с тем известно, что эта вакцина на 88% защищает от госпитализации и на 91% - от тяжелого течения болезни при заражении индийским штаммом. Со «Спутником», по-видимому, похожая ситуация. Это хорошая вакцина. Другое дело, что пиар у «Спутника» был ужасный. Когда по телевизору рассказывали, что мы самые лучшие, только у нас есть настоящая вакцина. А про зарубежные вакцины - сплошные кошмары. Такая информационная кампания вызывает недоверие ко всем вакцинам сразу, включая «Спутник». Это был колоссальный провал публичного сопровождения кампании по вакцинации.

Дельта-вариант штамма коронавируса впервые был обнаружен еще осенью 2020 года в Индии и с тех пор захватил всю планету. Фото: REUTERS

ОТ ЧЕГО ЗАВИСИТ РЕАКЦИЯ НА ВАКЦИНУ

- Наши слушатели спрашивают: от чего зависит разная реакция на вакцину «Спутник V»? Кто-то вообще ничего не почувствовал после укола, а кто-то лежит несколько дней в состоянии, похожем на тяжелый грипп.

- Качественной медицинской статистики на этот счет сегодня нет. Ни по одной из вакцин в мире. Но мы понимаем, что поствакцинальные реакции связаны с индивидуальными особенностями иммунитета. Причем, по-видимому, нет связи между тем, насколько сильной была реакция после прививки и насколько «хороший» иммунитет установился.

Надо понимать: вакцина сама по себе вещь небезобидная. Мы сравниваем риски осложнений от прививки. Это полный интервал – от того, что ничего не произошло, до того, что у человека день или два высокая температура. Тяжелые осложнения крайне редко тоже бывают при вакцинировании. Но мы должны сравнивать эти риски с угрозой заболеть, получить ковид в тяжелой форме и умереть. Либо после выздоровления долго страдать от последствий болезни. И вот такая угроза несопоставимо сильнее, чем риск от вакцинации. Однако об этом официально никто не говорит, не объясняет. А люди видят, что сосед два дня лежит влежку после вакцины. И у человека возникает ощущение, что его обманывают. Об этом надо говорить честно: да, может быть достаточно сильная поствакцинальная реакция. Но она будет кратковременной и пройдет, а защита останется.

Будем жить с ковидом, как с гриппом?

- Михаил Сергеевич, вирус и вакцинация от него теперь останутся с нами навсегда?

- С биологической точки зрения, исходя из того, что мы знаем сейчас, вирус останется и будет циркулировать. Даже если мы уговорим всех наших сограждан привиться, во что я не верю, у нас останется большая чудесная Африка, и оттуда будут вылетать самолеты время от времени. Скорее всего, коронавирус будет циркулировать все время. И продолжится возникновение новых штаммов, которые будут преодолевать иммунную защиту от предыдущих вакцин. Но и вакцины будут развиваться. Вирус будет убегать от нас, а мы - его догонять.

Похоже, что будет регулярная прививка от SARS-CoV-2 и от его новых вариантов, которая позволит держать эпидемию на не таком ужасном уровне, какой он сейчас.