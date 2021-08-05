Называющий жену «тупой» комик Алексей Щербаков дослужился до кресла наставника в шоу «Открытый микрофон»

Комик Алексей Щербаков. Фото: StandUp

Юмор — штука универсальная. Каждый шутит, как умеет. Подбирает понятные для себя и близкие темы. Так, чтобы раскрыть их можно было максимально необычно и, разумеется, смешно.

Комик Алексей Щербаков выбрал амплуа своего в доску парня. Мужик, отец, отслуживший в спецназе ГРУ четкий пацан. На спорте, на позитиве, без лишнего веса, жесткий и ровный. Работал в метрополитене. Еще и на барабанах играет! Он такой и на сцене, и в жизни.

Смотреть видеосюжет Stand Up: Алексей Щербаков - Жена борется со старостью

Спектр тем Алексея довольно ограничен: семья (не стесняется называть жену тупой и делал про этого несколько монологов), дом, учеба детей в школе (монолог про домашние задания, которые по сути задают родителям, а не детям, стал вирусным в прошлом году), коронавирус. Однако аудитория очень любит Щербакова — за последние пару лет он из рядового комика обоймы Stand Up стал суперзвездой: берет за сольный концерт по несколько сотен (!) тысяч рублей, его интервью Юрию Дудю посмотрели 23 миллиона раз. Иногда в сборных концертах Stand Up комик даже не принимает участия (из-за особого статуса, как Нурлан Сабуров, к примеру — коллега Алексея по мегапопулярному ютуб-шоу «Что было дальше?»). На самом деле, головокружительная карьера.

Особенно если представить, что в 2013 году Щербаков пришел в шоу Comedy Баттл и даже не прошел первый тур. Судьям выступление Алексея показалось несмешным.

Комик Алексей Щербаков выбрал амплуа своего в доску парня.

А теперь он сам стал наставником — правда, другого юмористического проекта ТНТ: «Открытый микрофон». В нем ветераны юмора набирают команды малоизвестных комиков и ведут их к победе (главный приз — 3 миллиона рублей), помогая направлять талант в нужном направлении и задавая верную интонацию творчеству. В шестом сезоне Алексей займет кресло ментора.

— Смотрел предыдущие сезоны «Открытого микрофона» — все нравилось, — заключил Щербаков. — Я уже был судьей в «Comedy Баттл», теперь вот пришел в «Открытый микрофон». Но в «Баттле» ты просто можешь пропустить дальше человека, который понравился, а, если ты наставник в «Открытом микрофон», то уже понимаешь, что потом дальше с человеком еще работать. Одно удачное выступление не гарантирует перспектив, нужно, чтобы у комика были и шутки смешные, и потенциал.

Вести шестой сезон шоу будет по-прежнему Андрей Бебуришвили.

«Открытый микрофон», ТНТ, с 13 августа в 22.00