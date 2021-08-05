«Я вас всех ещё переживу!»: Пиарщик Бузовой рассказал о диалоге с Пугачёвой

Антон Богославский и Ольга Бузова. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Антон Богославский -правая рука Ольги Бузовой. Антон работает у Оли пиар-менеджером и параллельно ведёт дела актёра Андрея Гайдуляна.

В своей книге «БОльше чем пиар. Как создать звезду», которая вышла в издательстве «АСТ», Богославский рассказал о буднях пиарщика.

В начале книги Антон вспоминает, как работал в Новосибирске журналистом. Там же он начал общаться со звёздами. Когда на гастроли приехала Алла Пугачева, Богославский был единственным журналистом, с кем пообщалась примадонна на вокзале.

- Алла Борисовна, как ваше самочувствие?- спросил у Пугачёвой Антон.

- Я вас всех ещё переживу, - улыбнулась артистка.

По словам Богославского, в то время уже ходили слухи о том, что Пугачева завершит карьеру. Но тогда Алла Борисовна иронично заметила в беседе с Антоном, мол, на все воля Божья.

Как говорит, менеджер Бузовой, он до сих пор вспоминает о том разговоре с АБ, порой советует своим подопечным брать пример с интервью «женщины, которая поёт».

Оля не хотела жить...

Рассказывает Антон и про нелегкий период в жизни Ольги Бузовой, когда артистка развелась с футболистом Дмитрием Тарасовым.

- Ее главным качеством является то, что она настоящая. Если Оле плохо, значит ей реально плохо, и она может показать это своим подписчикам. Когда ей хорошо, она от души демонстрирует эту радость. Когда она просит поддержки у своей аудитории, та всегда ее поддерживает, потому что люди знают, что и она умеет поддержать...

Антон Богославский - правая рука Ольги Бузовой. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Олины ранимость, искренность и чувствительность здорово подкосили ее во время бракоразводного процесса. Я очень боялся за нее, это было, действительно, тяжело. Думал, что она может умереть,-признаётся Богославский.

- В один из разговоров с Олей я на эмоциях сказал ей: «Окей, делай с собой что хочешь. Но если что, за твоими собаками, Евой и Челси, некому будет присматривать, и мы отдадим их в питомник». Удивительно, но именно этот аргумент сработал. Оля сразу запротестовала: «Нет! Моих собак в питомник?!» Она очень любит Еву и Челси. Да и мы все их любим. Оля уцепилась за мысль о том, что если с ней что-то случится, собаки останутся одни. Спустя время в одном интервью она сказала, что в то время жила только ради своих собак и их комфорта. И все было и правда так: она выбирала просторную квартиру, чтобы им было где бегать; дом с огороженной территорией, чтобы спокойно с ними гулять; спала вместе с ними. И Ева до сих пор спит у Оли на груди. Оля называет ее «моя душа».

Антон Богославский написал книгу «БОльше чем пиар. Как создать звезду». Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

...В какой-то момент на Олю навалилось просто все. У нее отобрали машину, которая была ей подарена. В тот же вечер Саша Текила выгнал ее из офиса, который она снимала и сама оплачивала (у него есть помещения, которые он сдает в аренду). В тот момент мы все приехали на съемки Comedy Club, где Оля должна была быть, и, находясь в гримерной, обсуждали, что делать с машиной и на чем она будет теперь передвигаться по городу. Я предложил на время взять по бартеру автомобиль одного именитого бренда, пока не будет возможности приобрести его. Оля согласилась. Она знала, что Амиран Сардаров, для которого она много раз снималась во влогах и которого поддерживала в социальных сетях, сотрудничает с этим автомобильным брендом. Она написала sms-сообщение Амирану и попросила поделиться контактом менеджера, который мог бы решить ее вопрос. Однако, спустя время на ее просьбу пришел отказ — Амиран ответил, что не готов делиться никакими контактами и хотел бы вообще воздержаться от общения с Олей. Моему удивлению просто не было предела! Кстати, спустя пару дней Амиран, с которым я тогда сотрудничал, уволил меня по sms. Он даже не нашел в себе смелости позвонить и сказать несколько слов человеку, который сделал ему огромное количество эксклюзивных коллабораций с мировыми звездами, - посетовал помощник Бузовой.