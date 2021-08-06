Простыть от кондиционера: 5 мифов о главном спасителе в жару

Часто на кондиционер списывают простуду, "заработанную" совсем иным способом. Фото: Shutterstock

Вместе с Ольгой Милушкиной, проректором по учебной работе РНИМУ им. Н.И. Пирогова, заведующей кафедрой гигиены и главным внештатным специалистом по гигиене детей и подростков Минздрава России, разбираем главные вопросы о кондиционере.

1. Кондиционер сушит слизистые.

Почти правда:

- Если использовать кондиционер строго в соответствии с инструкцией по применению, то в любое время года он абсолютно не опасен. Но нужно помнить, что кондиционер способен изменить микроклиматические условия внутри помещения: то есть он влияет на температуру воздуха, относительную влажность и скорость движения воздуха. И, если в вашем доме очень сухо, душно и жарко, то, конечно, кондиционер может повлиять на состояние организма. Например, сухой воздух (с относительной влажностью ниже 27%) может приводить к сухости слизистых оболочек и кожи.

И, кстати, если все параметры воздуха в помещении оптимальны, то и спать при работающем кондиционере очень даже можно.

2. Чем прохладнее по сравнению с улицей, тем лучше.

Неправда:

- Оптимальная температура воздуха в помещении — 20-22 градуса. Это комфортная температура для организма. При этом следует учитывать тот факт, что перепад температур в жарких условиях между внешней средой и внутри помещения не должен превышать 10 градусов. То есть если на улице 32, то в помещении должно быть минимум 22.

3. В нечищеных кондиционерах размножаются бактерии!

Правда:

- Безусловно, обслуживание кондиционера нужно осуществлять в соответствии с инструкцией по эксплуатации, в противном же случае качество и безопасность воздушной среды не будут отвечать гигиеническим требованиям и могут привести к заболеваниям сотрудников.

Своевременное обслуживание кондиционера - залог чистого воздуха. Фото: Shutterstock

4. Я из-за кондиционера заболел...

Почти правда:

- Можно заболеть, если в помещении с кондиционером параметры микроклимата не соответствуют гигиеническим нормативам (в частности, не соблюдена влажность температура воздуха). Ну и еще, пожалуй, в одном случае: если кондиционер упадет на человека.

Но если серьезно: как и любое другое переохлаждение, переохлаждение от кондиционера грозит простудными заболеваниями, обострением хронических заболеваний ЛОР-органов, болезней легких и других органов и систем, в частности опорно-двигательного аппарата (например, артриты, миозиты и т.д.). Но при этом стоит помнить: лучшей тренировкой терморегуляции является закаливание: больше контрастов, солнца, сквозняков и так далее.

5. Если от кондиционера то холодно, то жарко...

Это уже не миф, а проблема...

- Если дискомфорт от сменяющейся температуры в помещении испытывает лишь один человек, то этому человеку стоит задуматься. Терморегуляция может нарушаться, если есть хроническое заболевание: болезни щитовидной железы, артериальная гипертензия, различные заболевания эндокринной системы и другие. Важно обращать внимание на изменившееся самочувствие и обратиться к врачу!

Можно ли отравиться фреоном из кондиционера?

- Фреон — это торговое название хладагента, используемого в бытовой технике: в холодильниках и кондиционерах. При разгерметизации оборудования может произойти утечка фреона, но если помещение проветривается, концентрации в воздухе редко превышают допустимые значения. Отравление действительно возможно, но только при высоких концентрациях фреона, например, в случае аварии во время работы на производстве или при вдыхании с целью получения эйфории. Важно знать, что в высоких концентрациях отравление может привести к смерти.