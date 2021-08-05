Покинувшая сцену Эдита Пьеха осталась ни с чем: "Никакого имущества, накоплений и связей"

Певица Эдита Пьеха во время концерта, посвященного ее 80-летию, 2017 год. Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

В последнее время 84-летняя Эдита Пьеха редко появляется на публике: с первых дней пандемии звезда эстрады переехала в деревню под Петербургом, где изолировалась в загородном доме. В обычной пенсионерке без парика, макияжа и сценических нарядов, которая гуляет по лесу, узнать Народную артистку практически невозможно, но Эдиту Станиславовну устраивает неспешная и уединенная деревенская жизнь.

На телевидении Пьеха бывает раз-два в год: последний раз поклонники видели ее в январе на ток-шоу Малахова "Привет, Андрей!". Благодаря гримерам и осветителям звезда выглядела прекрасно, однако, за весь эфир так и не поднялась из-за стола, не говоря уже о выступлении перед залом.

- Петь не могу, только слушать. Сама напелась, - посетовала знаменитость.

При этом самое сложное для неподражаемой Эдиты - стоять на сцене. Несколько лет назад во время прогулки с собакой звезда травмировала ноги, из-за чего перенесла операцию на коленях и до сих пор не может ходить без боли. В быту Пьеху выручают две помощницы, которые рядом с ней уже много лет, а вот дочь и внуки из-за занятости крайне редко навещают знаменитую родственницу.

- Сначала я переживал из-за ковида, как бы не заразить Эдиту с помощницами. Поэтому за все время был в гостях всего пару раз, когда у меня уже появились антитела, - признался Стас Пьеха в свежем интервью на YouTube-проекте "Алена, блин!". - Она, как и любой человек в ее возрасте, имеет свои проблемы и радости. Она сейчас не выступает и не сильно хочет, хотя ни разу не объявила об уходе со сцены. Такие объявления - это коммерческая история, у нас так делают многие артисты. Люди идут на последний концерт, платят деньги - а вдруг больше не будет? Но Эдита далека от коммерции, она никогда не умела зарабатывать бабки. У нее воровали деньги, у нее нет никакого имущества, никаких накоплений и связей. Она всю себя посвятила профессии. Жалко, что так получилось... Потому что человек ее масштаба в другой стране, при других обстоятельствах и чертах характера должен был стать богатым, иметь какие-то бизнесы. А Эдита осталась со своим величием и воспоминаниями. Вот такой выбор она сделала.

Сама Эдита Станиславовна не раз признавалась, что богатым человеком так и не стала, но не горюет по этому поводу: "Я бы не знала, что делать с деньгами и, наверное, все отдала бы бомжам". Себя Пьеха называет обеспеченной, так как получает две пенсии: актерскую и шахтерскую, в сумме около 45 тысяч рублей в месяц. На сегодняшний день это основной доход легендарной певицы, чьи пластинки продавались миллионными тиражами.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Эдита Пьеха: Не сложись у меня с эстрадой - вышла бы замуж за шахтера

«Комсомолка» побеседовала с народной артисткой СССР накануне юбилея (подробности)