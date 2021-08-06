Ученые выяснили, сколько лет женщины могут терпеть одних и тех же партнеров

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Бельгийские психологи составили анкету, на вопросы которой ответили 300 представительниц прекрасной половины человечества. Анализ результатов показал: одного и того же партнера среднестатистическая женщина выносит примерно 5 лет. Опыт большинства респонденток - около 80 процентов - свидетельствовал именно об этом. Оставшиеся 20 процентов, что тоже немало, способны на моногамную любовь-морковь и более продолжительное время. Иные ею даже наслаждаются. Некоторые - всю совместную жизнь.

По словам опрошенных - из числа тех, конечно, которые так и не успокоились в счастливым браке, уровень раздражения партнером становится критическим, как правило, спустя 5 лет. В мужчине бесят даже мелочи, на которые женщина прежде почти не обращала внимания и с которыми, как теперь понятно, бороться уже бесполезно - жизнерадостный храп, носки по всей квартире, полное отрицание гениальности Филиппа Киркорова (ну или кто там у них в Бельгии?).

Немудрено, что при этом и сексуальная жизнь приносит все меньше и меньше удовлетворения, а то и вовсе становится отвратительной. Женщина начинает, что называется, смотреть налево или вообще уходит.

Многие, перед тем как расстаться, все-таки пытаются вернуть романтику и страсть во взаимоотношения: покупают эротическое белье, устраивают своему (некогда) любимому сюрпризы в виде свиданий в гостиницах и ужинов при свечах. Но вот что интересно: подобные попытки заканчиваются успешно лишь в 20 процентах всех случаев.

И плюс к этому растет уровень обоюдного упрямства, если не сказать - упертости. Чаще всего одна из сторон считает, что во всем виновата другая, обижается и объявляет так называемый молчаливый бойкот. Это когда один из партнеров в попытке выяснить отношения и понять, что же в них не так, все время пристает к другому с просьбами, вопросами, предложениями, а тот в ответ молчит (мы, кстати, об этом уже писали - можете проверить на сайте kp.ru).

Не добиваясь отклика, партнер наседает, злится и даже скандалит, а другой участник отношений все больше отдаляется.

- Порочный круг, - так называет подобную ситуацию Шон Хоран из Университета штата Техас. - Вместо того чтобы решать конкретную проблему, люди устраивают ссоры из-за ссоры.

Ученые предупреждают: пары, играющие в молчанку даже по самым незначительным поводам, рано или поздно доиграются. То есть расстанутся. Если не разорвут порочный круг.

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Не могу и не хочу

Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

13 причин разрыва любовных отношений.

Исследования зарубежных ученых, конечно, наводят на некоторые размышления. Но главное, что после них остается в душе русского человека, - радость от осознания того, что наши женщины не такие. Они терпеливые и понимающие. Пять лет для них не срок. Но все-таки их терпением и пониманием злоупотреблять не стоит. Иначе - см. исследования зарубежных ученых.

Понятно, что не только женщины виноваты, когда в отношениях начинается разлад. Но из-за чего все-таки кавалеры бросают дам, а дамы - кавалеров? Австралийские ученые из Западного университета назвали наиболее распространенные причины: как результат анализа шести научных работ, авторы которых опросили в общей сложности 6500 человек - мужчин и женщин.

По словам руководителя исследования Питера Джонсона, быстрее всего интимная связь заканчивается по гигиеническим соображениям. Например, из-за неприятного запаха - изо рта или откуда-нибудь еще. Или партнер - вообще грязнуля по жизни.

Еще важный, как оказалось, нюанс: влюбляйся в тех, кто живет поблизости: необходимость ездить за тридевять земель тоже убивает чувства. Причины разрыва длительных отношений иные. В половине и более случаев «виноватыми» становятся ленивые, материально нуждающиеся, мрачные партнеры, которые еще и не особенно хороши в постели.

А вот глупость - ее или его - почти никого не смущает. То есть диагноз «дурак» или «дура» - не повод для развода.

И самое удивительное: в главных претензиях друг к другу мужчины, которые якобы «с Марса», и женщины, которые вроде бы «с Венеры», оказались почти единодушны.