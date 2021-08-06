Доктор Комаровский: Языковой полицейский унижает мою страну... А мы молчим

Евгений Комаровский Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Детского доктора Евгения Комаровского в странах бывшего СССР знают почти все. Он ведет суперпопулярные телешоу, рассказывая мамочкам, как лечить их малышей. Живет Комаровский в Харькове. Но его шоу смотрят везде, где понимают по-русски.

И вот доктор Комаровский решился на телеинтервью, в котором рассказал о «детской болезни» самой Украины.

- Все чаще я думаю, что после того, как я выскажу свое мнение, на меня натравят пару армий ботов. Как всякие «активисты», которые ни одной будки не построили в своей жизни, будут меня учить, как мне любить свою страну, - предполагает доктор. - Может, с ними не связываться?

И я понимаю, что если с ними не связываться, я сдамся просто.

И Комаровский эмоционально, как он умеет, высказался:

- Я вообще вижу на сегодня главную проблему нашей страны в том, что честные, порядочные, нормальные люди молчат. Молчат! И отдали страну на растерзание тем, кто громче всех орет. Я клянусь, если бы мне сказали 30 лет назад, что я буду жить в стране, где будет языковый омбудсмен, я бы уехал и увез всю свою семью, - признался детский врач. - Но мы же молчим. Мы же все понимаем, что это не то что бандитизм в 21 веке, это низко, это унижает страну. В веке толерантности наличие людей, которые за мои деньги, за мои налоги сидят и считают (процент телеэфира на русском и украинском. - Ред.)...

А потом Комаровский прямо спросил тележурналиста, который его интервьюировал:

- Вот тебе не противно сидеть и считать проценты слов, которые ты в эфире сказал? Я же вижу, как у тебя лицо меняется в 20.00, когда ты с украинского на русский переходишь! (раньше по украинским языковым квотам нельзя. - Ред.)

- В 22, - печально согласился журналист.

- Но мы все молчим. И вот это нас и убивает, - продолжил доктор. - Вот это молчание сделало так, что нас было 52 миллиона (жителей Украины сразу после развала СССР. - Ред.), а стало... Сколько нас стало, никто не знает! Президент уже боится считать. Потому что работу президента проще всего оценить по этому показателю. Вот ты пришел, когда в стране было 38 миллионов, а уходишь — уже 33. А так оно и будет. Потому что такая мерзость творится сейчас...

- Правда ли, что ваша клиника сейчас не ведет прием? - спросил тележурналист.

- Конечно, - признал Комаровский. - У нас же как, если ведешь прием, я должен на украинской мове вести документацию. Я разговаривать должен (с пациентами. - Ред.) — язык медицины у нас какой — украинский? В городе (Харькове. - Ред.), где 90, где 100 процентов, где все мои пациенты говорят по-русски, я должен общаться на мове!

Знаменитый доктор рассказал, что ему приходят сотни писем от бывших пациентов, но 99% уже - не из Украины.

- Вы не представляете себе, как это страшно, - воскликнул Комаровский. - Я примерно понимаю, кто ко мне обращался в Харькове. Это все люди были с высшим образованием, готовые брать на себя ответственность... Этих людей практически не осталось. Они уехали. Это Канада, Израиль, Германия, все больше сейчас Чехии, Венгрии... Вот это самое страшное. Мы не просто людей теряем, мы элиту теряем, самых умных... Потому что нормальные люди молчат, не хотят с быдлом этим всем связываться. А мерзавцы ходят толпой, строем. Бьют слабых. Договариваются с полицией.

- А мерзавцы — они организованные кем-то?

- Ну конечно, - уверен Комаровский. - Когда по улицам маршируют здоровые молодые мужики, на какие шиши они существуют? Кто их кормит, как они содержат свою семью? Или он бросил свой бизнес и пришел маршировать? Да я не поверю никогда!

Доктор задался вопросом: «Какая у нас страна?» И сам же ответил: «У нас многонациональная светская держава. А государство, где в основе «мова и вира», это уже другое государство!»

- Как такое может быть, чтоб в 21 веке можно жить с кем угодно, заниматься сексом с кем угодно, а вот разговаривать — только по квотам. Блин! Вы чего ребята?! Это не страна, але! - горячился Комаровский. - И я знаю, что все рассуждают так же. Что же вы все молчите?! Вам не унизительны вот эти мовные счетоводы?!

- Но смотрите, - попытался смягчить монолог врача журналист. - Вот мы с вами ведем беседу на русском.

- А потом ты покажешь эту программу только в положенное время, когда можно говорить по-русски, - уточнил Комаровский. - Что, я не прав?

- Так и будет, - признал журналист.

Комаровский объяснил, что он прекрасно знает украинский язык и любит его. А в машине у него куча дисков с украинскими песнями, которые он слушает.

- Но я ненавижу насилие! - воскликнул при этом доктор. - И люди не понимают, как это некрасиво выглядит, когда вы в Харькове это навязываете. Это плохо кончится! Я предупреждаю вас, всю страну. Ребята нормальные, поднимитесь, оторвите попу от дивана, не дайте собой манипулировать. Не давайте стравливать людей.

- Хорошо. А как решить языковой вопрос в Украине? - спросил наконец тележурналист.

- А он решен уже, - запросто ответил Комаровский. - Что в Конституции Украины написано? Государство гарантирует свободное использование, поддержку и развитие русского и других языков. И вдруг оказывается, что под словами «свободное использование» я и вот этот товарищ, который согласился стать языковым полицейским, понимаем совсем разное!