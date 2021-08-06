«Слишком много боли»: Седокова рассказала о сложностях в общении с дочкой, живущей в США

Моника живет с отцом, бизнесменом Максимом Чернявским, в США. Фото: Инстаграм.

Анна Седокова – мама троих детей, но постоянно с ней живут только двое ее отпрысков – дочь Алина и сын Гектор. Еще одна дочь певицы Моника живет с отцом, бизнесменом Максимом Чернявским, в США. Младшая дочь артистки осталась в Лос-Анджелесе по определению суда. Седокова родила Монику в Америке, и у девочки есть американское гражданство. Расставшись с Чернявским, Седокова вела с бывшим мужем долгие судебные баталии за дочь. Поскольку супруги несколько лет жили в США, делом об опеке занимался суд Лос-Анджелеса. Максим твердо решил лишить бывшую жену родительских прав, так как боялся, что Анна увезет Монику в Россию. Долгое время Седокова могла видеться с дочкой только в присутствии сотрудницы органов опеки и только на территории Америки. Лишь через несколько месяцев судебной битвы Анна получила право видеться с дочкой без посторонних и в любой стране мира за пределами России.

Сейчас Моника общается с мамой в основном по видеосвязи. Иногда певица навещает дочку в США, но это случается редко. Из-за работы Анна не может часто летать в Америку. По словам певицы, воспитывать ребенка на расстоянии нелегко. Но она делает все возможное. Бывший муж звезды не препятствует общению мамы и дочки.

- Мы стараемся, чтобы все было спокойно. Каждый из нас пережил слишком много боли, - рассказала Седокова об экс-супргуе в интервью «Hello!». - Воспитывать ребенка на расстоянии невозможно. Надо просто с этим смириться. Ты зависишь от звонка, от Интернета, от того, есть ли Wi-Fi. Да и давайте скажем честно: ребенку не так интересно смотреть в телефон, говорить по телефону, что-то рассказывать. Это сложно, но мы стараемся: учим вместе уроки, читаем книги, общаемся.

Певица нечасто видится с дочкой. Фото: Инстаграм.

Сейчас Анна счастлива в браке с баскетболистом Янисом Тиммой. Они поженились осенью 2020 года. Певица говорит, что ее муж отлично ладит с ее старшей дочкой Алиной и сыном Гектором.

- Он принимает участие в воспитании детей, мы же семья. Но роль плохого полицейского я беру на себя по одной простой причине — маме все простят. Нет ни одного человека, который бы сердился на маму за то, что она заставляла доедать суп или делать уроки. Этот совет мне когда-то дала моя бывшая свекровь — строгой в семье должна быть мама, особенно в таких семьях, где муж мамы — не папа детей, - рассказала Анна.

Своего младшего ребенка, сына Гектора, певица родила в апреле 2017 года. Отцом малыша стал бизнесмен Артем Комаров (сын миллиардера Андрея Комарова), возглавляющий собственный строительный бизнес. Сразу после рождения мальчика пара рассталась. Старшую дочь Алину (ей 16 лет) певица родила от футболиста Валентина Белькевича. Спортсмен скоропостижно скончался в 2014 году, у него оторвался тромб.