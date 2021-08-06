Шойгу: Первый полк РВСН перевооружат "Сарматами" в следующем году

Министр обороны Сергей Шойгу

- Мы только что рассмотрели все вопросы, связанные с новыми видами вооружения. Посмотрели, каким образом Краснмаш готов к выполнению долгосрочного контракта по одному из самых грозных вооружений, которым должна обладать наша страна, - это ракета "Сармат". У нас есть полная уверенность, что Красмаш поставленные задачи выполнит", - сказал министр обороны Сергей Шойгу на встрече с коллективом Красноярского машиностроительного завода.

Министр добавил, что еще два года назад он не мог сказать с уверенностью, что Красмаш способен обеспечить эту программу, но "сегодня он убежден в этом". А еще уточнил сроки начала серийного выпуска нового изделия: "Летные испытания "Сармата" начнутся в 2021 году и должны завершиться в 2022".

Таким образом, в Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) новейшая межконтинентальная баллистическая ракета должна начать поступать также в 2022 году.

- В 2022 же году у нас первый полк должен поступить на вооружение в РВСН. Конкретное место говорить не буду, неподалеку", - заявил министр на встрече с коллективом завода.

Ранее о том, что "Сармат" будет поставлен на боевое дежурство в 2022 году заявлял командующего РВСН Сергей Каракаев.

По мнению ряда военных экспертов первый полноценный пуск ракеты "Сармат" мы увидим осенью этого года в ходе учений. Ранее проводились лишь ее "бросковые" испытания.

Подобной "Сармату" ракеты сейчас нет ни у кого в мире. Она может лететь более 17 тысяч километров на 15 махах, нести в своей головной части более 10 боеголовок, общей массой в 10 тонн, которые разделены на отдельные блоки. Каждый из таких блоков способен с непредсказуемой траекторией обходить американскую противовоздушную оборону на гиперзвуке и доставить каждую боеголовку в цель с верхней границы атмосферы Земли (100 километров). Каждая такая боеголовка несет заряд в 750 килотонн.

Напомним, что ровно 76 лет назад, 6 августа 1945 года американский бомбардировщик В-29 сбросил на японский город Хиросиму атомную бомбу "Малыш" мощностью всего в 13-18 килотонн тротила.

По мнению ряда российских ученых Россия может уже сейчас гарантированно уничтожить территорию США имеющимися у нее на вооружении новейшими видами вооружений. Как через Северный, так и через Южный полюс.

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