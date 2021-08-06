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Происшествия6 августа 2021 10:30

Дочь известной рок-певицы изнасиловали в Битцевском парке в Москве

Насильник дождался, пока 14-летняя девочка останется одна, и утащил ее в кусты
Иван РУНЕВ
Комментарии (2)Комментарии (2)(2)
Сразу после обращения певицы в полицию, на место происшествия была направлена оперативная группа

Сразу после обращения певицы в полицию, на место происшествия была направлена оперативная группа

Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В полицию обратилась 46-летняя вокалистка известной российской рок-группы. Женщина сообщила правоохранителям, что неизвестный надругался над ее 14-летней дочерью. Все произошло около 17:00 на территории природно-исторического парка «Битцевский лес». Девочка прогуливалась одна, когда с ней на тропинке поравнялся незнакомый мужчина. Он дождался, пока вокруг не будет других прохожих, и набросился на ребенка.

- Сразу после обращения певицы в полицию, на место происшествия была направлена оперативная группа. Сотрудники полиции по горячим следам задержали насильника. Им оказался 51-летний уроженец Адыгеи. В Москве мужчина работал маляром и вел вполне обычный образ жизни. Сразу после задержания он сознался в совершенном преступлении, - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье 135 УК РФ «Развратные действия в отношении несовершеннолетней». Оперативники работают с задержанным и устанавливают все детали произошедшего.

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