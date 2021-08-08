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Звезды8 августа 2021 7:00

Внебрачные дети, неизлечимые болезни, обвинения в наркомании: Куда пропали самые популярные участники "Фабрики звезд"

"Комсомолка" узнала, чем сейчас занимаются Никита Малинин, Маша Ржевская, Юрий Титов и другие кумиры нашей юности
Алена МАРТЫНОВААлена МАРТЫНОВА
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Первый сезон музыкального шоу «Фабрика звезд» вышел на экраны в 2002 году

Первый сезон музыкального шоу «Фабрика звезд» вышел на экраны в 2002 году

Телепроект "Фабрика звезд", покоривший весь мир, отмечает двадцатилетие: первые серии шоу вышли в эфир во Франции в 2001 году. А уже через несколько месяцев эстафету подхватили у нас. Именно "Фабрика" открыла дорогу в шоу-бизнес Полине Гагариной, Тимати, Ирине Дубцовой, Стасу Пьехе, Юле Савичевой, группе "Фабрика", Виктории Дайнеко, Наталье Подольской... Звезд по тогдашним ГОСТам шоу-бизнеса в России штамповали семь сезонов, но далеко не все из них остались на плаву...

Никита Малинин, 39 лет

Занял первое место на "Фабрике звезд-3" (2003 год)

Главный хиты: "Котенок", "Вспышка в ночи" или "Flash in the night"

Разница между снимками Никиты Малинина - почти 20 лет!

Разница между снимками Никиты Малинина - почти 20 лет!

Фото: Личный архив героя публикации

Вы удивитесь, но наследник знаменитой фамилии, который в сентябре разменяет пятый десяток, до сих пор исполняет свои лучшие песни. Правда, в ротациях его давно нет: Малинин-младший выступает на днях городов в провинции, диджействует в ночных клубах да изредка участвует в корпоративах. Гонорары его далеки от расценок шоу-бизнеса - около пяти тысяч евро за самые хлебные мероприятия: для сравнения, Александр Малинин получает 40 тысяч. Говорят, именно из-за отца Никита так и не пробился в шоу-бизнес: мол, родитель настаивал на сотрудничестве со своей новой женой Эммой, но парень не захотел иметь в продюсерах мачеху.

Внешне сладкоголосый блондин совсем не изменился: та же прическа с фирменным хохолком, те же подростковые толстовки, тот же романтичный взгляд - заморозился, не иначе. Детей у Никиты нет, а свою жену Наташу он уже 20 лет прячет от публики. Видимо, не хочет повторять скандальный опыт отца с бывшими любовницами и внебрачными детьми...

Маша Ржевская, 34 года

Участница "Фабрики звезд-2" (2003 год)

Главный хит: "Когда я стану кошкой"

Дочке Марии Ржевской почти столько же лет, во сколько ее известная мама пришла на «Фабрику»

Дочке Марии Ржевской почти столько же лет, во сколько ее известная мама пришла на «Фабрику»

Фото: Личный архив героя публикации

Сегодня от странноватой девчонки с темным готическим макияжем и наращенными клыками не осталось и следа. Из шоу-бизнеса Ржевская к досаде продюсера Максима Фадеева упорхнула быстро и сразу в замужество. Ее супругом стал топ-менеджер компании "АРС" Вячеслав Кормильцев, который после свадьбы избавился от всех активов в России и перевез семью в Великобританию. В 19 молодая жена родила дочь Элизу-Фредерику: сегодня ей уже 15 - на год меньше, чем было Ржевской на телепроекте.

В Лондоне экс-"фабрикантка" окончила институт театра и кино, отучилась на курсах актерского мастерства и даже снялась в нескольких артхаусных фильмах. Впрочем, с карьерой актрисы Masha Kaya (именно так зовут Ржевскую в новой жизни) закончила также легко, как и с певческой. Теперь она дизайнер интерьеров, живет в Сингапуре и почти не появляется в соцсетях.

Юрий Титов, 36 лет

Участник "Фабрики звезд-4" (2004 год)

Главный хит: "Понарошку" или "Все о любви"

Юрий Титов

Юрий Титов

Фото: Личный архив героя публикации

Романтичный юноша, которого помнят по слезливому хиту о неразделенной любви, вне сцены оказался тем еще ловеласом. Первый скандальный роман 18-летний Титов закрутил прямо на телепроекте, сломав карьеру своей коллеге Жене Волконской. Когда любовные утехи под камерами стали достоянием публики, богатые родители поспешили изолировать дочь от тлетворного влияния шоу-бизнеса и отправили жить в Европу. Но осторожнее Титов не стал: свою следующую девушку, джазовую певицу Теону Контридзе экс-"фабрикант" бросил, как только узнал о беременности. Коляску молодой маме покупала Любовь Успенская, роды оплачивала Амалия Мордвинова... Неудивительно, что пережив безденежье и голод, оскорбленная певица так и не рассказала дочери, кто ее отец. В 2017 году Титов сделал это сам, заявив с телеэкранов, что от него 12 лет прячут ребенка...

Кроме личной жизни, не сложилась и карьера: после "Фабрики" вокалист много лет штурмовал музыкальные телепроекты, но вернуть былую славу так и не смог. Сейчас Юрий Титов зарабатывает уроками вокала и, по собственному признанию, "не парится". "Купил квартиру, машину, есть песни… Что еще надо?", - философствует экс-"фабрикант".

Маша Алалыкина, 38 лет

Заняла второе место на "Фабрике звезд" в составе группы "Фабрика" (2002 год)

Главный хит: "Про любовь"

Маша-Марьям Алалыкина

Маша-Марьям Алалыкина

Фото: Личный архив героя публикации

Белокурая красавица с ангельской внешностью ушла из квартета всего через год якобы ради учебы. Но на самом деле, Маша вышла замуж за мусульманина, приняла ислам и сменила имя на Марьям. Ради мужа она надела хиджаб, родила дочь и стала домохозяйкой, но эту жертву супруг не оценил. Семейная жизнь закончилась драмой: в какой-то момент экс-"фабрикантка" застукала благоверного со своей лучшей подругой...

После развода Маша-Марьям снова вышла замуж и переехала в Дагестан. Ходили слухи, что муж Махмуд удерживает ее в горном ауле, но родственники эти домыслы опровергли. По тем обрывочным сведениям, что поступают в прессу, известно, что Алалыкина преподает арабский язык. Сколько у нее детей, и в каком городе проживает семья, близкие держат в тайне. Соцсетей у бывшей "девушки фабричной", конечно же, нет.

Михаил Гребенщиков, 45 лет

Занял третье место на "Фабрике звезд" (2002 год)

Главные хиты: "Танцы-обниманцы", "Твои батоны, они же булки"

В 26 лет Михаил Гребенщиков пришел на «Фабрику звезд», а в 40 - на шоу «На 10 лет моложе»

В 26 лет Михаил Гребенщиков пришел на «Фабрику звезд», а в 40 - на шоу «На 10 лет моложе»

Фото: Личный архив героя публикации

Вместе с "бронзой" телепроекта эпатажному хулигану из Воронежа достался шикарный подарок – квартира в Москве (за всю историю шоу аналогичный приз получила лишь победительница пятого сезона Виктория Дайнеко). С новыми хитами после "Фабрики" как-то не задалось, но Гребенщиков активно мелькал в телевизоре: участвовал в «Последнем герое», вел различные шоу, снимался в сериалах. Параллельно открыл свою музыкальную студию, где записывались многие звезды - так и познакомился с Пугачевой, устроился в ее творческую школу. Но потом что-то пошло не так, и музыкант стал постоянным героем скандальных хроник.

Так, в 2015 году его обвинили в краже волчьего полушубка: мол, выступив на открытии салона, Гребенщиков взял да и ушел домой в приглянувшейся вещице. Спустя пару лет Примадонна со скандалом выгнала сотрудника за хамское поведение, а вскоре поползли слухи об алкоголизме и наркомании...

- Их распустила Дана Борисова, она на этом зарабатывает деньги! - до сих пор вынужден оправдываться экс-"фабрикант". - Хотела сделать из меня второго Осина и затаскать по ток-шоу, чтобы получить свой гонорар. "Сходи, - говорит, - к Малахову, а мы тебя в отпуск бесплатно отправим в Таиланд". Вот я и пошел. Кто же знал, что путешествие в Таиланд окажется поездкой в реабилитационный центр. Никогда прежде меня так не разводили!

Корнелия Манго, 35 лет

Участница "Фабрики звезд-7" (2007 год)

Главный хит: "Две половины"

Корнелия Манго. Фото: Лариса Кудрявцева / Instagram

Корнелия Манго. Фото: Лариса Кудрявцева / Instagram

Темпераментная и пышнотелая мулатка стала ярким пятном на фоне однотипных участников шоу, поэтому, когда после "Фабрики" выяснилось, что Корнелия тяготеет к неформатной и далекой от попсы музыке, продюсеры певицу не бросили. Любимицу публики пристроили, казалось, во все возможные телепроекты: она боролась за выживание в "Последнем герое", соревновалась на силу и ловкость в "Больших гонках", вальсировала в "Танцах со звездами"... И всегда активно боролась с лишним весом, который порой достигал отметки в 125 кило. Говорят, именно пилюли для похудения довели выпускницу "Фабрики" до сахарного диабета.

Так или иначе, уже семь лет Манго живет с неизлечимой болезнью, постоянно сбивая сахар и делая уколы инсулина. Оказалось, даже при диабете можно радоваться жизни, что экс-"фабрикантка" и демонстрирует в своем Инстаграме: она отказалась от сигарет и алкоголя, перешла на здоровое питание, зимой катается на сноуборде, летом занимается вейксерфингом... В личной жизни у Манго все отлично: она замужем за музыкантом, который на восемь лет младше. Пара мечтает о ребенке и уже подготовила детскую в новой квартире.

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