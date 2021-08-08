Внебрачные дети, неизлечимые болезни, обвинения в наркомании: Куда пропали самые популярные участники "Фабрики звезд"

Первый сезон музыкального шоу «Фабрика звезд» вышел на экраны в 2002 году

Телепроект "Фабрика звезд", покоривший весь мир, отмечает двадцатилетие: первые серии шоу вышли в эфир во Франции в 2001 году. А уже через несколько месяцев эстафету подхватили у нас. Именно "Фабрика" открыла дорогу в шоу-бизнес Полине Гагариной, Тимати, Ирине Дубцовой, Стасу Пьехе, Юле Савичевой, группе "Фабрика", Виктории Дайнеко, Наталье Подольской... Звезд по тогдашним ГОСТам шоу-бизнеса в России штамповали семь сезонов, но далеко не все из них остались на плаву...

Никита Малинин, 39 лет

Занял первое место на "Фабрике звезд-3" (2003 год)

Главный хиты: "Котенок", "Вспышка в ночи" или "Flash in the night"

Разница между снимками Никиты Малинина - почти 20 лет! Фото: Личный архив героя публикации

Вы удивитесь, но наследник знаменитой фамилии, который в сентябре разменяет пятый десяток, до сих пор исполняет свои лучшие песни. Правда, в ротациях его давно нет: Малинин-младший выступает на днях городов в провинции, диджействует в ночных клубах да изредка участвует в корпоративах. Гонорары его далеки от расценок шоу-бизнеса - около пяти тысяч евро за самые хлебные мероприятия: для сравнения, Александр Малинин получает 40 тысяч. Говорят, именно из-за отца Никита так и не пробился в шоу-бизнес: мол, родитель настаивал на сотрудничестве со своей новой женой Эммой, но парень не захотел иметь в продюсерах мачеху.

Внешне сладкоголосый блондин совсем не изменился: та же прическа с фирменным хохолком, те же подростковые толстовки, тот же романтичный взгляд - заморозился, не иначе. Детей у Никиты нет, а свою жену Наташу он уже 20 лет прячет от публики. Видимо, не хочет повторять скандальный опыт отца с бывшими любовницами и внебрачными детьми...

Маша Ржевская, 34 года

Участница "Фабрики звезд-2" (2003 год)

Главный хит: "Когда я стану кошкой"

Дочке Марии Ржевской почти столько же лет, во сколько ее известная мама пришла на «Фабрику» Фото: Личный архив героя публикации

Сегодня от странноватой девчонки с темным готическим макияжем и наращенными клыками не осталось и следа. Из шоу-бизнеса Ржевская к досаде продюсера Максима Фадеева упорхнула быстро и сразу в замужество. Ее супругом стал топ-менеджер компании "АРС" Вячеслав Кормильцев, который после свадьбы избавился от всех активов в России и перевез семью в Великобританию. В 19 молодая жена родила дочь Элизу-Фредерику: сегодня ей уже 15 - на год меньше, чем было Ржевской на телепроекте.

В Лондоне экс-"фабрикантка" окончила институт театра и кино, отучилась на курсах актерского мастерства и даже снялась в нескольких артхаусных фильмах. Впрочем, с карьерой актрисы Masha Kaya (именно так зовут Ржевскую в новой жизни) закончила также легко, как и с певческой. Теперь она дизайнер интерьеров, живет в Сингапуре и почти не появляется в соцсетях.

Юрий Титов, 36 лет

Участник "Фабрики звезд-4" (2004 год)

Главный хит: "Понарошку" или "Все о любви"

Юрий Титов Фото: Личный архив героя публикации

Романтичный юноша, которого помнят по слезливому хиту о неразделенной любви, вне сцены оказался тем еще ловеласом. Первый скандальный роман 18-летний Титов закрутил прямо на телепроекте, сломав карьеру своей коллеге Жене Волконской. Когда любовные утехи под камерами стали достоянием публики, богатые родители поспешили изолировать дочь от тлетворного влияния шоу-бизнеса и отправили жить в Европу. Но осторожнее Титов не стал: свою следующую девушку, джазовую певицу Теону Контридзе экс-"фабрикант" бросил, как только узнал о беременности. Коляску молодой маме покупала Любовь Успенская, роды оплачивала Амалия Мордвинова... Неудивительно, что пережив безденежье и голод, оскорбленная певица так и не рассказала дочери, кто ее отец. В 2017 году Титов сделал это сам, заявив с телеэкранов, что от него 12 лет прячут ребенка...

Кроме личной жизни, не сложилась и карьера: после "Фабрики" вокалист много лет штурмовал музыкальные телепроекты, но вернуть былую славу так и не смог. Сейчас Юрий Титов зарабатывает уроками вокала и, по собственному признанию, "не парится". "Купил квартиру, машину, есть песни… Что еще надо?", - философствует экс-"фабрикант".

Маша Алалыкина, 38 лет

Заняла второе место на "Фабрике звезд" в составе группы "Фабрика" (2002 год)

Главный хит: "Про любовь"

Маша-Марьям Алалыкина Фото: Личный архив героя публикации

Белокурая красавица с ангельской внешностью ушла из квартета всего через год якобы ради учебы. Но на самом деле, Маша вышла замуж за мусульманина, приняла ислам и сменила имя на Марьям. Ради мужа она надела хиджаб, родила дочь и стала домохозяйкой, но эту жертву супруг не оценил. Семейная жизнь закончилась драмой: в какой-то момент экс-"фабрикантка" застукала благоверного со своей лучшей подругой...

После развода Маша-Марьям снова вышла замуж и переехала в Дагестан. Ходили слухи, что муж Махмуд удерживает ее в горном ауле, но родственники эти домыслы опровергли. По тем обрывочным сведениям, что поступают в прессу, известно, что Алалыкина преподает арабский язык. Сколько у нее детей, и в каком городе проживает семья, близкие держат в тайне. Соцсетей у бывшей "девушки фабричной", конечно же, нет.

Михаил Гребенщиков, 45 лет

Занял третье место на "Фабрике звезд" (2002 год)

Главные хиты: "Танцы-обниманцы", "Твои батоны, они же булки"

В 26 лет Михаил Гребенщиков пришел на «Фабрику звезд», а в 40 - на шоу «На 10 лет моложе» Фото: Личный архив героя публикации

Вместе с "бронзой" телепроекта эпатажному хулигану из Воронежа достался шикарный подарок – квартира в Москве (за всю историю шоу аналогичный приз получила лишь победительница пятого сезона Виктория Дайнеко). С новыми хитами после "Фабрики" как-то не задалось, но Гребенщиков активно мелькал в телевизоре: участвовал в «Последнем герое», вел различные шоу, снимался в сериалах. Параллельно открыл свою музыкальную студию, где записывались многие звезды - так и познакомился с Пугачевой, устроился в ее творческую школу. Но потом что-то пошло не так, и музыкант стал постоянным героем скандальных хроник.

Так, в 2015 году его обвинили в краже волчьего полушубка: мол, выступив на открытии салона, Гребенщиков взял да и ушел домой в приглянувшейся вещице. Спустя пару лет Примадонна со скандалом выгнала сотрудника за хамское поведение, а вскоре поползли слухи об алкоголизме и наркомании...

- Их распустила Дана Борисова, она на этом зарабатывает деньги! - до сих пор вынужден оправдываться экс-"фабрикант". - Хотела сделать из меня второго Осина и затаскать по ток-шоу, чтобы получить свой гонорар. "Сходи, - говорит, - к Малахову, а мы тебя в отпуск бесплатно отправим в Таиланд". Вот я и пошел. Кто же знал, что путешествие в Таиланд окажется поездкой в реабилитационный центр. Никогда прежде меня так не разводили!

Корнелия Манго, 35 лет

Участница "Фабрики звезд-7" (2007 год)

Главный хит: "Две половины"

Корнелия Манго. Фото: Лариса Кудрявцева / Instagram

Темпераментная и пышнотелая мулатка стала ярким пятном на фоне однотипных участников шоу, поэтому, когда после "Фабрики" выяснилось, что Корнелия тяготеет к неформатной и далекой от попсы музыке, продюсеры певицу не бросили. Любимицу публики пристроили, казалось, во все возможные телепроекты: она боролась за выживание в "Последнем герое", соревновалась на силу и ловкость в "Больших гонках", вальсировала в "Танцах со звездами"... И всегда активно боролась с лишним весом, который порой достигал отметки в 125 кило. Говорят, именно пилюли для похудения довели выпускницу "Фабрики" до сахарного диабета.

Так или иначе, уже семь лет Манго живет с неизлечимой болезнью, постоянно сбивая сахар и делая уколы инсулина. Оказалось, даже при диабете можно радоваться жизни, что экс-"фабрикантка" и демонстрирует в своем Инстаграме: она отказалась от сигарет и алкоголя, перешла на здоровое питание, зимой катается на сноуборде, летом занимается вейксерфингом... В личной жизни у Манго все отлично: она замужем за музыкантом, который на восемь лет младше. Пара мечтает о ребенке и уже подготовила детскую в новой квартире.

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