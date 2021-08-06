Вскрылись шокирующие подробности скандала в театре Олега Меньшикова

В театре имени Ермоловой кипят нешуточные страсти Фото: Борис КУДРЯВОВ

Скандал в Московском драматическом Театре имени Ермоловой под руководством Олега Меньшикова получил неожиданное продолжение. Вскрылись шокирующие подробности увольнений артистов.

Актрисы Василиса Пьявко и Галина Власова раскрыли детали увольнений режиссеров и актеров театра под руководством Олега Меньшикова. По словам артисток, их коллегам, проработавшим в театре не один десяток лет, поменяли категории и убрали портреты из фойе. К слову, пострадали не только актрисы старше 40 лет, но и молодые артисты. Их и вовсе заменили студентами.

"Когда Олег Меньшиков только занял пост художественного руководителя, мы думали, что сейчас начнется обновление. Мы будем плодотворно работать, начнем много играть. Труппа верила в этого человека, тем более что он прекрасный артист. Имя, публика, касса… Но случилось по-другому", - сокрушается Власова. По ее словам, с приходом Меньшикова было снято свыше 20 старых постановок.

Ей вторит Пьявко. Она поведала, что не у дел остались не только актеры, но и режиссеры. "Наш штатный режиссер Алексей Левинский за годы руководства Меньшикова поставил только два спектакля. Но потом Олег Евгеньевич не давал Левинскому хода и отвергал его предложения. В коллективе есть штатные режиссеры, которых худрук также уволил, предложил им уйти в прошлом году по сокращению штата", - цитирует Василису Teleprogramma.pro.

Она отметила, что многие артисты ходили к Меньшикову и просили работу, но такие просьбы оставались без ответа. "Пока был жив Владимир Алексеевич (Владимир Андреев - бывший руководитель театра, - Прим. авт), в нашу сторону еще делались какие-то реверансы. Но после его ухода в прошлом году все завершилось", - отметила актриса.

По ее словам, уведомление об увольнении стало для актеров полной неожиданностью. А о предстоящем сокращении штата они узнали случайно. "По законодательству нашему руководству нужно было отправить письмо о таком решении представителям профкома. А поскольку это наши коллеги, то они переправили нам его. Нам пытались подсунуть это уведомление именно в отпуске, потому что мы предпринимали попытки запрашивать документы из личных дел. В результате выяснилось, что в 2015 году нас всех понизили в категории. Многие наши мастера сцены спустились на ранг ниже. А актеры высшей категории получили первую категорию", - сообщила Власова.

В свою очередь, как отметила Пьявко, никаких квалификационных комиссий, разъяснений, почему у артистов меняется категория, сделано не было. "Основанием для приказа, по которому мы вдруг обзавелись новыми должностями пониженного свойства, дирекция считает новые трудовые договоры 2015 года с нашими подписями", - вздыхает женщина.

Пьявко также тревожит тот факт, что Меньшиков предлагает модель, похожую на структуру театра Наций. "Когда есть очень маленькая постоянная труппа, и спектакли делаются на приглашенных звезд. Тогда как остальные актеры группируются вокруг этих селебритис и подыгрывают им. В нашем коллективе сейчас развито такое явление... К сожалению, современный зритель воспитан таким образом, что идет на знаменитостей, а не в театр. Такая тенденция складывается в последние годы. Но репертуарный театр еще сопротивляется ей…", - говорит Василиса.

Напомним, о массовом увольнении актеров стало известно в конце июля. Чуть позже Василиса Пьявко разместила в блоге открытое письмо Олегу Меньшикову. Но пока оно осталось без ответа. Известно, что на сегодняшний день планируется уволить 18 актеров.