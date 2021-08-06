В Люберцах избили пожилого мужчину после инсульта, за то что он хотел вернуть чужой кошелек

Стычка попала на камеру наблюдения у магазина.

Инцидент случился 1 августа в рабочем поселке Малаховка, который входит в состав Люберец. На парковке универсама «Малаховский» подрались двое мужчин. На улицах было мало прохожих, в стычку никто не вмешался.

— Избили 60-летнего мужчину по имени Юрий. Он нашел на улице кошелек и мобильный телефон. Позвонил по номерам из телефонной книги и вышел на владельца. Хотел вернуть вещи. Договорились встретиться у универсама, — сообщил корреспонденту kp.ru житель Малаховки, который представился знакомым пострадавшего, но просил не указывать его имя.

По словам собеседника, пожилой мужчина недавно оправился от инсульта. У него плохая дикция — следствие перенесенного недуга.

— Юрий пытался узнать у мужика, точно ли тот владелец мобильника и кошелька. Может быть, амбалу показалось, что Юра пьяный и это спровоцировало конфликт? — предположил местный житель.

Стычка попала на камеру наблюдения у магазина. На кадрах видно, что широкоплечий мужчина хватает Юрия за шею, начинает трясти и отбирает портмоне. За это получает удар в лицо. Начинается драка, в которой явно доминирует владелец кошелька. Когда противник уже на земле, 60-летнему мужчине прилетают пять ударов ногой в лицо.

Сейчас пострадавший в реанимации. Второго участника драки установили — в кадре видна машина, на которой тот приехал. Но пока уголовного дела нет, все в стадии проверки.

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