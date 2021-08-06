Глава Департамента строительства столицы Рафик Загрутдинов: «В городе создаются комфортные условия для жизни, работы и отдыха москвичей»

Во второе воскресенье августа в России по традиции отмечают День строителя. В этом году дата выпала на 8 августа.

Напомним, праздник был учрежден более 60 лет назад, в сентябре 1955 года, благодаря Никите Хрущеву и Жигулевской гидроэлектростанции. Ударная стройка на Волге самой мощной в то время во всем мире ГЭС впечатлила первого секретаря ЦК КПСС настолько, что он подписал указ о новом профессиональном празднике. Кстати, сегодня бывшая советская ГЭС остается второй по мощности в Европе.

День строителя для современной Москвы - особый праздник. Ежегодно в столице строят 100 километров дорог, десятки мостов, тоннелей и эстакад, открывают новые детсады, школы и поликлиники, а также миллионы квадратных метров жилья. Метро постоянно расширяется, при этом продолжают развиваться Московское центральное кольцо и Московские центральные диаметры.

С профессиональным праздником поздравил коллег руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

«Уважаемые коллеги, дорогие ветераны, друзья! Сердечно поздравляю московских строителей, архитекторов, проектировщиков, инженеров и рабочих строительных специальностей, специалистов промышленности стройматериалов с нашим профессиональным праздником – Днем строителя, - сказал Рафик Загрутдинов. - Сегодня на стройках Москвы трудятся около 1 миллиона человек. Высокий профессионализм, способность в срок и качественно выполнять любые, даже самые сложные и уникальные проекты - все это всегда отличает московских строителей.

Ваш ежедневный созидательный, без преувеличения, героический труд позволил добиться беспрецедентных объемов ввода в эксплуатацию объектов транспортной инфраструктуры, недвижимости, объектов социального и культурного назначения, инфраструктуры для досуга и отдыха.

Вы создаете комфортные условия для жизни, работы и отдыха москвичей. Вашими усилиями Москва становится одним из самых современных и красивейших городов мира.

В лучших традициях строительной отрасли вы смело внедряете новые конструктивные и технологические решения. Благодаря этому современные объекты гармонично вписываются в исторически сложившуюся застройку столицы.

Особые слова благодарности ветеранам-строителям, которые стояли у истоков столичного Стройкомплекса, создавали индустрию панельного домостроения и заложили научно-технические предпосылки для дальнейшего развития строительной отрасли.

Желаю всем крепкого здоровья, благополучия в семьях, новых интересных проектов на благо нашего родного города».