Закредитованность россиян - одна из самых низких в мире. Но стоит ли этому радоваться

Фото: Андрей Махонин/ТАСС

Минэкономразвития заявило, что уровень закредитованности россиян - один из самых низких в мире. СМИ цитируют слова замруководителя ведомства Ильи Торосова - о том, что задолженность наших граждан составляет менее 20% ВВП. В то время как в развивающихся странах этот показатель составляет 30-50%, а в развитых - 70-90%.

Казалось бы, это здорово - умеем жить по средствам, не залезая в долги перед банками! Но не все экономисты согласны, что эти цифры дают нам повод для радости.

- Важен не размер долга и даже не его величина относительно ВВП страны, а возможность человека отдавать этот долг, - сказал kp.ru управляющий директор инвестиционной компании «Московские партнеры» Евгений Коган. - Справедливее было бы считать другой показатель - отношение долга к зарплате, причем к «очищенной» зарплате, учитывающей, сколько денег остается на жизнь после всех обязательных платежей. Еще важнее учитывать динамику зарплаты с поправкой на инфляцию - увеличиваются реальные доходы должника или нет. Если доходы населения стабильно растут, если уровень занятости высокий, то в целом нет проблем с выплатами по кредитам. У нас население зачастую берет в долг не для того, чтобы купить себе новые холодильник или автомобиль, а чтобы элементарно дожить до конца месяца. В США при такой высокой закредитованности домохозяйств в 2020 году в два раза сократилось количество бедных. А у нас?

А у нас, по данным Росстата, в прошлом году число живущих за чертой бедности приблизилось к 20 млн, но затем снизилось до 13,5 млн человек. Главным образом - за счет адресных выплат от государства наименее обеспеченным россиянам. Также сыграло роль изменение величины прожиточного минимума — в конце прошлого года ее снизили с 11606 до 11329 рублей. Получается, человек с доходом 11400 рублей раньше попадал в число малоимущих, а после снижения этого порога перестал считаться бедным.

По данным Банка России, размер просроченных (свыше 90 дней) банковских кредитов в стране превысил 862 млрд рублей. Если учесть, что работающих россиян примерно 70 млн, то средний долг на одного работающего - 12300 рублей. Это более 36% от медианной зарплаты в стране (32,4 тысячи рублей). Процент, вроде бы, приемлемый, но если из зарплаты вычесть долги по кредитам, налог на доходы физлиц и коммунальные платежи, то на жизнь останется менее 20 тысяч рублей. Вроде бы и больше прожиточного минимума, а все равно мало.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Сколько долгов набрали жители разных стран

Сколько долгов набрали жители разных стран

По данным Международного валютного фонда.