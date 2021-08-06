"Комсомолка" ищет родственников пилота из Осетии, который пропал без вести в Заполярье 80 лет назад

Советский самолет И-153 на выставке в аэропорту Внуково. Фото: Дмитрий Петроченко/ТАСС

В преддверии дня Военно-морского флота командующий Северным флотом адмирал Александр Моисеев рассказал Главнокомандующему ВМФ России адмиралу Николаю Евменову, что в 1941 году в районе реки Западная Лица (по линии фронта Большая Западная Лица) из боя не вернулся истребитель И-153-М62. Начались его поиски.

С помощью автономного необитаемого подводного аппарата, на глубине 15 метров моряки обнаружили в одном из безымянных озер Заполярья, в районе реки Западная Лица истребитель И-153-М62 времен Великой Отечественной войны. В кабине оказались останки погибшего в бою пилота.

Фото: Минобороны РФ

Фото: Минобороны РФ

Фото: Минобороны РФ

На основе полученных архивных данных по номерам самолета была установлена личность пилота. Им оказался лейтенант Голунов Михаил Александрович 1910-го года рождения.

Ошибки быть не могло: обнаружены форма лейтенанта и личное оружие - пистолет Токарева, который также имеет номер.

- Согласно архивным материалам истребитель И-153 номер 7590 из 2 эскадрильи 72 смешанного авиаполка Военно-Воздушных Сил Северного флота 25 октября 1941 года не вернулся с боевого задания, - подтвердил Главком ВМФ России Адмирал Николай Евменов.

Именно этим самолетом управлял Михаил Голунов. По донесениям той поры он "не вернулся с боевого задания и погиб в районе линии фронта у реки Западная Лица 25 октября 1941 года".

Фото: "Память Народа"

Фото: "Память Народа"

Фото: "Память Народа"

Фото: "Память Народа"

На грунте, где был найден самолет, поисковая группа установила вымпел с эмблемой Северного флота в знак воздания почестей летчику, защищавшему Заполярье.

В Минобороны "КП" заявили, что в настоящее время проводится работа с целью поиска родственников летчика, чтобы найти его фотографию для памятника (в архиве они не сохранились).

"Комсомолке" удалось найти на сайте "Память Народа" донесение о безвозвратных потерях, где есть домашний адрес и данные супруги Михаила Александровича Голунова, у которого в графе "национальность" значится: "Осетин".

Фото: Минобороны РФ

Фото: Минобороны РФ

Фото: Минобороны РФ

К сожалению, даже имея эти данные найти дом героя оказалось делом непростым. По одним документам он жил в Нальчике в 14-ом доме по Сентябрьской улице, а по другим он Галунов с Октябрьской. Но даже дома с таким номером на картах уже нет. Ведь с момента его гибели 80 лет прошло.

Всех, кто еще помнит семью Голунова, его супругу Хадет Хадидбершеевну просьба обратиться в редакцию "Комсомолки". Мы обязательно свяжем вас с поисковиками.