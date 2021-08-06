Мир в огне: В Греции с горящих островов убегают на рыбацких лодках, а в США пламя уничтожило целый город

Турецкие пожарные сражаются с огнем в Анталье. Фото: REUTERS

Как минимум один человек погиб в Греции, где продолжают бушевать природные пожары. И еще тысячи людей были эвакуированы, причем не только в Греции, но в и Турции, где тоже никак не могут справиться с огнем.

Турецкий пожарный борется с огнем близ Мармариса. Фото: REUTERS

Инфракрасный спутниковый снимок демонстрирует масштабы трагедии в Манавгате, Турция. Фото: REUTERS

Для тушения пожаров используют авиацию. Фото: REUTERS

Турецкие волонтёры держат шланг во время тушения пожара. Фото: REUTERS

Жертвой пожара стал 38-летний мужчина, на которого упала опора линии электропередач.

Пожарные в буквальном смысле не спят ночами: днем слишком жарко, температура поднимается до +45 градусов по Цельсию, и вода просто испаряется с раскаленной земли. А вот вечером и попрохладней, если так можно сказать о 30-градусной жаре, и людям полегче. Пожарные делают все, чтобы не пустить огонь в столицу страны Афины. Сгорело уже несколько домов в пригороде, кроме того, под угрозой исторические объекты, которыми богата Греция. За последние 4 дня пламя прошло 20 километров по пути к Афинам, сжигая все на своем пути.

Катастрофически быстрому распространению огня поспособствовали жара и ветер. Фото: REUTERS

Севернее, на острове Эвбея сложилась патовая ситуация, остановить пожар не удается, и местные власти объявили эвакуацию. Чтобы спастись, сотни людей используют не только суда береговой охраны, ведь все туда не помещаются, но и обычные рыбацкие лодки.

Греческие пожарные тщетно пытались взять распространение огня под контроль. Фото: REUTERS

- Это апокалипсис, у меня просто нет других слов, - так описал журналистам эвакуацию глава местной береговой охраны Сотирис Даникас.

Охваченные огнём пригороды Афин выгорели полностью. Фото: REUTERS

В материковой части страны власти закрыли движение по одной из главных местных трасс, которая соединяет Афины с севером Греции. Асфальтовое полотно пожарные решили использовать как барьер для огня, где просто нечему гореть. Но, будто через линию фронта, огонь прорвался на другую сторону трассы в нескольких местах: всему виной ветер, который подхватил искры и горящие листья.

Статуя Афины на фоне полыхающего огня в пригороде столицы Греции. Фото: REUTERS

К пятнице в Греции эвакуировали больше 60 населенных пунктов. Синоптикам нечем утешить пожарных: в ближайшие дни ветер только усилится.

В такой ситуации местным жителям уже не до развлечений: власти отменили спектакли, которые должны были состояться в стенах античных театров. Но сейчас это просто небезопасно, как для актеров, так и для зрителей. Еще более тревожные новости пришли от энергетиков: они начинают плановые отключения электричества в Афинах и всем столичном регионе. В жару нагрузка на сети всегда большая, и греческие энергосистемы с ней явно не справляются.

Греческий пожарный разводит руки во время тушения огня. Фото: REUTERS

Не менее сложная ситуация с природными пожарами складывается в Якутии. Из плюсов — до населенных пунктов огню далеко. Но минусов больше, взять хотя бы гигантскую площадь, охваченную огнем — 1,3 млн гектаров. Впрочем, это не предел, в прошлом году пожар уничтожил почти 5 млн га. Смог накрыл удушливой пеленой Норильск и Новый Уренгой, а также Якутск. К тушению пожара привлекли авиацию.

Сотрудник МЧС во время ликвидации лесного пожара в Якутии. Фото: Пресс-служба Авиалесоохраны/ТАСС

Тушение лесного пожара в Республике Саха (Якутия). Фото: МЧС / ТАСС

На другом конце света в Калифорнии тоже борются с огнем. В крупнейшем штате США эвакуировано больше 16 тысяч человек. И хотя тут масштабы далеко не якутские — 145 тысяч гектаров — пожар уничтожил целый город. Правда, мягко говоря, небольшой: в Гринвилле, который когда-то был центром золотой лихорадки, сейчас живет — вернее, жили — всего несколько сотен человек. Большинство домов там деревянные, так что огонь разобрался с Гринвиллом за каких-то два часа.

Пожар стёр с лица земли город Гринвилл, Калифорния. Фото: REUTERS

- Может, нас и немного, но в этом городе жили добрые люди, готовые всегда прийти друг другу на помощь, - не смогла сдержать слез местная жительница по имени Ева Горман. - Это просто ужасно, мы с мужем потеряли дом, магазин, который держали, потеряли все.

Тушение лесного пожара специальной авиатехникой в штате Орегон. Фото: REUTERS

Жителей Гринвилла эвакуировали еще полторы недели назад, но отстоять город все же не удалось.

Члены команд пожарных штата Калифорния в минуты отдыха. Фото: REUTERS

Природные пожары случаются в Калифорнии почти каждый год, но этот уже вошел в тройку самых масштабных. Кстати, в Америке им дают имена, как ураганам, так вот нынешний пожар окрестили «Дикси». Его распространению способствует жара и сильный ветер.

Даже в окружении жутких лесных пожаров американцы остаются собой и стараются не унывать. Фото: REUTERS

- Это будет долгая борьба, - сказал представитель калифорнийского департамента лесов и защиты от пожаров в ответ на вопрос, когда наведут порядок.