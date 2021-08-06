Елена Шмелева: В народную программу «Единой России» включат предложение об открытии специализированных спортивных классов в школах

Руководитель образовательного центра «Сириус» и сопредседатель Центрального штаба ОНФ Елена Шмелева. Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Руководитель образовательного центра «Сириус» и сопредседатель Центрального штаба ОНФ Елена Шмелева во время рабочей поездки в Самарскую область провела немало встреч в образовательных учреждениях. Она, в том числе, посетила региональный центр «Вега». Он успешно работает по модели «Сириуса».

Елена Владимировна встречалась с молодыми учеными и педагогами, учениками и студентами. Смогла по достоинству оценить презентации лучших практик Самарской области в сфере науки и образования.

На одной из встреч Шмелева поговорила с призерами Игр-2020 в Токио фехтовальщиками Кириллом и Антоном Бородачевыми. Братья – студенты. Они прекрасно представляют себе, насколько тяжело совмещение учебы в школе, а потом и в вузе с изматывающими тренировками и соревнованиями, график которых от года к году становится все плотнее. И чем-то приходилось, увы, жертвовать.

Для Шмелевой это проблема не просто знакома – в «Сириусе» плотно и успешно работают над тем, чтобы юные и талантливые спортсмены, не лишаясь важных стартов, не лишались и важных общеобразовательных знаний.

Глава «Сириуса», общаясь с победоносными братьями-олимпийцами, сообщила, что в народную программу «Единой России» обязательно включат предложение об открытии специализированных спортивных классов в школах.

«Комсомолка» попросила» Елену Владимировну пояснить, что она имела виду, ведь практика спортклассов активно практиковалась в советских школах и отчасти сохранилась до наших времен.

- В чем суть вашего предложения?

- Это предложение – одно из многих в большой работе по гармонизации основных общеобразовательных программ и программ спортивной подготовки. Школьник и его родители не должны вставать перед выбором: заниматься спортом или успевать учиться. Все дети до пяти лет проявляют очень высокий интерес к спорту.

- И пока они маленькие, им интереснее соревнования в области возможностей тела, чем ума?

- Важно все таки не это, а то, что, если мы дадим им доступ к соответствующей инфраструктуре, то уже к 12 годам у половины из них интерес угасает. Сам же спорт не должен быть альтернативой. Он должен дополнять школьную программу.

- Но, вообще-то спортклассы существуют и сегодня – в Москве точно…

- Пока что практика создания «спортивных классов» не получила широкого распространения. Это понятие не закреплено в законодательстве. Оно никак не отрегулировано. Тем не менее, приобщение детей и молодежи к спорту – это задача государственного масштаба, на которую неоднократно обращал внимание президент России. Поэтому сегодня мы должны ее решать соответствующим образом.

- И каким же образом?

- Очень разумно вводить в школах спортивные классы, переводить на индивидуальные программы подготовки детей, которые занимаются спортом системно. В том числе, они смогут участвовать в любом спортивном календаре благодаря такому подходу. Мы это включаем в народную программу «Единой России». И надеемся, что это будет реализовано в ближайшее время. Как это сделано, например, в «Сириусе»: за счет интегрированной подготовки ребята могут участвовать в соревнованиях и не сокращать блок естественно-научных и гуманитарных дисциплин.