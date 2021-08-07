Взвешивать еду, не платить чаевые, приносить выпивку с собой: какие права на самом деле есть у клиентов кафе и ресторанов

Если вы заподозрили, что вас норовят накормить блюдом не первой свежести, помните: у клиента есть священное и неотъемлемое право кушать свежие продукты.
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Прав у среднестатистического посетителя ресторана или кафе настолько много, что его можно сравнить с деспотичным восточным владыкой, правившем в Средние века или даже раньше. Однако проблема в том, что этот самый среднестатистический посетитель о них не знает. Чтобы восполнить этот пробел, мы составили небольшой свод прав, которыми вооружен каждый (или почти каждый) клиент ресторана.
Как бы неприятно это ни звучало, но отравления у любителей отужинать или отзавтракать в ресторации едва ли случаются реже, чем у поклонников шаурмы с Ленинградского вокзала. Чтобы убедиться в этом, достаточно просто посмотреть судебную практику. Роспотребнадзор регулярно проводит проверки, выписывает штрафы и иногда даже временно закрывает заведения по заявлениям «отравленных» клиентов. Все это происходит не так эпично, как у Елены Летучей, зато на постоянной основе и по всей стране.
Поэтому к приему пищи в столовых, кафе и ресторанах стоит относиться весьма осторожно. И если вы заподозрили, что вас норовят накормить осетриной или даже картошкой не первой свежести, помните: у клиента есть священное и неотъемлемое право кушать свежие продукты. В случае чего можно смело жаловаться в Роспотребнадзор.
Где это написано: статья 7 Закона о защите прав потребителей, пункты 7 и 16 Правил оказания услуг общественного питания (далее - Правил общепита).
Похоже, решение давнего философского вопроса о существовании свободы выбора найдено! Правда, лишь частично: у Вас есть выбор, платить или не платить чаевые официанту в ресторане. Дело это абсолютно добровольное, и если вы не стремитесь позолотить гарсону ручку, никто не вправе вас заставлять. И при этом вам не придется чувствовать себя героем Стива Бушеми из фильма «Бешеные псы», который, по мнению босса, «зажимал» чаевые.
Правда, некоторые рестораны включают чаевые в счет. Это незаконно. Если вы заплатили по счету и лишь потом заметили строку «чаевые» или «живая музыка» (которую вы также не обязаны оплачивать), можете требовать свои деньги обратно.
Где это написано: пункт 19 Правил общепита, статья 572 Гражданского кодекса РФ.
Какой смокинг, какое вечернее платье?! Как в сельскую столовую, так и в самый пафосный столичный ресторан вы имеете право явиться хоть в трениках, хоть в валенках на босу ногу. А если вас не пустят, потому что ваша одежда якобы не соответствует дресс-коду, требуйте показать вам правила посещения заведения (они не являются секретным документом). Если вам отказываются их предъявлять, вежливо отодвиньте секьюрити в сторону и направляйтесь к столику. Если же вам продемонстрировали правила, в которых действительно прописан дресс-код, придется смириться и уйти. Но когда вы вернетесь, переодевшись по всем правилам, отказать вам в обслуживании уже никто не имеет права.
Где это написано: пункт 3 статьи 426 Гражданского кодекса РФ и пункт 13 Правил общепита.
Еще одно неотъемлемое и при этом безумно раздражающее персонал право клиента - ничего не заказывать и сидеть столь долго, сколько позволит совесть. Но тут, опять же, есть оговорка: «если в правилах заведения не прописано иное». А если прописано — пускай покажут.
Но в любом случае, восседать за столом клиент имеет право только в рамках официальных часов работы заведения. После этого его могут выпроводить.
Где это написано: пункт 4 Правил общепита.
Еще одно неотъемлемое и при этом безумно раздражающее персонал право клиента - ничего не заказывать и сидеть столь долго, сколько позволит совесть.
Фото: Shutterstock
Вы имеете право приносить с собой и распивать спиртные напитки и потчевать себя принесенными продуктами. Опять же, если это не противоречит правилам посещения заведения, но с ними вас должны ознакомить. Однако даже из правил есть исключения. Например, если вы предупредите администрацию, что по состоянию здоровья вам необходимо есть именно то, что вы принесли с собой, то вам могут пойти навстречу, несмотря на прописанный в правилах запрет на употребление своей еды. Только это уже право, а не обязанность ресторана.
Если же правил нет вовсе или вам их не показывают, то и обсуждать нечего – смело рубайте принесенное из дома сало с яйцами под принесенную с собой же ароматную свекольную самогонку.
Где это написано: пункт 4 Правил общепита.
Вы имеете право знать информацию о блюде: калорийность, вес, состав, наличие пищевых добавок, ГМО, и т.д. Все это очень важно, так как есть люди, которые по состоянию здоровья, этическим или религиозным убеждениям не могут употреблять те или иные продукты. А еще заведение обязано предоставить вам возможность взвесить блюдо.
Где это написано: пункты 9, 10, 12, 18 Правил общепита, статья 10 Закона о защите прав потребителей.
Допустим, вы заказали и заблаговременно оплатили банкет или вам вручили подарочный сертификат на поход в ресторан. Сумма, которую заранее получило заведение общепита, называется депозитом.
Предположим, депозит равен 5000 рублей, а вы на диете или просто ведете аскетичный образ жизни, не позволяющий уплетать ананасы с рябчиками. Сумма съеденной вами гречневой каши с морковными котлетами хоть и составила 1000 рублей, но до полной суммы депозита все равно не дотягивает.
Вы обращаетесь к администрации с просьбой вернуть разницу. Но в ответ, как правило, слышите отказ – либо кушайте еще, либо извиняйте, деньги уплочены и ваше недоедание – это ваша проблема. Так вот, отказывают вам незаконно. Вы имеете право получить неистраченную часть обратно.
Если ваше требование вернуть остаток депозита не удовлетворяют, смело пишите жалобу в Роспотребнадзор. Конечно, можно и в суд обратиться, но перед этим надо взвесить, стоит ли овчинка выделки.
Где это написано: часть 2 статьи 16 Закона о защите прав потребителей.
За вещи, оставленные в гардеробе, администрация несет ответственность
А это уже касается не только ресторанов, но и любых других мест, где работает гардероб - театров, кинозалов, торговых центров и т. д. Все же видели надпись-индульгенцию, предупреждающую, что «за оставленные в гардеробе вещи администрация ответственности не несет»? Так вот, очень даже несет. У любого клиента есть законное право требовать компенсацию за пропавшие из гардероба вещи, в том числе и через суд.
Где это написано: статья 886, пункт 2 статьи 887 и пункт 2 статьи 902 Гражданского кодекса.
Отравление? Пишите заявление!
И все же самая неприятная ситуация, с которой можно столкнуться в общепите — отравление. Что делать в этом случае?
1. Незамедлительно вызывайте скорую и полицию. Обе службы должны зафиксировать факт отравления, а полиция - установить, что произошло это именно в этом конкретном заведении общепита. Чтобы потом ресторан не смог доказать, что вы откушали там первоклассных трюфелей под соусом бешамель, а траванулись уже купленной за углом сосиской в тесте.
2. Обратиться в прокуратуру и Роспотребнадзор с просьбой провести проверку.
3. Отправить претензию в заведение, обязательно приложив к нему доказательства морального и материального ущерба.
4. Если заведение не пошло навстречу, подавайте иск в суд.
Где это написано: пункты 3 и 4 главы 59 Гражданского кодекса, пункт 21 Правил общепита, статьи 12, 14 и 15 Закона о защите прав потребителей.