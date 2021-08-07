Взвешивать еду, не платить чаевые, приносить выпивку с собой: какие права на самом деле есть у клиентов кафе и ресторанов

Если вы заподозрили, что вас норовят накормить блюдом не первой свежести, помните: у клиента есть священное и неотъемлемое право кушать свежие продукты. Фото: Shutterstock

Прав у среднестатистического посетителя ресторана или кафе настолько много, что его можно сравнить с деспотичным восточным владыкой, правившем в Средние века или даже раньше. Однако проблема в том, что этот самый среднестатистический посетитель о них не знает. Чтобы восполнить этот пробел, мы составили небольшой свод прав, которыми вооружен каждый (или почти каждый) клиент ресторана.

Осетрина первой свежести

Как бы неприятно это ни звучало, но отравления у любителей отужинать или отзавтракать в ресторации едва ли случаются реже, чем у поклонников шаурмы с Ленинградского вокзала. Чтобы убедиться в этом, достаточно просто посмотреть судебную практику. Роспотребнадзор регулярно проводит проверки, выписывает штрафы и иногда даже временно закрывает заведения по заявлениям «отравленных» клиентов. Все это происходит не так эпично, как у Елены Летучей, зато на постоянной основе и по всей стране.

Поэтому к приему пищи в столовых, кафе и ресторанах стоит относиться весьма осторожно. И если вы заподозрили, что вас норовят накормить осетриной или даже картошкой не первой свежести, помните: у клиента есть священное и неотъемлемое право кушать свежие продукты. В случае чего можно смело жаловаться в Роспотребнадзор.

Где это написано: статья 7 Закона о защите прав потребителей, пункты 7 и 16 Правил оказания услуг общественного питания (далее - Правил общепита).

Платить или не платить, вот в чем вопрос

Похоже, решение давнего философского вопроса о существовании свободы выбора найдено! Правда, лишь частично: у Вас есть выбор, платить или не платить чаевые официанту в ресторане. Дело это абсолютно добровольное, и если вы не стремитесь позолотить гарсону ручку, никто не вправе вас заставлять. И при этом вам не придется чувствовать себя героем Стива Бушеми из фильма «Бешеные псы», который, по мнению босса, «зажимал» чаевые.

Правда, некоторые рестораны включают чаевые в счет. Это незаконно. Если вы заплатили по счету и лишь потом заметили строку «чаевые» или «живая музыка» (которую вы также не обязаны оплачивать), можете требовать свои деньги обратно.

Где это написано: пункт 19 Правил общепита, статья 572 Гражданского кодекса РФ.

Фейсконтроль, подвинься

Какой смокинг, какое вечернее платье?! Как в сельскую столовую, так и в самый пафосный столичный ресторан вы имеете право явиться хоть в трениках, хоть в валенках на босу ногу. А если вас не пустят, потому что ваша одежда якобы не соответствует дресс-коду, требуйте показать вам правила посещения заведения (они не являются секретным документом). Если вам отказываются их предъявлять, вежливо отодвиньте секьюрити в сторону и направляйтесь к столику. Если же вам продемонстрировали правила, в которых действительно прописан дресс-код, придется смириться и уйти. Но когда вы вернетесь, переодевшись по всем правилам, отказать вам в обслуживании уже никто не имеет права.

Где это написано: пункт 3 статьи 426 Гражданского кодекса РФ и пункт 13 Правил общепита.

Аз есмь царь

Еще одно неотъемлемое и при этом безумно раздражающее персонал право клиента - ничего не заказывать и сидеть столь долго, сколько позволит совесть. Но тут, опять же, есть оговорка: «если в правилах заведения не прописано иное». А если прописано — пускай покажут.

Но в любом случае, восседать за столом клиент имеет право только в рамках официальных часов работы заведения. После этого его могут выпроводить.

Где это написано: пункт 4 Правил общепита.

Еще одно неотъемлемое и при этом безумно раздражающее персонал право клиента - ничего не заказывать и сидеть столь долго, сколько позволит совесть. Фото: Shutterstock

Все свое ношу с собой

Вы имеете право приносить с собой и распивать спиртные напитки и потчевать себя принесенными продуктами. Опять же, если это не противоречит правилам посещения заведения, но с ними вас должны ознакомить. Однако даже из правил есть исключения. Например, если вы предупредите администрацию, что по состоянию здоровья вам необходимо есть именно то, что вы принесли с собой, то вам могут пойти навстречу, несмотря на прописанный в правилах запрет на употребление своей еды. Только это уже право, а не обязанность ресторана.

Если же правил нет вовсе или вам их не показывают, то и обсуждать нечего – смело рубайте принесенное из дома сало с яйцами под принесенную с собой же ароматную свекольную самогонку.

Где это написано: пункт 4 Правил общепита.

«Во всем мне хочется дойти до самой сути...»

Вы имеете право знать информацию о блюде: калорийность, вес, состав, наличие пищевых добавок, ГМО, и т.д. Все это очень важно, так как есть люди, которые по состоянию здоровья, этическим или религиозным убеждениям не могут употреблять те или иные продукты. А еще заведение обязано предоставить вам возможность взвесить блюдо.

Где это написано: пункты 9, 10, 12, 18 Правил общепита, статья 10 Закона о защите прав потребителей.

Деньги ваши - будут наши

Допустим, вы заказали и заблаговременно оплатили банкет или вам вручили подарочный сертификат на поход в ресторан. Сумма, которую заранее получило заведение общепита, называется депозитом.

Предположим, депозит равен 5000 рублей, а вы на диете или просто ведете аскетичный образ жизни, не позволяющий уплетать ананасы с рябчиками. Сумма съеденной вами гречневой каши с морковными котлетами хоть и составила 1000 рублей, но до полной суммы депозита все равно не дотягивает.

Вы обращаетесь к администрации с просьбой вернуть разницу. Но в ответ, как правило, слышите отказ – либо кушайте еще, либо извиняйте, деньги уплочены и ваше недоедание – это ваша проблема. Так вот, отказывают вам незаконно. Вы имеете право получить неистраченную часть обратно.

Если ваше требование вернуть остаток депозита не удовлетворяют, смело пишите жалобу в Роспотребнадзор. Конечно, можно и в суд обратиться, но перед этим надо взвесить, стоит ли овчинка выделки.

Где это написано: часть 2 статьи 16 Закона о защите прав потребителей.

ВАЖНО!

За вещи, оставленные в гардеробе, администрация несет ответственность

А это уже касается не только ресторанов, но и любых других мест, где работает гардероб - театров, кинозалов, торговых центров и т. д. Все же видели надпись-индульгенцию, предупреждающую, что «за оставленные в гардеробе вещи администрация ответственности не несет»? Так вот, очень даже несет. У любого клиента есть законное право требовать компенсацию за пропавшие из гардероба вещи, в том числе и через суд.

Где это написано: статья 886, пункт 2 статьи 887 и пункт 2 статьи 902 Гражданского кодекса.

Инструкция «КП»

Отравление? Пишите заявление!

И все же самая неприятная ситуация, с которой можно столкнуться в общепите — отравление. Что делать в этом случае?

1. Незамедлительно вызывайте скорую и полицию. Обе службы должны зафиксировать факт отравления, а полиция - установить, что произошло это именно в этом конкретном заведении общепита. Чтобы потом ресторан не смог доказать, что вы откушали там первоклассных трюфелей под соусом бешамель, а траванулись уже купленной за углом сосиской в тесте.

2. Обратиться в прокуратуру и Роспотребнадзор с просьбой провести проверку.

3. Отправить претензию в заведение, обязательно приложив к нему доказательства морального и материального ущерба.

4. Если заведение не пошло навстречу, подавайте иск в суд.

Где это написано: пункты 3 и 4 главы 59 Гражданского кодекса, пункт 21 Правил общепита, статьи 12, 14 и 15 Закона о защите прав потребителей.