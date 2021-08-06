«Еле дышит и не встаёт с постели!»: 42-летнюю миллионершу Прохора Шаляпина спасают американские врачи

Прохор Шаляпин с канадской миллионершей Татьяной. Фото: Личный архив

С канадской миллионершей русского происхождения Татьяной Прохор Шаляпин встречается уже второй год. Напомним: два года назад новогодние каникулы в Лос-Анджелесе артист провёл в обществе Татьяны, миллионерши из Канады. Только на люкс в элитном гостиничном комплексе парочка спустила около 2 миллионов рублей. Гуляли, понятное дело, за счёт дамы. Благо она может себе позволить такие траты.

Татьяна - гражданка Канады, владелица сети адвокатских компаний. В Канаду семья Татьяны переехала ещё в начале 90-х.

Татьяна Клаудиа Девис (полное имя спутницы певца - Ред.) из-за пандемии почти год не видела Шаляпина. И как только появилась возможность, Прохор вылетел к своей подруге в отпуск, в ее поместье в Лас-Вегасе.

С канадской миллионершей русского происхождения Татьяной Прохор Шаляпин встречается уже второй год. Фото: Личный архив

Ранее была запланирована еще и поездка в Мексику, где у Татьяны есть не менее шикарный дом. Но, увы, планы пары были разрушены болезнью Татьяны.

- После похода на «Цирк дю Солей» Таня слегла с ковидом. Еле дышит, температура не спадает, - вздыхает в беседе с kp.ru Прохор Шаляпин. - Я круглосуточно дежурю у ее кровати. Слава Богу, болезнь меня миновала, так как я перед поездкой вакцинировался. Помимо Тани в нашем окружении заболели почти все, кто ходил с нами на представление. Так что, несмотря на мнение скептиков, прививка правда спасает от ковида, - резюмировал артист.