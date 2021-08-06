Apple предупредила, что будет читать сообщения и смотреть фотографии на IPhone пользователей

Apple может установить на iPhone программу, которая будет сканировать все сообщения и фотографии пользователей устройства. Фото: Shutterstock

Большой брат не дремлет и даже выходит на новый уровень! Как пишет Financial Times, компания Apple планирует установить на свои знаменитые смартфоны IPhone программу, которая будет сканировать все сообщения и фотографии пользователей устройства.

Цель корпорации благая: искать на изображениях признаки детской порнографии или насилия против несовершеннолетних. Если программа замечает что-то подозрительное, то файл передается на исследование человеку-аналитику, который и должен определить, является ли изображение или текст чем-то противозаконным. Если ответ положительный, то «ревизор» направляет данные в правоохранительные органы, которые уже сами будут решать, что делать с владельцем телефона. Сама компания Apple уверяет, что проверки будут подвергнуты только те фото, которые хранятся на облачных серверах, а на самих гаджетах проверкой займется нейросеть - к содержанию сообщений компания якобы доступа не получит.

Кроме того, приложение будет отслеживать и информацию, передаваемую с помощью текста. Например, если ребенок со своего IPhone будет отсылать или получать фото эротического содержания или ссылки на порносайты, то его родители получат извещение. А голосовой помощник Siri будет отслеживать интерес пользователя-ребенка к темам, связанным с сексом и сигнализировать юзеру, что эти сведения могут представлять для него опасность и нанести вред.

Пока речь идет только о телефонах, работающих в США. Сама программа станет частью обновления операционной системы iOS 15, которое выйдет ориентировочно в сентябре. Сама технология будет работать на основе хеширования снимков, которые хранятся в базах специальных служб, сопоставляя фотографии с известными Apple кадрами жестокого обращении с детьми.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Андрей Голов, генеральный директор, ООО «Код безопасности»:

- Надо понимать, что мы уже давно все под колпаком. Apple по сути может получить любые наши данные, и мы сами об этом не узнаем. Посмотрите на обновления, которые довольно часто выходят для смартфонов, там огромный объем данных, и никто не знает, какие сведения уходят за границу. Сами американские разработчики уже давно имеют на смартфонах все необходимые инструменты для анализа информации, просто это не делается публично. Хотя в Apple и говорят о том, что программа мониторинга будет действовать только в США, само обновление получат все. Так что в ближайшем будущем вполне возможно, что эта программа распространится и на другие страны, причем никто не будет спрашивать разрешения. А самое опасное, что с помощью всех этих средств можно анализировать не только детскую порнографию, но все что угодно - политические пристрастия, предпочтения в еде, одежде, состояние здоровья. То есть по сути получается инструмент, с помощью которого можно составить полный портрет человека, и он сам даже об этом не узнает.