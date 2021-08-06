Объем выдачи ипотеки в России за счет госсподдержки вырос на треть

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В денежном эквиваленте это составляет 3,1 трлн рублей. В прошлом году за аналогичный период было выдано на 35% меньше кредитов, в деньгах по сравнению с предыдущим годом разница составила 62%. По оценкам экспертов ДОМ.РФ, это очень серьезный прирост, чему, безусловно, способствовала запущенная льготная ипотечная программа (точнее, целая серия программ) с участием государства. Благодаря им люди с небольшими доходами, а также семьи с детьми в самых разных регионах страны смогли позволить себе благоприятным образом решить жилищный вопрос и улучшить качество жизни. За 7 месяцев текущего года с помощью вышеописанных предпринятых мер улучшили жилищные условия или снизили нагрузку по ипотечному кредиту свыше 350 тыс. российских семей.

В приоритете внимания государства – семьи с детьми. «…Специально для них с июля этого года по поручению Президента расширены условия «Семейной ипотеки» – теперь льготная ипотечная ставка до 6% доступна и семьям с одним ребенком, что окажет долгосрочное позитивное влияние на демографическую ситуацию в стране», – говорит руководитель Аналитического центра ДОМ.РФ Михаил Гольдберг.

Кстати, ДОМ.РФ является оператором большинства льготных программ: «Льготная ипотека» на новостройки, «Семейная ипотека», «Дальневосточная ипотека», выплата в 450 тыс. рублей многодетным ипотечным заемщикам.

Более того, аналитики ДОМ.РФ ожидают положительный эффект от льготных ипотечных программ и постепенное восстановление доходов населения и предполагают, что таким образом ипотека и в дальнейшем останется доступной россиянам. Как результат, по итогам 2021 года будет выдано 1,7–1,8 млн ипотечных кредитов на сумму 4,6–4,8 трлн рублей, что сопоставимо с рекордными показателями 2020 года.