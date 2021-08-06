«Купальник маловат!»: 44-летняя Мария Максакова удивила пышными формами

Мария Максакова прошлась в белом бикини под музыку из сериала «Секс в большом городе». Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Несколько лет назад оперная певица и бывший депутат Мария Максакова со своим мужем-политиком Денисом Вороненковым уехала на ПМЖ в Украину. Там Вороненков был расстрелян неизвестными в центре Киева. После смерти мужа Мария с их сыном Иваном осталась в Киеве. Ее старшие дети от первого брака с бизнесменом Владимиром Тюриным последние пять лет живут с отцом. В прошлом году Максакова впервые за несколько лет приехала встретиться с сыном и дочерью в Россию, но бывший муж певицы был против этого свидания. Сейчас артистка по-прежнему воюет с экс-супругом за детей и за часть своей недвижимости, которую Тюрин, по ее словам, каким-то образом перевёл на себя.

В перерывах между судебными баталиями 44-летняя артистка уехала отдыхать в Одессу. В своём Инстаграме Мария разместила откровенное видео. На кадрах ролика Максакова дефилирует в белом бикини под музыку из сериала «Секс в большом городе».

Подписчицы артистки заметили, что звезда ощутимо округлилась на отдыхе.

«Купальник маловат!», «Мария вам надо заняться спортом, смысл так оголяться!»-пишут певице в комментариях под постом.

Впрочем, Максакова не комплексует, не закрывает комментарии к своим публикациям в соцсетях. По словам оперной дивы, она следит за своей формой, периодически практикует интервальное голодание.