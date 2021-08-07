Владимир Путин рассказал о новом налоге, политике на Олимпиаде и льготной ипотеке

Президент ответил на вопросы рабочих из Башкирии Фото: ТАСС

6 августа Владимир Путин прилетел в Башкирию, чтобы открыть новый завод строительных сухих смесей. Это предприятие построили в партнерстве с австрийцами, на мероприятии по видеосвязи выступил и канцлер Себастьян Курц. А после официальной части президент ответил на вопросы работяг. Главное из этой неформальной встречи:

ПОЛИТИКА НА ОЛИМПИАДЕ

Президента спросили, как он относится к решению Спортивного арбитражного суда запретить нашей сборной выступать под флагом России на Олимпиаде.

- Что касается гимна, флага и так далее. Я считаю, что решение арбитражного спортивного суда все-таки в известной степени имеет политическую окраску. Почему? Потому что когда мы говорим о допинге, то всегда - такова была до сих пор мировая практика, - имелось в виду отношение конкретного атлета, спортсмена или его тренера к этому и определялась степень его вины. Вина всегда индивидуальна, - ответил Путин.

Президент напомнил, что наличие или отсутствие флага не влияет на качество выступления.

- Я думаю, что наши атлеты своими выступлениями наилучшим образом доказывают, что все попытки политизировать спорт ничтожны, бессмысленны и вредны. Отсутствие российского флага – да, лучше бы он был. Но на форме наших спортсменов значок российского олимпийского комитета с российским триколором. Музыка Чайковского им (МОК – Ред.) нравится больше, чем музыка Александрова? Ну пусть слушают Чайковского, - пошутил Путин.

НОВЫЙ НАЛОГ

Президент объявил, что в 2022 году металлургам повысят налог на добычу полезных ископаемых. В правительстве давно обсуждают, что бизнес из-за взлетевших мировых цен на металл получает сверхприбыли. Это в то время, когда государство резко повысило социальные траты из-за пандемии.

- Со следующего года, с 1 января, по-моему, будут вводиться и повышенные налоги на добычу полезных ископаемых. Это касается металлургической промышленности, - сказал Владимир Путин.

ЛЬГОТНАЯ ИПОТЕКА

Президент рассказал, что решение о введение льготной ипотеки на индивидуальное жилищное строительство «можно считать уже принятым».

- Что касается льготной ипотеки на строительство ИЖС, то да, я считаю, что и это нужно сделать. Правительство имеет такое поручение, и можно считать, что решение уже принято. Причем по двум направлениям льготная ипотека может быть использована - для приобретения жилья, дома индивидуального, и для строительства, - сообщил Путин.

ИНФЛЯЦИЯ

Рабочие спросили президента, можно ли как-нибудь сдержать инфляцию.

- Можем ли мы внутри страны и должны ли мы предпринимать какие-то меры ограничительного характера? Можем и должны. Именно так мы и делаем. Правительство ввело повышенные пошлины на металлургическую промышленность, вывозные, а полученные от этого средства, поступающие в бюджет, планирует направить именно в стройку... Поэтому правительство наметило целый ряд системных мер по сдерживанию цен внутри страны, - ответил Путин.

Глава государства добавил, что сейчас инфляция растет во многих странах. Это связано с преодолением последствий пандемии.

- В самых больших экономиках мира не придумали ничего лучше, как печатать деньги и вбрасывать их в экономику. В развитых экономиках восстановление идет быстрее, чем в развивающихся. И идет оно быстрее именно за счет того, что эти экономики, центральные банки кредитуют как бы свое производство, - пояснил президент.

Владимир Путин прилетел в Башкирию, чтобы открыть новый завод строительных сухих смесей Фото: ТАСС

СОЦИАЛЬНАЯ ГАЗИФИКАЦИЯ

Путин ответил на вопрос рабочих о газификации жилья.

- Вся работа внутри участка за счет собственника. Но и здесь правительство уже подготовило, приняло решение. Для того, чтобы минимизировать расходы, а здесь сразу цены, к сожалению, подскочили и на оборудование, и на прокладку труб внутри домохозяйств, правительство подготовило типовые условия для реализации работы и внутри домовладения, - рассказал президент.

Закон о бесплатном подведении газа до границ участка был принят еще 11 июня. Первый этап закончится в 2023 году. За прокладку трубы до забора отвечает единый оператор (в большинстве регионов это Газпром). Теперь человек сможет у этого единого оператора заказать и газификацию самого дома. Это удобно, потому что избавляет от необходимости искать установщиков, покупать оборудование.

БАШКИРСКИЙ МЕД

Рабочие предложили президенту на государственном уровне продвигать башкирский мед. Путин идею поддержал.

- Я сейчас публично, на камеру говорю, что это прекрасный продукт. Я сам пробовал – очень доволен, - прорекламировал мед президент.

Владимир Путин рассказал, что Башкирия находится на втором месте в стране по производству меда. На первом – Приморье, но разница в объемах небольшая.