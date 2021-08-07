«Рядом сидит мой мужчина, и мы счастливы»: Лобода рассказала, что еще два года назад купила дом в Европе и перевезла туда семью

Светлана Лобода переехала в Европу. Фото: Инстаграм.

Светлана Лобода нечасто делится подробностями личной жизни. Известно, что до недавнего времени певица жила в Киеве, где подрастали две ее дочери – 10-летняя Евангелина и 10-летняя Тильда. Об отце младшей Тильды Светлана никогда не рассказывала, равно, как и о мужчине, который сейчас рядом с ней. Но теперь 38-летняя звезда решила приоткрыть завесу таинственности и откровенно поделилась тем, что происходит в ее жизни.

Светлана призналась, что еще два года назад она купила дом в Европе. Артистка всегда мечта жить у моря и теперь, наконец, ее мечта сбылась. Она перевезла в новый дом свою семью – маму и дочек. О какой именно стране идет речь, артистка не говорит, но поклонники предполагают, что это Греция или Кипр. Лободе приходится часто улетать на гастроли, но она всегда с удовольствием возвращается домой. Светлана поселилась в районе с русскоязычной диаспорой, так что о ее статусе звезды знают только ближайшие соседи.

- Два года назад сбылась моя мечта. Я купила домик в Европе, у моря. Каждое утро, просыпаясь, мы с детками говорим "спасибо", потому что мы дышим морским воздухом, вокруг нас – пальмы и приятные люди, которые не все узнают артиста. Там меня никто не знает, кроме соседей — они русские. А больше никто не в курсе, что рядом с ними живёт Светлана Лобода. Тем более, когда ходишь в маске, тебя вообще сложно узнать, – рассказала Лобода в интервью телеканалу «Украина». Записью эфира Светлана поделилась на своей странице в Инстаграме.

Старшая дочь звезды Евангелина осенью пойдет в американскую школу. Фото: Инстаграм.

Дом звезды расположен на берегу моря, так что она с дочками ежедневно гуляет по набережной.

- Они катаются на самокатах, домой возвращаемся часам к девяти-десяти вечера. Вообще в последние два года, когда деятельность артистов стала менее активной из-за коронавируса, мои дети лучше узнали, что такое мама, которая, например, может сводить их в зоопарк, - отметила исполнительница.

Певица рассказала, что ее старшая дочь Евангелина осенью пойдет в американскую школу, которая расположена неподалеку от ее дома. Девочка страдает из-за недостатка общения со сверстниками, поэтому с нетерпением ждет занятий.

- Ева часто говорит мне, что ей не хватает общения с мальчиками и девочками, поскольку не посещает никаких заведений, мы готовим её к школе дома. Обычно дети не хотят идти в школу, но Ева этого события очень ждёт, - говорит Светлана.

В доме Лободы часто бывает ее любимый мужчина. Светлана призналась, что мечтает родить возлюбленному как минимум двоих детей. Певица хотела бы, чтобы это были мальчики.

- Я очень счастливый человек. У меня есть прекрасные дети – мне бы, конечно, очень хотелось еще мальчишку маленького. Нам не хватает. У нас такое бабье царство дома – у нас очень много бабушек, теть, нянь. Мы когда собираемся вместе и нас человек 10 – все женщины. И только мой мужчина сидит рядом и говорит: «Что-то нужно здесь менять, что-то решать», – заявила певица.

Лобода уточнила, что хотела бы еще дважды стать матерью. При этом Светлана не называет имени своего избранника и не уточняет, живет ли он вместе с ней под одной крышей.

Тайным супругом Лободы называют миллиардера Артура Гранца. Фото: Инстаграм.

Ранее украинские СМИ сообщили, что гражданским мужем Лободы является миллиардер Артур Гранц. Армянин по национальности, он, как и Лобода, родился на Украине. Однако украинского гражданства у него нет. После распада СССР Гранц получил белорусский паспорт (а заодно и высшее образование в Белорусском государственном университете). Тем не менее, основной бизнес предприниматель ведет именно в Незалежной. Он является основателем компании BF Capital, владеющей недвижимостью и сетью duty-free магазинов в аэропортах Украины, Грузии и Армении. Кроме того, он приобрел сеть duty-free магазинов BDF («Белмаркет Дюти Фри») в аэропорту Минска. В 2020 году Гранц стал основным владельцем издания «Forbes Украина». Он также является собственником компании «Мимиер Трейд Юкрейн», производящей подсолнечное масло.

То, что Гранц - любимый мужчина певицы, подтвердил бывший менеджер Лободы Стас Пшеницын. Он открыл еще один секрет звезды: Артур Гранц не является отцом дочки Лободы Тильды. По словам Пшеницына, роман армянского олигарха и певицы разгорелся уже после того, как Светлана родила второго ребенка. По словам экс-менеджера звезды, Лобода родила дочку от не менее влиятельного мужчины. Стас уточнил, что это не солист группы Rammstein Тилль Линдеманн, которого считали отцом младшей дочки звезды.

Благодаря поддержке Гранца Светлана чувствует себя очень уверенно и может позволить себе диктовать организаторам концертов любые условия. Артистка летает на частном самолете, живет в люксах и требует за корпоратив около 5 миллионов рублей.