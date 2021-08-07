«Просто бомба»: Ирина Шейк снялась топлесс для новой рекламной кампании

Ирина Шейк снялась полуобнаженной для рекламы кампании косметического бренда Alo. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ирина Шейк снялась полуобнаженной для рекламы кампании косметического бренда Alo. На фото манекенщица позирует практически без одежды, в одних трусиках. В таком виде 35-летня модель рекламирует веганскую линию продукции по уходу за кожей. Самым красивым кадром из фотосессии Ирина поделилась в Инстаграме.

- Летнее сияние с Alo, - подписала Шейк пост, который набрал 250 тысяч лайков.

Поклонники русской красавицы по достоинству оценили ее фигуру. «Потрясающее тело», «Ты просто бомба», «Ирина как всегда красавица с идеальной фигурой», «Невероятно красивая», - написали они в комментариях под постом.

Модель рекламирует веганскую линию продукции по уходу за кожей. Фото: Инстаграм.

За свою карьеру Ирина Шейк работала со многими известными фотографами. Она – одна из самых востребованных моделей планеты. Популярности звезде добавили слухи о ее романе с рэпером Канье Уэстом. В начале июня папарацци сфотографировали музыканта в компании Ирины на юге Франции. На фотографиях самый богатый музыкант планеты и русская красавица прогуливаются вместе в живописном парке. Во Францию Канье прилетел, чтобы отметить день рождения: 8 июня ему исполнилось 44 года. Влюбленные остановились в Провансе в роскошном бутик-отеле Villa La Coste.

Впрочем, сейчас отношения Ирины Шейк и Канье Уэста, похоже, сошли на нет. Как сообщил источник портала Page Six, в середине июля рэпер пригласил русскую красотку поехать вместе с ним на Парижскую Неделю моды. Канье должен был посетить показ модного дома Balenciaga, с которым он сотрудничает, и хотел, чтобы Шейк в этот день была рядом с ним. Но Ирина ответила ему отказом.

- Она любит его как друга, и не хочет отношений с ним. Ей не хочется подогревать слухи об их романе, которые тут же распространились бы в прессе, появись она с ним на публике в Париже. Это был бы еще один месяц новостей о том, что они встречаются, - рассказал источник издания.

Ирина Шейк воспитывает четырехлетнюю дочь Лею от голливудского актера Брэдли Купера. После расставания со звездой «Мальчишника в Вегасе» Ирина так и не была замечена в новых отношениях. Шейк и Купер начали встречаться в 2015 году, а два года спустя у них родилась дочь Лея. Несмотря на разрыв, бывшие гражданские супруги сохранили ради дочки дружеские отношения. Брэдли часто забирает дочку из детского сада и отводит ее на занятия по рисованию и танцам.