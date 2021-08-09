Зеленый уголок среди каменных джунглей: Ак Барс Банк открыл отделение нового формата

Здесь все построено для клиентов, чтобы им было максимально удобно и они могли приятно провести время. Фото: пресс-служба Ак Барс Банка

Представьте себе, вы заходите в банк, берете чашечку кофе, садитесь в уютное кресло и наслаждаетесь большим количеством зелени и завораживающими видами природы. Напрягаться и вглядываться в информационное табло, ожидая своей очереди, не нужно - сотрудник банка найдет вас сам. Здесь вы не услышите “талон номер, пройдите к окну”. Здесь просто нет “окна”. Обсудить серьезные задачи предстоит не в пустых переговорных с жесткими стульями, а в уютном пространстве, сидя на мягком диванчике. Все это не фантазия и не сказки, а реальные условия. Именно такое необычное отделение, призванное стать флагманским, в минувший четверг в Казани официально открыли и презентовали руководители Ак Барс Банка.

Офис под названием “Лучше” открылся в самом центре города - по адресу Право-Булачная, 51 и занимает суммарно 900 квадратных метров.

Новый офис банка «Лучше» открылся по адресу Право-Булачная, 51 в Казани и занимает суммарно 900 квадратных метров. Фото: пресс-служба Ак Барс Банка

- Мы специально пытаемся не использовать слово “офис”, а называем его “пространство”, чтобы показать открытость, - рассказал заместитель председателя правления Ак Барс Банка Алексей Акимов.

Главное преимущество этого отделения банка - необычные точки для общения, зонированные и оформленные в зависимости от того, какая услуга нужна клиенту и сколько времени потребуется на его обслуживание.

СВОИХ УЗНАЮТ БЕЗ ДОКУМЕНТОВ

Философия банка - ускорить и упростить процедуры оказания услуг и проведения операций. Для этого в новом офисе используют современные технологии биометричекой идентификации клиента. Одна из них — собственная система Ак Барс Банка по распознаванию клиентов по биометрическим данным — Face2. Алгоритмы Face2 позволяют с высокой точностью идентифицировать человека перед камерой. Все это, конечно, делается с согласия клиента.

Пространство нового помещения «Лучше» отделения Ак Барс Банка в Казани. Фото: пресс-служба Ак Барс Банка

Для этого необходимо предварительно пройти биометрическую регистрацию в личном банковском кабинете. Прогресс в банке дошел до того, что специалисты могут обслужить такого клиента, даже если последний не прихватил с собой ни паспорта, ни банковской карточки или телефон. Телефон может потребоваться лишь в тех случаях, если необходимо кодовое подтверждение сложных операций (придет сообщение на номер абонента) или стоит вторичный контроль и ограничение лимитов на расходные операции.

Также в помещении расположены видеокамеры, при помощи которых специалисты найдут и проконсультируют клиента, где бы он ни находился. Система трекинга позволит увидеть, где находится клиент в каждый момент времени, и определить время его нахождения в офисе.

ЗЕЛЕНЫЙ БАНК

Как подчеркнула во время презентации отделения банка директор департамента стратегии, инноваций и маркетинга Ак Барс Банка Юлия Строганова, банк стремится стать экологичным, следовать принципам устойчивого развития. Он запланировал несколько мероприятий в этом направлении. Новый офис стал одним из пунктов этой большой программы.

- Мы, как зеленый банк, при создании этого отделения старались использовать максимально экологичные материалы. Весь дизайн создан для максимального комфорта, - подчеркнула она.

Юлия Строганова, директор департамента стратегии, инноваций и маркетинга Ак Барс Банка. Фото: пресс-служба Ак Барс Банка

Кроме того, придерживаясь идеи экологичности, в этом отделении банка практически отказались от использования бумаги. Очереди электронные, а талончики только по запросу. Необходимые справки отправляют на электронную почту. Бумагу используют лишь только в тех случаях, если это предусмотрено законодательством.

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПОТРЕБНОСТЕЙ

Пространство отделения банка практически не имеет дверей (исключения - депозитарий, большая переговорная и санузел). Но при этом все равно разработана маршрутизация в зависимости от сложности задач.

Пространство нового помещения «Лучше» отделения Ак Барс Банка в Казани. Фото: пресс-служба Ак Барс Банка

- Здесь все построено для клиентов, чтобы им было максимально удобно и они могли приятно провести у нас время. Мы хотим максимально впечатлить клиентов качеством обслуживания и вызвать у них положительные эмоции приятной неформальной обстановкой, - рассказал на презентации офиса зампредседателя правления Ак Барс Банка Алексей Акимов.

Так, открывая дверь банка, клиент попадает в зону круглосуточного обслуживания. Здесь установлены банкоматы, на которых можно совершать операции даже при помощи телефона (с функцией NFC). Просто приложив смартфон, можно внести или снять наличные, проверить баланс карты, оплатить ряд услуг. Также банкоматы принимают карты и других банков. Для клиентов Ак Барс Банка в перспективе внедрят функцию Face2 и для использования банкоматов.

Пространство нового помещения «Лучше» отделения Ак Барс Банка в Казани. Фото: пресс-служба Ак Барс Банка

Зон обслуживания в банке несколько. Для оплаты налогов, штрафов ГИБДД, услуг ЖКХ, мобильной связи, переводов между своими счетами и других простых операций работает зона самообслуживания. Один на один с запросом, конечно же, не оставят - консультанты всегда придут на помощь.

Выпустить цифровую банковскую карту можно в зоне быстрого обслуживания.

Запросить и получить нужную справку или выписку, перевыпустить дебетовую карту или оформить доверенность можно в зоне средних операций. Кстати, получить справку можно также без паспорта - тут установлен терминал распознавания клиентов по биометрическим данным Face2.

Пространство нового помещения «Лучше» отделения Ак Барс Банка в Казани. Фото: пресс-служба Ак Барс Банка

Максимально комфортные условия созданы в зоне длительных операций. Снова никаких дверей и жестких линий. Только зонирование интересными по форме деревянными конструкциями (они пропускают свет, и в то же время мягко “обнимают” клиентов), удобные диванчики и кресла, да мягкое освещение. Здесь можно открыть или закрыть вклад или счет, оформить кредитную карту, потребительский или ипотечный кредит, а также открыть банковскую ячейку.

Есть в отделении банка и депозитарий. Открыть который может только сотрудник и только после прохождения идентификации по лицу - Face2Pass . Клиенты попадают к ячейкам, пройдя идентификацию по рисунку вен ладони. Как отмечают представители банка, при аренде ячейки клиенту будет необходимо сдать свои биометрические данные, чтобы в будущем упростить процедуру получения доступа.

Пространство нового помещения «Лучше» отделения Ак Барс Банка в Казани. Фото: пресс-служба Ак Барс Банка

Также в отделении доступен полный перечень услуг и для корпоративных клиентов.

РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ

В отделении банка особое место выделили и зоне ожидания. Если взрослые могут расслабиться в кафе (тут тоже работает система оплаты Face2Pay и деньги носить с собой совсем не обязательно) или посетить виртуальную примерочную с фирменным мерчем банка (если понравится, его можно купить). В специальной зоне можно поиграть в приставку Play Station 5.

Вы заходите в банк, берете чашечку чая или кофе, садитесь в уютное кресло и ожидаете, когда сотрудник банка найдет вас сам. Фото: пресс-служба Ак Барс Банка

В офисе также установлен постамат KazanExpress, где можно забрать товары, заказанные на маркетплейсе. Не за горами время, когда клиент сможет получать через постамат новую банковскую карту или нужную банковскую справку или выписку.

МЕСТО ВСТРЕЧИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

Отдельного внимания заслуживает территория для проведения мероприятий, которая здесь называется зоной театра и лектория. Открытое пространство могут трансформировать под нужды клиентов и посетителей, оно прекрасно подходит для проведения презентаций, мастер-классов и других полезных мероприятий.

В зоне театра будут проходить встречи, лекции и мастер-классы. Фото: пресс-служба Ак Барс Банка

На сегодняшний день эта территория уже стала точкой размещения резиденции клуба для предпринимателей Ак Барс Лабс. Как подчеркивают в пресс-службе Ак Барс Банка, в этой зоне будут проходить встречи, лекции, мастер-классы и другие мероприятия клуба, призванного «раскачать» предпринимательское сообщество Татарстана, поменяв привычный формат бизнес-встреч в республике. В клубе уже состоит более 300 участников.

Как отмечает Алексей Акимов, такой формат банка - пока лишь проба пера. Но этот опыт в последующем обязательно будет проанализирован, “упакован” в типовые проекты и растиражирован во всех местах присутствия банка.

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