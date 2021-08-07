Лесной пожар в Якутии подобрался еще к одному поселку

Тушение усложняют сильные порывы ветра до 15 м/с Фото: Иван МАКЕЕВ

Якутия является одним из самых пожароопасных российских регионов, где сегодня действует режим чрезвычайной ситуации. С 1 июля жителям запрещено посещать леса, и по последним данным в регионе зарегистрировано более 100 лесных пожаров на площади более 850 тыс. га.

В субботу, 7 августа 2021, в оперативном штабе Якутии сообщили, что лесной пожар зарегистрирован в четырех километрах от поселка Сангар в Кобяйском районе. На данный момент эвакуация населения не проводилась. «Принимаются меры по тушению и усилению минерализованной полосы», – говорится в сообщении оперштаба.

Ранее сообщали, что сильный ветер привел к распространению пожара на хозяйственные постройки в селе Бяс-Кюель Горного района. Как передает оперштаб, борьбу с огнем ведут более 200 человек, задействовано 15 единиц различной техники. В селе проходит эвакуация населения, некоторые покинули дома еще накануне.

Кроме того, дополнительные силы стягиваются в село Ытык-Кюель Таттинского района, где также бушует лесной пожар, однако тушение усложняют сильные порывы ветра до 15 метров в секунду.

Днем ранее, 6 августа, глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев распорядился эффективнее перераспределять авиацию для тушения лесных пожаров в регионе.

«Он призвал ускорить направление вертолетов с водосливным устройством на тушение пожара вблизи села Кылайы Усть-Алданского района и Ударник Томпонского района, а также продолжить работу по применению самолета-зондировщика, который вчера вызвал дожди в Сунтарском районе», - говорится в заявлении, опубликованном в официальном Telegram-канале правительства республики.

Как писал сайт kp.ru, дымом из-за пожаров в Якутии затянуло Новый Уренгой, смог от пожаров достиг Красноселькупского района.