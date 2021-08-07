Выбираем качественный сыр моцарелла

Эксперт Роспотребнадзора Екатерина Головкова. Фото: Pixabay

– В каких регионах России производят больше всего малосоленых молодых сыров, к которым относится моцарелла?

– Регионы-лидеры по производству малосоленых молодых сыров – Подмосковье, Республика Кабардино-Балкария, Челябинская область, Республика Крым, Республика Марий Эл, Костромская, Вологодская, Владимирская, Воронежская области, Краснодарский и Ставропольский край.

– На что нужно обращать внимание при покупке сыра моцарелла? Что должно быть написано на упаковке?

– На упаковке продукта должна быть размещена информация, позволяющая идентифицировать продукцию: название продукта, жирность, название производителя и его адрес, срок годности и условия хранения товара (в том числе после вскрытия упаковки), состав продукта, нормативный документ, в соответствии с которым выработана продукция.

– Что должно быть в составе малосоленых молодых сыров по ГОСТу и по ТУ? И чего быть не должно?

– При выборе мягких сортов следует обращать внимание на их состав, в котором не должно быть никаких красителей и добавок. Также недопустима полиэтиленовая упаковка.

У сыров типа моцарелла массовая доля влаги – до 60%, массовая доля поваренной соли – 1,5–6%. Срок хранения качественного мягкого сыра составляет всего несколько дней. Любой вид должен находиться в холодильнике, в пластиковой или стеклянной посуде при температуре, не превышающей 8 °С. Хранение в железной посуде не рекомендуется во избежание окисления продукта. Мягкие сорта, такие как брынза, моцарелла, должны постоянно находиться в рассоле.

Как отличить настоящую моцареллу от поддельной? Правильно вымешанная классическая моцарелла представляет собой тугое эластичное тесто, которое не рвется и имеет слоистую консистенцию. Качественная, созревшая моцарелла при разрезе должны выделять капельки жидкости.

– Как часто эксперты Роспотребнадзора обнаруживают фальсифицированную, поддельную продукцию в молочной отрасли? Есть ли данные за прошлый год?

– В 2020 году на соответствие физико-химическим показателям исследовано 62 634 образца, не соответствовали гигиеническим нормативам 4,6%, удельный вес фальсифицированной молочной продукции из этих 4,6% составил 52,1%.

– Как чаще всего подделывают сыры? Какие именно фальсификаты находили специалисты Роспотребнадзора?

– Наиболее частый вид фальсификата – использование незаявленных в составе заменителей молочного жира животного и растительного происхождения, сухого молока, пищевых добавок – красителей, консервантов, крахмала.

– Куда нужно обращаться, если вы купили некачественный сыр?

– В этом случае нужно обратиться к продавцу товара с письменной претензией, составленной в двух экземплярах. В ней должны быть описаны недостатки товара и четко сформулированы ваши требования. Один экземпляр претензии необходимо вручить продавцу либо направить письмом (желательно с уведомлением). В случае личного вручения претензии на втором экземпляре продавец должен указать дату, должность, ФИО лица, принявшего претензию.

В соответствии с п. 27 Правил продажи, п. 1 ст. 18 Закона о защите прав потребителей вы вправе потребовать замены на аналогичный товар надлежащего качества либо вместо предъявления указанных требований отказаться от приобретенного товара и потребовать возврата уплаченной за товар денежной суммы. При этом покупатель по требованию продавца должен вернуть товар ненадлежащего качества. В соответствии с п. 28 Правил продажи, п. 5 ст. 18 Закона продавец обязан принять товар ненадлежащего качества у покупателя.

Отсутствие у покупателя кассового или товарного чека либо иного документа, удостоверяющего факт и условия покупки товара, не является основанием для отказа в удовлетворении его требований и не лишает его возможности ссылаться на свидетельские показания в подтверждение заключения договора и его условий. Если продавец отказался от приемки некачественного товара, следует обратиться в соответствующее Управление Роспотребнадзора в вашем субъекте, по месту нахождения продавца, в письменном виде.

Источник: здоровое — питание.рф.