Российское государство против западной пропаганды: в ожидании перитонита?

Информация стала сегодня одним из видов вооружений. Фото: Shutterstock

Информационная война против России развертывается последовательно и методично, по всем правилам, разработанным Западом с середины нулевых годов прошлого века (когда английской элитой и был выработан концепт «политических войн», ведущихся на уничтожение врага всеми силами, кроме собственно военных).

Очевидность интенсификации этой войны в преддверии выборов в Госдуму заставила Министра обороны С.К.Шойгу (на встрече с коллективом красноярского «Красмаша») отметить, что «информация стала сегодня одним из видов вооружений».

Министр обороны подчеркнул, что Россия не готовит специалистов по информационной агрессии, - в то самое время, когда против нас развернута целая система центров по их подготовке.

Первой линией создания «информационного оружия, которое внедряется и распространяется по нашей стране», являются центр стратегии пропаганды, развернутый в Риге, и центры пропаганды, эффективно функционирующие в Таллине и Варшаве. Среди направлений их работы – выдумывание и распространение в России разнообразных разрушительных слухов, подготовка российских граждан («десятками в квартал») для подрывной работы в России.

В последнее время власти РФ прекратили или несколько затруднили (признав их «иноагентами») работу в стране нескольких НКО, признанных наиболее опасными. Однако эта работа не производит впечатление системной, так как ряд крупнейших западных структур ведения информационной войны продолжает действовать против России с ее же территории (как, например, пресловутый «Московский центр Карнеги»), а ряд других эффективно распространяет фальшивки или просто западную пропаганду через соцсети.

Дошло до того, что в России успешно ведут «подготовку к выборам» структуры, производящие впечатление конвейеров по подготовке экстремистов для подготовки уличных беспорядков, - «Мастерская блогеров» и «Школа местного самоуправления».

Структуры политической войны против России эффективно и системно поддерживаются в информационном пространстве (в том числе на деньги госкомпаний) «рукопожатными» для властей либеральными медиа – «Эхо Москвы», «Дождем» и рядом псевдоделовых изданий.

Признанные в России «нежелательными» организации ведут против нас информационную войну через сеть опорных пунктов не только в Польше и Чехии, но и на постсоветском пространстве – в Прибалтике, Грузии и на Украине.

Особая роль отведена Польше и Литве, где западные менеджеры формируют из беглых «оппозиционеров» массовку для «стихийных» акций протеста перед российскими диппредставительствами во время выборов в Госдуму, и, разумеется, на оккупированной фашистами Украине. Киев стал вторым после Праги центром концентрации наиболее отмороженных антироссийских медиа (включая «русскую службу радио Свобода» и его дочернее «Крым.Реалии») и главным местом обучения и использования эмигрантов в тех или иных провокациях (вроде инсценировки убийства интернет-побирушки Бабченко).

Вместе с тем важно понимать, что эта придвинувшаяся к границам России и Белоруссии медиасвора – лишь пехота политической войны. Стратегии ее ведения разрабатываются по заказу правительственных ведомств специалистами RAND и «ЦРУ-лайт» Stratfor и передаются штабным офицерам из Ballingcat, Transparency International и «Центра по исследованию коррупции и оргпреступности» (OCCRP), финансируемым Фондом Сороса, Фондом поддержки демократии и, главное, государственным USAID.

Ключевая роль в выработке стратегии войны против России принадлежит аналитикам RAND. Именно по его методичкам, насколько можно судить, на Украине был проведен фашистский переворот, а сегодня поддерживается атмосфера безумной русофобской истерии. Именно специалисты RAND, по всей видимости, вырабатывают политико-информационные алгоритмы противодействия «Северному потоку-2» и в целом раздувания ненависти к России. Их же след, по ряду сообщений, четко прослеживается в попытке организации государственного переворота в Белоруссии и убийства не только президента Лукашенко, но и его семьи.

Характерно, что доклад RAND 2019 года о наиболее эффективных методах «разбалансирования и переформатирования» России реализуется последовательно и эффективно, несмотря на смену власти в США и распространение коронавируса.

Помимо США, свою собственную, пока преимущественно политическую, войну против России ведут и создатели термина – английские спецслужбы, широко использующие в своих целях МИД, медиа и бизнес Британии. Только антироссийская пропаганда через обширную сеть НКО на всем постсоветском пространстве обходится английским налогоплательщикам в сотни миллионов фунтов.

Ключевыми гражданскими структурами, занимающимися дискредитацией России в глазах населения бывшего СССР, являются Департамент МИД Англии по борьбе с дезинформацией в медиа и Британский совет, созданный аж в 1934 году якобы для сотрудничества в сфере образования и культуры. «Сотрудничество в сфере образования» включает в себя, например, тренинги специально отобранной молодежи по форсированию выжигания следов «российской идентичности» на постсоветском пространстве и по окончательному разрыванию всех видов связей с Россией.

Специальная программа посвящена натаскиванию молодежи на «промывку мозгов» их старшим родственникам, чтобы «повлиять на поколения родителей, бабушек и дедушек и сформировать евро-балтийскую идентичность».

Правда, изучение биографий участников английских «гуманитарных программ» показывает, что значительная часть последних реализуется непосредственно специалистами спецслужб.

Российские власти только-только, с огромным опозданием и весьма непоследовательно, но все же взялись за противодействие западным структурам политической войны хотя бы на своей территории. Крайняя слабость этой реакции (не идущей ни в какое сравнение с американскими нормами, сформированными еще более 80 лет назад и жестко применяемым и по сей день) провоцирует безнаказанно нарастающую либеральную истерику, которой Запад надеется в очередной раз сломать Россию.

Нежелание или неспособность прекратить политическую войну против нас ликвидацией ее инструментов, последовательно защищать национальные интересы по заветам хирурга Веры Семеновны из «Покровских ворот» («Резать к чёртовой матери, не дожидаясь перитонита!») могут позволить нашим глобальным конкурентам уничтожить нас, толкнув Россию по катастрофическому пути Украины.

Наметившееся пассивное сопротивление интенсивной, эффективной и нарастающей комплексной агрессией Запада недостаточно: в войне, в том числе и политической, победу могут принести только всеобъемлющие активные действия.