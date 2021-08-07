Помощник раскрыл секрет молодости 74-летней Софии Ротару: «Никакого силикона. Только чистка организма и голодание!»

София Ротару сейчас отдыхает и не гастролирует. Фото: Instagram.com

София Ротару из-за пандемии редко бывает в России. Артистка живет в своём загородном доме под Киевом и в последнее время не гастролирует.

- Работы у артистов мало, - объясняет kp.ru концертный директор певицы Сергей Лавров. - Давно с Софией Михайловной не виделись. Сегодня дозвонился с трудом, говорю ей: «Вы нас столько радовали, самое главное - будьте здоровы!» Она в Италии отмечает день рождения, в Форте-дей-Марми отдыхает. Она с семьей, довольная, радостная.

- Я слышала, что запланировано выступление на «Новой волне» в Сочи, а ещё какие-то гастроли намечаются?

- Пока непонятно, что будет с гастролями. И это касается всех артистов. Народ сейчас неохотно покупает билеты из-за ковида. Но у Софии Михайловны всегда были высокие гонорары, у неё все хорошо. Как бы не говорили, что они не конкурировали с Аллой Борисовной, но конкуренция все-таки была. Директора всегда пытались развести их по гастролям, чтобы их концерты не шли друг за другом.

Помню два года назад в день рождения Ротару позвонила Эдита Пьеха. Ей было очень приятно, Ротару ей сказала: «Эдита Станиславовна, я выросла на ваших песнях. Помню, как девочкой смотрела телевизор и подражала вам!»

Артистка много времени проводит с семьей. Фото: Instagram.com

- Несколько лет назад у Ротару случился гипертонический криз. И сейчас порой ходят слухи о том, что со здоровьем не все так гладко. Как себя сейчас чувствует София Михайловна?

- Сказала, что прекрасно. За ее здоровьем следит сын Руслан. Он всегда заботится, чтобы у Софии Михайловны были лучшие врачи.

- Все эти годы Ротару держится в одном весе. Время не властно над ней, по-прежнему красива и элегантна. Как она себя ограничивает? Что делает, чтобы поддерживать и красоту?

- Она, конечно, очень красивая. И когда в интернете пишут, что Ротару использует силиконовую маску, я всегда смеюсь. Она даже гримируется минимально, - заверил kp.ru менеджер певицы. - София Михайловна, как и любая артистка, не может себе позволить есть все, что она хочет. Перед съёмками она едет на детокс, на чистку организма. Чаще всего это какой-то отель, где она голодает или питается, подсчитывая калории. Диетологов у неё нет, она ест домашние яйца, овощи со своего огорода и все.

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