Состояние в 400 миллионов долларов: Стало известно имя самой богатой актрисы планеты

Риз – успешный продюсер и удачливая бизнес-леди. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Рис Уизерспун стала самой богатой актрисой планеты. По данным Forbes, ее состояние оценивается в 400 миллионов долларов. Большую часть своего богатства звезда «Блондинки в законе» заработала за счет ролей в кино. Но не только: Риз – успешный продюсер и удачливая бизнес-леди.

В 2016 году Уизерспун основала продакшн-компанию «Hello Sunshine Witherspoon». Риз сделала ставку на фильмы и сериалы о сильных женщинах – и не прогадала. Компания, в активе которой такие громкие проекты, как «Большая маленькая ложь», «Исчезнувшая», «И повсюду тлеют пожары», оказалась суперуспешной: она оценивается в 900 миллионов долларов. На днях Уизерспун завершила сделку по продаже контрольного пакета акций «Hello Sunshine Witherspoon» медиакомпании Blackstone. Актриса оставит за собой только 18% акций и пост в дирекции. После уплаты налогов от продажи последней доли компании она получит около 120 миллионов долларов США. Именно эта сделка и вывела ее на первое место в списке самых богатых актрис мира.

Риз снимается в кино уже 30 лет, за это время она стала одной из самых высокооплачиваемых голливудских звезд. Снимаясь в сериалах, она получает в среднем по миллиону долларов за серию. Сейчас, например, Риз продюсирует и исполняет главную роль в «Утреннем шоу» для Apple TV. За каждый эпизод она получает 1,2 миллиона долларов. А ее гонорары за голливудские фильмы исчисляются десятками миллионов долларов. Кроме того, немалый доход Риз приносят съемки в рекламе: она – «лицо» рекламных кампаний многих крупных корпораций.

Снимаясь в сериалах, актриса получает в среднем по миллиону долларов за серию. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В списке самых богатых актрис планеты также значатся Скарлетт Йохансон, София Вергара, Николь Кидман, Дженнифер Энистон, Кейли Куоко, Элизабет Мосс и Марго Робби. Правда, все они заработали в разы меньше Риз Уизерспун.

Риз считается одной из самых умных голливудских звезд. Потягаться с ней по уровню IQ может разве что Шэрон Стоун. В детстве Риз обожала читать. Именно поэтому спустя годы она основала «Книжный клуб Риз Уизерспун». Актриса каждый месяц выбирает понравившиеся ей книги, которые обязательно фокусируются на истории женщин либо же написаны женщинами. Кроме того, она запустила одноименное приложение для мобильных телефонов. Окончив школу, Риз поступила в Стэнфордский университет на специальность «английская литература». Однако, проучившись год, девушка ушла из университета, чтобы продолжить актёрскую карьеру. Риз с семи лет снималась в рекламе и брала уроки актерского мастерства, так что тяга к кино в итоге победила.

Риз с семи лет снималась в рекламе и брала уроки актерского мастерства. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Уизерспун не только хорошая актриса и удачливый продюсер, она еще и мама троих детей. Ее дочке Эве 22 года, сыновьям Дикону и Тенесси 17 и 9 лет.