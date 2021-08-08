«Все мужики пересылали ее фотографии, настолько она была желанна»: Максакова раскрыла истинную причину увольнения Волочковой из Большого театра

Примой Большого театра Анастасией Волочковой восхищались многие состоятельные мужчины. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Мария Максакова рассказала об истинных причинах увольнения Анастасии Волоковой из Большого театра. По словам оперной дивы, против балерины была развернута грязная травля из-за того, что она не уступила домогательствам влиятельного мужчины. Обиженный олигарх устроил так, чтобы отказавшую ему артистку в итоге с позором выгнали из театра.

В прямом эфире Инстаграма Мария Максакова вспомнила, что Анастасия в тот момент была секс-символом, за ней ухаживали многие мужчины.

- Все мужики пересылали ее фотографии, она была настолько желанна, – рассказала певица.

Мария Максакова раскрыла истинную причину увольнения Волочковой из Большого театра. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Один из поклонников звезды балета не смог спокойно принять ее отказ и решил отомстить. Мужчина был олигархом, так что деньги и нужные связи у него имелись. Неудавшийся кавалер решил ударить Настю по самому дорогому – по ее карьере.

- Начался унизительный постыдный процесс ее увольнения из Большого театра. Они купили какие-то электронные весы, и выяснилось, что она не соответствовала какому-то стандарту, хотя на тот момент она абсолютно всему соответствовала. Устроили публичную порку, хорошо оплаченную этим обиженным дяденькой, – вспоминает Максакова.

По словам певицы, мужчина был настолько влиятельным, что ему не составило труда уговорить руководство театра втоптать балерину в грязь.

- Отвратительная месть. Директор Большого театра Иксанов не гнушался еще озвучивать все это публично. А то все остальные, можно подумать, были в идеальной форме, – иронизирует Мария.

В Большом театре Волочкова танцевала ведущие партии - от Кармен до Жизели.

Максакова уверена, что карьера Анастасии Волочковой после ухода из Большого театра могла сложиться иначе. Однако, лишившись работы, Анастасия начала сильно себя менять.

Напомним, Анастасия Волочкова прослужила в Большом театре пять лет и покинула его в 2003 году. Артистку уволили, сославшись на несоответствующую требованиям физическую форму – администрация театра не смогла подобрать для балерины, набравшей непозволительные килограммы, партнера.

То, что Волочкова стала жертвой чудовищной несправедливости, ранее говорил и Николай Цискаридзе.

- Всё, что касается Насти: если бы я не был свидетелем той чудовищной кампании, травли, которая была развернута против неё, то тогда бы да, я бы скептически относился к её сегодняшней деятельности. Я был свидетелем того, как она появилась в Москве, я был первым, кто с ней танцевал, я её представил московской публике. Я был участником этой чудовищной травли. Когда меня вызвали и сказали: «Вот сейчас вы выйдете и перед камерами скажете, что вы не можете её поднять». Я сказал, что не буду. Тем более, что я её мог поднять. Вызвали моего педагога и сказали: «Вот сейчас вы выйдете и скажете это». И вам угрожают. И вот эти все люди, которые мне угрожали, они мне потом и отомстили чуть позже, - рассказал артист в одном из интервью.

Сейчас Волочкова судится с Большим Театром: артистка сообщила о затруднениях в получении пенсии из-за того, что в театре ей не отдают трудовую книжку.

К слову, сейчас Волочкова судится с Большим театром. Артистка сообщила о затруднениях в получении пенсии из-за того, что в театре ей не отдают трудовую книжку. По словам 45-летней балерины, организация «незаконно подделала государственный документ и пытается лишить её заслуженной пенсии».