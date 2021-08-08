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В мире8 августа 2021 7:30

Семьи жертв теракта 11 сентября намерены запретить Байдену присутствовать на памятных мероприятиях

Они требуют от главы государства рассекретить материалы расследования
Людмила ПЛОТНИКОВА
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Объятое пламенем здание Всемирного торгового центра.

Объятое пламенем здание Всемирного торгового центра.

Фото: REUTERS

Почти 2000 американцев, родственники которых погибли в терактах 11 сентября 2001 года, поставили свои подписи под письмом, требующим от президента США Джо Байдена опубликовать документы, которые, по их мнению, указывают на причастность к произошедшим атакам властей Саудовской Аравии.

Если эти документы не будут опубликованы до 11 сентября текущего года, то авторы письма требуют от главы государства не появляться на памятных церемониях, посвященных 20-летию самого страшного теракта в современной истории, пишет BBC.

«Мы не можем с уважением приветствовать президента, пока он не выполнит свои обязательства», - говорится в письме.

11 сентября 2001 года в США погибли около 3000 человек. Следователи установили, что нападения были спланированы и совершены членами террористической группировки «Аль Каида»*, большая часть из которых была гражданами Саудовской Аравии.

Семьи погибших уверены в том, что в высшем руководстве Саудовской Аравии знали о подготовке теракта и никоим образом не предотвратили его. Правительство королевства отвергает все подозрения.

Администрация Байдена стала четвертой по счету, отказывающейся рассекречивать материалы расследования, ссылаясь на соображения нацбезопасности. Гриф секретности с документов ранее отказывались снимать Джордж Буш, Барак Обама и Дональд Трамп.

«Два десятилетия спустя просто нет оснований хранить материалы расследования в секрете. – говорится в письме родственников погибших. – Если Байден встанет на сторону саудовского правительства, то мы будем вынуждены публично выступить против любого его участия в мемориальных церемониях».

* - террористическая организация, запрещенная в РФ

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