Губернатор Нью-Йорка станет бездомным после добровольной отставки или импичмента

Эндрю Куомо Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Губернатор штата Куомо Эндрю Куомо, обвиненный в сексуальных домогательствах, в случае своей добровольной отставки или импичмента может стать бездомным.В настоящий момент он проживает в официальной резиденции губернатора, расположенной в столице штата Нью-Йорк, городе Олбани. Она положена ему по закону.

Никакой собственной недвижимости у Куомо нет. Четырехкомнатный дом в городке Маунт-Киско был оставлен им в 2019 году при разводе бывшей жене, которая год спустя продала его за 1,9 млн. долларов, сообщает Foxnews.

У младшего брата пока еще губернатора, ведущего телеканала CNN Криса Куомо есть дом в престижном Хэмптоне. Жива также и мать братьев Куомо, Матильда, владеющая квартирой в центре Нью-Йорка.

Эндрю Куомо также может переехать в один из особняков своей сестры Марии, мужем которой является известный модельер Кеннет Коул. У пары – свои дома в округе Вестчестер и на острове Мартас-Виньъярд. Еще две сестры губернатора – Мэдлин и Маргарет – владеют квартирами в Большом Нью-Йорке.

Но всем этим объектам недвижимости далеко до величия губернаторской резиденции, построенной в колониальном стиле. К просторному дому примыкают теплица, теннисный корт и крытый бассейн. Дом был восстановлен благодаря усилиям Матильды Куомо – матери нынешнего губернатора. Ее муж и отец Эндрю, Марио Куомо был губернатором штата Нью-Йорк с 1983 по 1994 годы.