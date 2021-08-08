Михаил Горбачёв: То, что не было гимна и флага России на Олимпиаде - безобразие

Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене выиграла золото Олимпиады в Токио
Фото: REUTERS
-... Алло, ты мне звонил. Это «Комсомолка», Гамов? А это - Горбачёв.
- Здравствуйте, Михаил Сергеевич!
- Привет!
- Как вам Олимпиада - хотел вот спросить - особенно - то, что нас притесняют?
- Я почти всю ее смотрел.
- Как впечатление?
- До конца не хватало духу.
- А то, что гимна не было, флага не было, как вы это расцениваете?
- Да нет. Я не специалист, чтобы анализировать.
- Михаил Сергеевич, нам же запретили, якобы из-за допинга, флаг использовать российский, гимн использовать.
- Это безобразие.
- А то, что засуживали некоторых наших спортсменов?
- Что-то тоже есть в этом. (Нехорошее.) Но это надо быть специалистом, заниматься. А я же первый раз смотрю.
- Из того, что вы смотрели, что вам понравилось, что вы смотрели – волейбол, гимнастов?
- Да ладно, не надо меня допрашивать, а то ты начнешь сочинять на основе этого отзывы и отклики Горбачева, а Горбачев в этом деле... (пауза)
- Но вы же смотрели всю Олимпиаду. Что вам больше все понравилось – волейбол или гимнасты?
- Я воздержусь.
- Как вы себя чувствуете?
- Да пока в больнице.
- Ваша статья недавно вышла, которая была посвящена перестройке, вы долго ее писали?
- Это то, чем я занимаюсь сейчас все время, не отрываясь.
- Чем вы еще, кроме анализа перестроечных дел, заняты в эти дни, что читаете, что видите, с кем встречаетесь?
- Замучил и себя, и всех моих приближенных. У меня ворохи книг.
- Что, например, прочитали?
- Самое последнее, интересное, доверяю и знаю человека. И главное, там описывается то, где я был участником, это Павел Палажченко.
- Ваш помощник.
- Это его уже как переводчика, он написал книгу, толстая, объемная. Интересная.
- Там все правильно, все правда?
- Да.
- Скажите, как ваши внуки, дочка Ирина звонит?
- Звонят.
- Не забывают?
- Нет. Они приезжали.
- Давно?
- Недавно.
- То есть и Ирина, и все ее дети, они с вами общались?
- Ирина, теперь уже муж ее новый, они в Берлине постоянно, муж там оказался по распределению, окончил аспирантуру.
- Вы мужа дочери, своего зятя, первый раз увидели?
- Нет, я знал давно.
- Что они вам привезли из Берлина?
- Не буду отчеты давать вам.
- А внуков привозили?
- У меня есть уже и внуки, и правнуки.
- Вы всех внуков, правнуков своих видели или только на фотографиях?
- Нет. Вы тоже видели фотографии.
- Да, мы видели. Когда ваш юбилей отмечали, все нормально прошло, вас такие лидеры стран поздравляли. Большая нагрузка была на вас или, наоборот, все это радостно, весело было, приятно?
- Какое же приятно? Я не смог провести встречу, которую намечали. И перенесли ее на более позднее время. Вот сейчас надо проводить.
- Это из-за карантина?
- Да много там причин.
- Встреча с кем, с вашим коллективом или с кем?
- Нет, больше, чем с коллективом…
- Когда она все-таки будет, эта встреча?
- Будет.
- А когда примерно?
- Точно не скажу. На днях только разговор был о ней.
- Это будет посвящено 90-летию Горбачева, правильно?
- Да.
- «Комсомольскую правду» позовете?
- Обязательно. Я ведь ее как начал выписывать еще в комсомольские годы, так и выписываю до сих пор.
- В больницу вам привозят нашу газету?
- Да.
- Все нравится?
- Ну, я ее читаю, мне она интересна.
- Ладно, я так своим коллегам и передам. А мое интервью с Горбачевым читали на 90-летие?
- Как называлось и когда?
- Ну, как раз когда у вас юбилей был, и там мое интервью, когда я к вам в Горбачев-фонд давно еще приезжал, потом по телефону общались. В названии ваша фраза, что больно много петушатся сейчас в наших республиках, поэтому сложно им объединяться.
- Это было прочитано...
А вообще, отклик (на юбилей. - А.Г.) был большой по всему миру. И я, откровенно говоря, не всё успевал читать, и кое-что осталось непрочитанным. Но «Комсомолка» была, значит, я ее читал обязательно, только не могу вспомнить.
- Мне говорили, что вам показывали газету, и там все нормально, ничего мы не наврали, ваши слова, какие вы мне говорили, так все и осталось.
- Ну, значит, так и было. Я старый читатель. Я имею основание использовать этот термин, потому что все-таки 90 лет.
- Конечно. Я думаю, что и дальше будете читать и выписывать. Может быть, вам что-то принести, Михаил Сергеевич, в больницу?
- Не надо. Проблемы нет. Главное – лекарства есть, хоть ведрами пей.
- Вы берегите себя. И еще некоторые говорят, что Горбачев уехал за границу. Горбачев же в Москве?
- (смеется) Боже мой, сколько же раз я уже уезжал и сколько раз я уже умирал, меня хоронили.
- Нет, я вас никогда не хоронил.
- (смеется)
- Мы, наоборот, с днем рождения вас всегда поздравляем.
- Я «Комсомолку» читаю, я ей верю.
- Спасибо вам, что вы набрали мой телефон, и что мне позвонили, Михаил Сергеевич, я очень тронут.
- Всего доброго.
- Спасибо вам огромное за звонок.
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