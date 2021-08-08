Коммунисты предлагают работать и по выходным

В КПРФ заявили, что нам не о четырехдневной неделе надо думать, а о продленке Фото: EAST NEWS

В удивительные времена живем, товарищи и господа: коммунисты выступают за то, чтобы продлить рабочую неделю!

А как же заветы Ильича?

Первый зампред комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Николай Арефьев заявил, что «нам не о четырехдневной неделе надо думать, а о продленке!».

По мнению уроженца Астрахани, который последние лет 40 трудился в советских, партийных и иных управленческих структурах, и четыре созыва отпахал в Госдуме, отчизна наша разваливается на части. И, чтобы развал остановить, надо «и в субботу, и в воскресенье работать, но вытащить страну из разрухи».

И ведь член президиума ЦК КПРФ Николай Арефьев подходит к вопросу, вроде бы, с марксистско-ленинских позиций:

- Если человек не работает, то прибавочной стоимости нет. И зарплаты тоже нет. Как это сделать? За счет увеличения себестоимости? Можно увеличить себестоимость, но тогда наша продукция будет не востребована!

А мужики-то и не знали! Они, наивные, вместе со всеми нами, думали, что надо не продолжительность работ увеличивать, а их эффективность. Ну, есть такое понятие — производительность труда (Ленин и об этом писал). Чтобы за 8-часовой рабочий день не 50 шурупов, а 100 выточить, не один грузовик, а два собрать. Ну, или тот же грузовик — но за 4 часа. Немцы вон со шведами по такому пути идут. Да и вообще полмира.

И ведь революцию-то Октябрьскую делали, не чтобы токарь, швея да хлебороб загибались от трудов — а дабы жизнь трудовому элементу облегчить! И тот же рабочий день до 8 часов сократить. Про революцию и сокращение рабочего времени вон и депутат Михаил Терентьев вспомнил (он, правда, от другой партии).

Зампредкомитета Госдумы по труду и соцполитике справедливо напомнил, что «не всегда есть прямолинейная зависимость между количеством проработанных часов и объемом получаемой продукции». И предположил, что другие парламентарии предложение коллеги-коммуниста не поддержат, поскольку это «шаг назад».

Нет, понятно, что в войну работали без отдыха все. И сажали «за колоски». Но у нас, все же, не война. А разруха если и есть — то в отдельных головах.