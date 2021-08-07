Депутат от КПРФ призвал увеличить рабочую неделю в России Фото: Иван ВИСЛОВ

Первый зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, депутат от КПРФ Николай Арефьев предложил увеличить рабочую неделю для восстановления экономики.

Политик отметил, что россиянам надо думать не о четырехдневной рабочей неделе, а «о продленке». «О том, чтобы и в субботу, и в воскресенье работать, но вытащить страну из разрухи, потому что кругом разруха полнейшая», - заявил депутат в разговоре с URA.RU, указав на то, что Россия «разваливается на части», а граждане думают о том, «как не работать совсем».

Арефьев также заявил, что в стране сегодня нет инструментов, которые бы смогли позволить перевести производство на сокращенную рабочую неделю. По его мнению, отечественная продукция и услуги не востребованы из-за 20 процентов НДС.

Напомним, ранее глава Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков Михаил Шмаков выразил уверенность, что плотно к обсуждению четырехдневной рабочей недели в стране вернутся в ближайшие два года, причем очень высока вероятно, что она будет введена.