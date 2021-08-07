В комитете Госдумы по труду заявили, что увеличения рабочей недели не будет

В думском комитете по труду заявили, что увеличения рабочей недели не будет Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Первый заместитель главы комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Тарасенко заявил, что увеличения рабочей недели в России не будет.

- Ерунда, никакого увеличения рабочей недели не будет. Думаю, что и четырехдневная - из области фантазий, — цитирует слова парламентария ТАСС.

Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, депутат от КПРФ Николай Арефьев предложил увеличить рабочую неделю для восстановления экономики. Политик отметил, что россиянам надо думать не о четырехдневной рабочей неделе, а "о продленке". По его мнению, это поможет "вытащить страну из разрухи".

Позже заместитель председателя комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Терентьев назвал идею Арефьева нецелесообразной. Он отметил, что изменять рабочую неделю стоит только "с точки зрения повышения производительности", а увеличение рабочих дней не всегда влияет на повышение выработки продукции.