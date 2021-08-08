Детей звезд зачисли в престижные вузы: в семьях Ксенофонтовой, Воробей, Лазарева праздник – абитуриенты поступили

Елена Воробей с дочерью Софией. Фото: Instagram.com

Звезды празднуют поступление детей в вузы. Август будущие первокурсники отдыхают с чистой совестью и выбирают наряды для новой студенческой жизни. Рассказываем, кто из детей знаменитостей уже в списках поступивших.

Врач

Дочь артистки Елены Воробей в этом году закончила школу с золотой медалью. София в старших классах решила: «Хочу поступать в медицинский институт. На сцене выступать не готова – не мое». Выбор профессии не случаен: у Софии перед глазами всегда был пример крестной - сестра Елены Воробей доктор, поэтому о закулисье профессии врача абитуриентка знала не понаслышке. София готовилась к поступлению серьезно – конкурс большой, но целеустремленная и трудолюбивая девочка справилась. Елена Воробей делится радостью: «Поздравила свою малютку с поступлением в медицинскую академию». Мама подарила дочке шоппинг – закупились всем необходимым к началу учебного года.

Артисты

Дочь актера Леонида Бараца поступила в ГИТИС. «Дочь, ты молодец! Теперь студентка первого курса эстрадного факультета», - отец-артист гордится дочерью.

Леонид и Ева Барац Фото: Instagram.com

Ева Барац училась в Лондоне, но вернулась на родину в Москву, чтобы закончить школу. Этот выбор девочка сделала не случайно: здесь у Евы была возможность заниматься на музыкальной студии, она записала и выпустила свои первые треки и готовилась к поступлению с репетиторами. В Государственный институт театрального искусства Ева Барац поступила на эстрадный факультет – выпускникам присваивают квалификацию актерское искусство, квалификация артист эстрады. Экзамены, которые сдавала будущая артистка – прослушивание сольного пения, творческое артистическое испытание, сочинение по русскому языку и устно литература. Ева счастлива после знакомства с однокурсниками: «Я до сих пор не могу поверить, что буду учиться в этом месте с этими людьми и преподавателями. Сейчас я буду восстанавливаться и конкретно браться за творчество».

Племянница Сергея Лазарева Алина Фото: Instagram.com

Племянница Сергея Лазарева тоже будет учиться на артистку. После гибели брата певец заботится о его дочери Алине. Девочка вся в дядю – творческая натура: в студии «Непоседы» пела, и курсы радиоведущих окончила. Алины поступила в Институт театрального искусства имени Иосифа Кобзона. Студенты здесь изучают актерское мастерство, сценическую речь, сольное пение, хореографию и множество других творческих дисциплин. Лазарев племянницу поздравил и объявил, что гордится ее успехами.

Сын актрисы Елены Ксенофонтовой Тимофей Фото: Instagram.com

Творческие профессии во ВГИКе (институте кинематографии) будут осваивать сын актрисы Елены Ксенофонтовой Тимофей и внук народного артиста Эммануила Виторгана Даниил.

Дизайнер

Дочь Елены Валюшкиной и Александра Яцко - Маша Яцко Фото: Instagram.com

Наследница актеров Елены Валюшкиной и Александра Яцко поступила в Высшую школу экономики. Маша Яцко долго готовилась к исполнению мечты - выпускница Одинцовской лингвистической гимназии занималась и на подготовительных курсах, и с репетиторами. Валюшкина рассказывает: «Дочь занималась в школе Start при Мархи. Индивидуально с художником и училась на курсах дизайна при ВШЭ». Такая подготовка была необходима, так как абитуриентка сдавала творческий конкурс». Мама с дочкой уже отметили событие - прогулкой и шопингом.