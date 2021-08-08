Япония готовилась напасть на СССР с 1938-го

Страна Восходящего солнца еще за год до начала Второй мировой войны вела активную подготовку в военным действиям против Советского Союза. Фото: EAST NEWS

Архивные материалы, которые впервые рассекретила Федеральная служба безопасности, дают вполне ясную картину того, что Страна Восходящего солнца еще за год до начала Второй мировой войны вела активную подготовку в военным действиям против Советского Союза.

В частности, ФСБ впервые представил приказ №70 частям 3-й японской армии от 9 августа 1938 года, подготовленный и отданный во время советско-японского военного конфликта у озера Хасан.

Командующим 3-й армии тогда был генерал Отодзо Ямада.

11 лет спустя его, уже бывшего главнокомандующего Квантунской армией, разгромленной нами в августе 1945-го, допрашивали во время подготовки к Хабаровскому процессу над японскими военными преступниками. И экс-главком подтвердил и подготовку к войне его страны против СССР, и наличие не только намерений, но документов об этом, и конкретных действий.

Ямада признал, что он еще в январе 1938 года «отдал приказ частям 3-й армии о приведении их к боевой готовности на случай возникновения военных действий с Советским Союзом»

А что говорилось в приказе №70? Например, вот это:

- Войска Квантунской армии для усиления готовности к войне против Советского Союза частью сил выдвигаются для сосредоточения в район восточной границы.

Столкновения советских и японских частей летом 1938-го со стороны островной империи были, фактически, разведкой боем.

И хотя 3-я армия тогда была усилена 7-й дивизией, двумя полевыми зенитно-артиллерийскими отрядами, авиаполком и еще двумя авиаподразделениями, попытка для японцев оказалась неудачной.

В сентябре 1940-го Япония вошла в Тройственный пакт с Германией Гитлера и Италией Муссолини, а в апреле 1940-го подписала договор о нейтралитете с Москвой. Но угроза нападения на Дальнем Востоке оставалась, из-за чего в разное время мы вынуждены были держать там военную группировку от 800 тысяч до одного миллиона человек.

Как подтвердил РИА Новостям кандидат исторических наук Дмитрий Суржик, «Япония на всем протяжении Великой Отечественной войны, хотя формально и находилась в нейтральном статусе, но не прекращала провокаций и собственных, и со стороны марионеточных государств, находившихся на территории Китая».

Провокации происходили и на наших границах, и в открытом море, где японцы топили американские суда, доставлявшие в СССР товары по ленд-лизу.

А вот какие данные представил «КП» главный редактор издания «Наука. Общество. Оборона» Владимир Кикнадзе:

- С июня 1941-го по август 1945-го японцы 779 раз нарушали сухопутную границу с Советским Союзом. Их самолеты 433 раза вторглась в воздушное пространство СССР. 116 раз артиллерия Японии обстреляла советскую территорию. Было также зафиксировано 664 попытки забросить диверсантов с японской стороны на советскую территорию. 206 раз японские корабли вторгались в советские территориальные воды и 178 раз японцы задерживали советские плавсредства. Мало того, но при действующем пакте о нейтралитете японцы потопили 18 наших торговых и рыболовных судов! Япония фактически закрыла самые удобные и безопасные для СССР торговые морские пути через Сангарский и Корейский незамерзающие проливы. В среднем Япония проводила против СССР полторы провокации ежесуточно.

И эти факты, и рассекреченные ФСБ документы свидетельствуют — все разговоры о «неспровоцированной» агрессии Советского Союза против Японии в августе 1945-го будто бы в нарушении пакта о нейтралитете от 1941-го не имеют под собой оснований. Это мы постоянно, с 1938-го года, находились под угрозой со стороны Японии.