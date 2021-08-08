Валерий Трапезников, токарь с 59-летним стажем: «Путин прав, ведущая политическая сила теперь - рабочий класс. Не пьёт, не курит, ходит в фитнес»

Экс-депутат Государственной думы РФ Валерий Трапезников.
Фото: Иван ВИСЛОВ
Владимир Путин, встречаясь в пятницу, 6 августа, с тружениками цементного завода "Цемикс" в Башкирии, сказал: «У нас давно это повелось, все время говорили, что рабочий класс у нас - ведущая политическая сила. Это было советским штампом, но на самом деле так оно и есть. Просто суть рабочих профессий меняется...»
Это стало поводом доя моего звонка в Пермь, известному в стране рабочему - политику Трапезникову...
- Валерий Владимирович, для вас, как я понимаю, - это не просто слова. Вы проработали токарем почти шесть десятилетий. Были депутатом Госдумы и членом Политсовета Общероссийского народного фронта…
- Ну да, я был, активно работал там.
- Как вы оцениваете эти слова президента, который вспомнил (причем не первый раз уже) о рабочем классе?
- Я очень доволен, что Президент России вспомнил о рабочем классе.
Потому что, как бы ни развивалась техника, рабочие всегда будут…
Да, правильно сказал президент, и техника идет, и роботы идут. Но вот напротив меня строят рабочие прекрасный, хороший дом, роют траншею для подготовки к зиме. Потому что это вечно. Потому что даже роботов делают рабочие, то есть собирают его, а не робот робота собирает.
То есть, я считаю, что - правильно. И все же, к сожалению, некоторые региональные власти как-то относятся плохо, когда объявляют о выдвижении рабочего в депутаты. Потому что никто не может Трудовой кодекс знать лучше рабочего человека, который на себе это испытывает (и незаконные увольнения и так далее.) Не у каждого рабочего есть возможность нанять хорошего адвоката, защитить свои права. И в этом отношении, я считаю, от Государственной Думы до любого Законодательного собрания, до городской Думы - везде обязательно должны быть представители рабочего класса, не просто, как говорится, пешки, а именно - грамотные, хорошие рабочие должны представлять. А нас многомиллионная армия.
- Ещё президент заметил, что рабочая профессия со временем усложняется. В частности, приходится иметь дело с искусственным интеллектом, беспилотной техникой...
- И тот же продавец – это тоже рабочий класс, медсестра – это тоже рабочий класс.
В принципе, очень правильная позиция. Чтобы государство было сильным, мощным, нужна мощная промышленность, буровые установки, то есть, опять доминировать рабочий класс должен всегда, и всегда, и всегда.
Это слова мои, но они как раз именно отражают позицию нашего уважаемого президента.
- То есть, вы считаете, что входите в ведущую политическую силу в стране как токарь, который 59 лет отработал за станком?
- Да.
И еще хочу добавить, что возраст рабочего тоже не играет никакой роли. Потому что большинство рабочих сейчас уже не пьют, не курят, занимаются спортом, ходят в фитнес-клубы, то есть ведут здоровый образ жизни.
Именно это опора Президента России была и будет всегда.
- Спасибо вам огромное, Валерий Владимирович. И желаю вам здоровья. Счастливо.