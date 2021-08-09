Ребенок просит собаку. Как отказать

- Мне тебя купили, чтоб мы могли с тобой секретничать. Фото: Shutterstock

В топе детских запросов в Яндексе - как уговорить родителей купить щенка. Сразу вспоминается мультик про Малыша и Карлсона. «А собаки не будет?» - и полные слез глаза шестилетнего горемыки. После такого напора ломаются даже очень стойкие мамы и папы. Но можно ведь и не доводить ребенка до крайностей.

ЖИВАЯ ИГРУШКА

- Кто-то сразу соглашается, рассчитывая, что ребенок будет ухаживать за собакой, научится ответственности. Однако чем младше ребенок, тем меньше он понимает значение этого слова. Дети не соблюдают договоренностей, их обязанности минимальны, у них отсутствуют навыки организации себя и ухода за собой, их психика не созрела до сложного прогнозирования, критического мышления, - предупреждает психолог Елена Чувырина.

Как себе представляет все ребенок? Вот он задорно играет во дворе со своим новым другом. Или важно ведет его на поводке. А вот все друзья замирают от восторга и зависти, когда его пес послушно приносит по команде палочку и дает лапу. Чаще всего это похоже на желание обрести новую игрушку, с которой тепло и весело. А родители получат гору новых забот и расходов. За щенком примерно полгода придется вытирать лужи и смириться со следами зубов на мебели. Выгуливать три-четыре раза в день в любую погоду. Выделить место для лежанки и мисок. Правильное питание, прививки, тренировки, выработка в семье единых правил обращения с животным. А еще питомцы болеют, теряются, боятся салютов и воют, когда дома никого нет. От них шерсть и запах. Их нужно куда-то девать, если собираетесь в отпуск. По сути, в семье появляется еще один ребенок. Жизнь уже не будет такой, как прежде.

ПЛАН ДЕЙСТВИЙ

Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Итак, вы взвесили все плюсы и минусы и пришли к выводу, что не можете или не хотите заводить собаку. Да-да, именно вы и для себя. Как отказать ребенку, не травмируя его психику?

Постарайтесь понять, какая потребность движет ребенком. Зачастую детям не хватает заботы, внимания, общения. И, перестроив общение, можно будет закрыть вопрос с покупкой собаки. А еще это может быть способом привлечь внимание сверстников. «Какая классная у тебя собака! Можно погладить?» - после этого легко начать разговор, подружиться. Научите ребенка заводить друзей другими способами.

Предложите альтернативу: купить питомца более мелкого и неприхотливого. Мотивировать можно любой причиной: для собачки у нас сейчас мало места, давай заведем аквариумную рыбку или хомячка, и ты будешь за ними ухаживать. Маленький ребенок скорее всего согласится.

Еще вариант - почаще ходить в гости к друзьям, у которых есть собака. Или договориться о выгуле чужих собак за деньги или просто так - наверняка кому-то пригодится такая помощь.

Может, присмотреться к конному спорту? Да, вариант небюджетный, зато ребенок сможет проводить много времени с животными и проявить свою ответственность. И дома держать никого не надо.

Главное - дать понять ребенку: его потребности не игнорируют, все, о чем он говорит и чего хочет, для вас очень важно.

А ЕСЛИ УГОВОРИЛ?

В мультфильме «Варежка» после просьб и горьких слез собаку ребенку все-таки дарили. Фото: Кадр из мультфильмаКадр из мультфильма

Тогда есть смысл добавить к желанию осознанность. Обсудите с ребенком правила поведения, зоны ответственности. Например, гулять по вечерам с собакой вместе с родителями, посещать занятия с кинологом. Можно также порепетировать - взять собаку на передержку, побывать в приюте, где гостям разрешено выгуливать питомцев.

- Да, это хороший опыт всем понять свои возможности, приблизиться к реальной жизни с собакой, - говорит Антонина Зимарева, специалист по коррекции проблемного поведения собак, инструктор по дрессировке, создатель онлайн-школы «ЛавГав». - Мои племянницы тоже просят собаку у родителей. Сначала сестра была категорически против, но, видя, что дочки не только играют с моими собаками, но и помогают с прогулками и готовкой еды для них, согласилась. Племяшки сами решили брать отказника или собаку из приюта, копят деньги. Думаю, если бы собаку им купили сразу, по первой прихоти, то такой магии не случилось. Планирование, долгие разговоры, совместный выгул, частичный уход помогут избежать разочарований и проблем.

В мультфильме «Малыш и Карлсон» после просьб и горьких слез собаку ребенку все-таки дарили. Фото: Кадр из мультфильмаКадр из мультфильма

Вообще нужно понимать - купить ребенку собаку и поручить ему уход не получится. Даже если на прогулку будут ходить по расписанию, дети не всегда последовательны, и собаки постепенно привыкают к тому, что можно и не слушаться. А если ребенок маленький, беготня, крики будут заводить питомца, нервировать, вызывать желание поиграть с хозяином как с игрушкой. Конечно, этого можно избежать, если заниматься воспитанием питомца со специалистом. Тренировкам стоит посвятить первый год жизни щенка, а то и два.

- С какого возраста можно заводить собаку для ребенка?

- Чем старше подросток, тем выше вероятность того, что это может быть полностью его собака. Но таких заинтересованных, ответственных детей мы, тренеры, встречаем не так уж часто. Поэтому не стоит заводить собаку ребенку. Но стоит заводить собаку в семью.

БУДЬ В КУРСЕ

Какую породу выбрать

- В правильном выборе породы частично залог успеха, но отношение и воспитание все же важнее, - говорит Антонина Зимарева. - Иногда люди заводят лабрадора, потому что где-то услышали, что они «прекрасные няньки». Но это далеко не так. У лабрадоров крайне редко можно встретить агрессию к человеку, но при этом без воспитания они очень разрушительны. А, если учесть размер, то и очень травматичны для окружающих. Не рекомендую выбирать терьеров, норных, гончих, борзых. Ориентироваться на размер тоже неверно. Распространено мнение, что условно ротвейлер большой, служебный и страшный, а той-терьер маленький, игрушечный, любой с ним справится. А все ровно наоборот, и я новичку скорее одобрю ротвейлера, чем цвергпинчера, шпица или той-терьера. Темперамент, возбудимость – очень важный момент при выборе породы и конкретного ее представителя.

Обратите внимание на эти породы:

- маленькие: чихуахуа, папийон, японский хин, ши-тцу;

- средние: мопс, пудель, гриффон, брабансон, кавелер кинг чарльз, шелти (есть очень лающие представители) , цвергшнауцер, миттельшнауцер (встречаются очень эмоциональные, лающие и мнительные представители) , стаффи (английский стаффорширдский бультерьер);

- крупные: голден ретривер, бернский зенненхунд, боксер, большой швейцарский зенненхунд. Сенбернар, мастиф, ньюфандленд, даже ротвейлер, но не шарпей. Ризеншнауцер (бывают сложные представители, зависит от разведения).

Подрощенная собака из приюта – тоже вариант: уже не будет сюрпризов в психике. Но список этот все равно условный, ведь многое зависит от индивидуальных особенностей животного. Также нужно помнить: ЛЮБОГО пса можно довести до укуса и чем больше и сильнее челюсти, тем сильнее травма.

ВОПРОС РЕБРОМ

Чем робот лучше живого щенка?

Купили собаку, а дитя теперь клянчит электронного питомца – чтобы ходил, вилял хвостиком, лаял, пел песенки, ел из миски, пусть даже понарошку. Такое часто бывает. Но почему?

- За электронным питомцем можно и не ухаживать, можно поиграть и забыть без последствий и укоров родителей, - объясняет Елена Чувырина. - Это очень соответствует психическому развитию детей. Ведь процессы внимания, памяти, восприятия у них только развиваются, и они не способны выполнять сложные ежедневные обязанности долговременно. Причиной может стать и неверный выбор породы. Темпераментная собачка, в порыве игры кусающая за пятки ребенка, не станет ему другом, а только вызовет негативные эмоции. Также важно сразу научить ребенка правильному обращению с животным: нельзя мучить, бить, толкать, кидать, иначе это неизбежно приведет к агрессии животного и детским слезам и разочарованию.