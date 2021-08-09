Тихая ядерная бомбардировка. Почему государство против экономического ПВО?

Бог капитализма – зеленая купюра – остается таковым даже в 2021 году. Фото: Shutterstock

Ни для кого не секрет – война с США уже идет. Правда ведем ее не мы, снаряды не рвутся, люди не гибнут, но по степени разрушительности экономическая война ничуть не уступает обычной. Есть в нем и свой аналог ядерного оружия – иначе и не назовешь западные санкции против российских компаний. Это не преувеличение, судите сами. Как и в случае ядерного взрыва – страдает, в основном, мирное население, а за самим ударом следуют долгие годы восстановления опустошенных городов и рекультивации радиоактивного следа. Даже если санкции снимают, а по сути – лишь ослабляют, оставляя все рычаги давления (единственный пример – «Русал» и En+ Олега Дерипаски), последствия будут тянуться еще долгие годы И еще одно – и сброс ядерной бомбы и введение санкций – решение чисто политическое. Стоит ли добавлять, что и то и другое придумали в США?

Обсуждать санкции у нас не любят и боятся – эта тема указывает на уязвимость в нашем экономическом ПВО. Если внезапно окажется, что санкции работают – значит за годы стабильности нам так и не удалось создать по-настоящему крепкого экономического суверенитета. В торговой войне, как выясняется, мы не конкуренты сверхдержавам, а шутки про Россию-бензоколонию перестают быть такими уж смешными.

Да, Дерипаска был выбран мишенью, и это был показательный расстрел. На его примере было убедительно показано, что настоящие хозяева положения сидят в Вашингтоне, и легким росчерком пера могут перекрыть кислород любому. Целая отрасль промышленности была поставлена на край пропасти, а вместе с ней и энергообеспечение Сибири. Кто будет делать базовый объем мегаватт, если производство стоит?

Один аспект проблемы санкций – это долларовые расчеты. Бог капитализма – зеленая купюра – остается таковым даже в 2021 году. Скажу больше - все экономики мира, включая мощный Китай, следуют регламентам Минфина США. У всех была возможность убедиться на опыте Дерипаски, санкции США – это не страшилка для детского сада. Санкции США - это когда разворачивают корабли с сырьем и продукцией, останавливая их на полпути. Санкции – это когда клиенты отказываются иметь с тобой дело, а поставщики и подрядчики бегут как от огня. От этого можно было бы спастись, будь в России внутренний рынок, но, увы, мы предпочли вступить в ВТО, а дырки в собственных штанах залатать заплатками из бравых криков госпропаганды, согласно которой санкции не страшны. Может быть, говорящим головам из телевизора они и не страшны, но тут вот ведь какое дело. Как бы сильно не любил заводчанин Родину – патриотизм не в силах заменить потерю 2/3 объема работы. Семьи нужно кормить.

Спустя три года после введения санкций уже можно подводить их разрушительные итоги. Хочется спросить, а кто-нибудь из тех кому «санкции не страшны» - хоть раз имел дело с серьезными международными рынками? Может быть, эти люди знают кто заменит утраченные контракты и поставки, за которые приходилось годами конкурировать с тем же Китаем? Может быть, хотя бы подскажут, где теперь брать деньги с учетом того, что мировые финансовые институты закрыли все двери? Десятки российских компаний находятся в технологической изоляции. Развивающиеся во всем мире инновации обходят Россию стороной и чем дольше это длится – тем сильнее будет отставание.

Тот же «Русал», купивший индульгенцию от санкций ценой смены состава акционеров, до сих пор не может вернуться на прежние рыночные позиции. И неизвестно, вернется ли вообще.

Чисто по-человечески нельзя не оценить то, что сделал в моменте Олег Дерипаска. Его вынудили выйти из состава акционеров, и он согласился, понимая, что за его плечами боле полумиллиона ртов, которые надо кормить. Немало повлияла и позиция ЕС – политика политикой, но качественный алюминий нужен. Остановка «Русала» угрожала всем, однако действовать нужно было без промедления. Даже полгода санкционного режима привели к потере 7.5 млрд,долл. инвестиционных средств.

Было у этой истории и любопытное продолжение – Дерипаска подал в суд против Минфина США. Очень показательный процесс с заранее предрешенным результатом – но какие же корки отмачивало зарубежное правосудие – уровень доказательной базы оказался настолько смешным, что теперь всему миру понятно – санкции были политическим заказом. Дерипаска создал «Русал», который стал лидером мирового алюмпрома, а его автозавод «ГАЗ» начинал становиться серьезным конкурентом западным компаниям. Это то, чего США никак не могли допустить.

С «ГАЗом», кстати, все еще интереснее. Отдельный вид ядерной бомбы – с часовым механизмом. Санкции Шредингера – то есть они как бы есть, но их введение все время откладывают. Для всего мирового сообщества очевидно, что ГАЗ просто пытаются тихо задушить. При этом банкротство самого предприятия – скорее разменная монета. Основная идея в том, чтобы в корне уничтожить саму мысль о том, что Россия может создать качественный автопром. Брайан О'Тул, консультант OFAC (подразделение Минфина, которое и отвечает за санкции), говорил прямо: «Доведение Группы ГАЗ до банкротства является не самым неблагоприятным исходом, ведь, в конце концов, санкции вводятся для причинения ущерба».

А ведь мы могли собирать «Мерседесы». У «ГАЗ» до 2019 года был совместный проект с «Даймлером» - на заводе делали компоненты для кузова, а на Ярославском моторном заводе законсервировано производство моторов «мерседесов». Приостановлены коллаборации с «Фольксвагеном», который хотел локализовать в России производство коммерческих автомобилей. Не осталось ничего – в прошлом году ГАЗ неоднократно приостанавливал работу и переходил на 4-дневку. Про внешние рынки говорить не приходится – до санкций ГАЗ работал с 40 странами мира, а теперь экспорт упал вдвое. Даже несмотря на наличие временных лицензий, покупатели прямо говорят – слишком зависят от США чтобы включаться в санкционную цепочку.

Тем не менее, заводы живут. ГАЗ продолжает выпускать новые продукты, там создали новое поколение автомобилей на цифровой платформе ГАЗель NN. В кризисный период, вызванный санкциями, Олег Дерипаска не только не остановил ни одной соцпрограммы, но и запустил новые программы поддержки сотрудников. Но если специалистов худо-бедно удается сохранить, то технологическая пропасть, о которой я писал выше, становится все шире. В досанкционный период на заводе пытались применять технократические модели по образцам ведущих мировых автопроизводителей. В дни открытых дверей на ГАЗе было не протолкнутся (кто был – тот в курсе). Этим автопромом реально хотелось гордиться. Нельзя дать иностранным конкурентам и их либеральной обслуге в российской власти разрушить все это.

Руководству России нельзя больше закрывать глаза на санкции. Отрицать их разрушительное воздействие – все равно что отрицать коронавирус. Можно сколько угодно строить конспирологические теории, но рано или поздно ты заразишься – так можно доотрицаться и до реанимации. Пора признать – по нам ударили ядерной бомбой. Ущерб – колоссален. Радиация по-прежнему отравляет действительность. Нам нужно свое ПВО. Действенные, эффективные меры, которые не только защитят российский бизнес от международных угроз, но и обеспечат рост его конкурентоспособность как внутри страны, так и на зарубежных рынках