Американские ученые доказали: частый секс предупреждает рак простаты

Часто получать удовольствие от действий сексуального характера не только приятно, но и полезно. Фото: Shutterstock

В исследовании, которое организовали медики из Гарвардского университета (Department of Epidemiology, Harvard T.H. Chan School of Public Health) вместе со своими коллегами из Университета Бостона (Department of Epidemiology, Boston University School of Public Health) приняли участие 31925 мужчин. Начали добровольцы, когда им было от 20 до 29 лет, кончили через 20 лет. Все эти годы они информировали ученых о каждом своем семяизвержении – эякуляции, научно выражаясь. Те вели учет. И вот недавно подвели итоги – обнародовали их в журнале European Urology. О чем сообщила газета The Daily Mail.

Главный вывод урологов: чем чаще эякуляции, тем меньше риск заполучить рак простаты. Конкретнее: при частоте в 21 раз в месяц риск снижается на треть. Это надо понимать так, что медики рекомендуют ради профилактики сексуально озаботиться и поусердствовать соответствующим образом.

Рекомендация не скупиться на семяизвержения не первая. Несколько лет назад именно это советовал известный французский врача Фредерик Сальдманн (Frederic Saldmann). Вел речь и о 21 разе в месяц, и о снижении риска на треть. Об этом в свое время сообщала испанская газета газета La Voz de Galicia, ссылаясь на книгу врача под названием «Лучшее лекарство - это вы сами. Здоровье в ваших руках» (El mejor medicamento eres tú. La salud está en tus manos), которая тогда вышла в Испании и стала весьма популярной. Полезные советов, вошедшие в книгу, Сальдманн обосновывал собственным многолетним опытом. И опыт не подвел. Статистические данные, которые 20 лет собирали нынешние исследователи, позволили сделать те же выводы.

Книга с полезными сексуальными советами.

В чем секрет благотворного воздействия частых семяизвержений, ни Сальдманн, ни его последователи толком не знают. Есть лишь гипотеза, что активная жизнедеятельность предстательной железы способствует ее очищению от субстанций, провоцирующих онкологические заболевания, и предотвращает накопление избытков кальция, который ассоциируется с раком простаты. Кстати, если верить французу, то и 12 эякуляций в месяц полезны - нормализуют давление и на 50 процентов уменьшают риск инфарктов, инсультов, атеросклероза и прочих сердечно-сосудистых заболеваний. У мужчин, естественно.

Стало быть, частый секс полезен. А если не с кем? Сальдманн успокаивает: в смысле оздоровительного эффекта большой разницы нет, достигается ли эякуляция с партнершей или самостоятельно.

ДРУГОЕ МНЕНИЕ

Лучше меньше

Рекомендации француза и примкнувших к нему американцев идут вразрез с древнекитайскими сексуальными наставлениями, согласно которым сперму следует беречь. Восточные мудрецы, поднаторевшие в своей китайской медицине, уверяли, что «экономия» сулит и здоровье, и долголетие, и мужскую силу.

К примеру, в трактате «Тайные предписания для нефритовых покоев" указано: «в двадцать лет обычно извергают семя (ши) раз в два дня, в тридцать - раз в три дня, в сорок — раз в четыре дня, в пятьдесят — раз в пять дней».

После шестидесяти семя следует беречь пуще прежнего потому, что оно «уходит, но не восстанавливается…»

Кому верить? Древним китайцам или современным медикам? Ответить трудно. Никто ведь пока не удосужился понаблюдать за «бережливыми» - теми, которые 20 лет придерживались бы «Тайных предписаний». Не сравнивал их с «расточительными». А стоило бы. Ради торжества науки, конечно.

У китайцев иные представления об эякуляциях.

КСТАТИ

Ни дня без эякуляции

Портал LiveScience как-то рассказал об исследовании, которое провели Элизабет Оберзаухер (Elisabeth Oberzaucher) из Университета Вены (Department of Anthropology, University of Vienna) вместе со своим коллегой Карлом Грэммером (Karl Grammer). Антропологов заинтересовала половая жизнь марокканского султана Мулая Абу-уль Насира Исмаила ас-Самин ибн Рашида, правившего с 1672 по 1727 год. Согласно Книге рекордов Гиннесса, султан был отцом, как минимум, 888 детей. По слухам же, которые распространял французский дипломат того времени Доминик Буснот (Dominique Busnot), детей у султана было от 1171 до 1704 от четырех официальных жен и 500 наложниц.

Султан Мулай Абу-уль Насир Исмаил ас-Самин ибн Рашид: отц герой.

Элизабет и Карл решили оценить репродуктивные усилия султана, прикинув сколько половых актов ему надо было совершить, чтобы добиться рекордного результата.

Используя специальную компьютерную программу, ученые смоделировали половую жизнь Мулая Абу-уль Насира Исмаила ас-Самин ибн Рашида. И определили: тот обязан был заниматься сексом от 0,87 до 1,43 раз в день 32 года подряд – от одного раза в день до двух раз в три дня в среднем. Потребное для этого число женщин - от 65 до 110.

Элизабет и Карл посчитали, что султан совершил сексуальный подвиг. Хотя, если призадуматься, на такое способен любой здоровый мужчина, не встречающий сопротивления со стороны разнообразных представительниц прекрасного пола. А если под боком имеется целый гарем, то и подавно.

Если б я был султан, я б имел... Я бы тоже имел.

Прикинем: только для того, чтобы оградить себя от рака простаты потребны 21 эякуляция в месяц. За год наберется 252 только таких - «профилактических» семяизвержений. Каких-то 10 лет - и вы отец 2520 детей. А за 32 года, например, с 20 лет до 52 можно понаделать 8064 детей! И в чем тут подвиг? Султан еще не доработал.

Австрийские же исследователи изумились настолько, что опубликовали результаты своего моделирования в научном журнале PLOS One.

ДЛЯ СПРАВКИ

Китайская сексуальная грамота

Молвил Желтый император: «Хочу я знать: а что же будет, если, совершая акт, не достигать конечного результата?» Отвечала Чистая дева: «Если ты в одном акте не излил семя, то умножится дыхание и возрастет сила. Если, совершив два акта, ты не излил семени, то уши и глаза твои станут чуткими и ясными. Если в трех актах ты не излил семени, то излечишься от многих болезней. Если в четырех актах не излил семени, то пять духов организма обретут покой. Если в пяти актах не излил семени, то кровеносные сосуды наполнятся и укрепятся. Если в шести актах не излил семени, то поясница и спина станут крепкими и сильными. Если в семи актах не излил семени, то прибавится сила в ягодицах и бедрах. Если в восьми актах не излил семени, то во всем организме родится свет. Если в девяти актах не излил семени, то жизнь твоя продлится без конца. Если в десяти актах не излил семени, то проникнешь в духовный свет».

(Из трактата «Тайные предписания для нефритовых покоев»)