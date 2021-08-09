56-летняя Алена Апина сразила поклонников снимками топлесс

Алена Апина в отличной форме. Фото: Инстаграм.

Алена Апина снялась в откровенной фотосессии, кадрами которой она поделилась в Инстаграме. Исполнительница хита «Электричка» сфотографировалась топлесс. На одном из фото экс-солистка группы «Комбинация» лежит в постели, демонстрируя оголенную спину. На другом – сидит, показывая на камеру обнаженный бюст. Идеальная форма груди певицы вызвала восторг у ее поклонников. Черно-белая фотосессия получилась очень стильной: на снимках Алена выглядит роскошно и при этом эротично.

- Когда такое — как не выложить! Красиво же! - подписала фотографии Апина.

В ответ подписчики подарили звезде массу комплиментов. «Вы и без этих фото всегда красавица»; «Выглядите супер»; «Алена, вы супер! Восхищаюсь вами»; «Так нельзя с нашими фантазиями», - пишут фолловеры в комментариях.

Исполнительница хита «Электричка» сфотографировалась топлесс. Фото: Инстаграм.

Певица не скрывает, что для сохранения молодости она регулярно обращается к пластическим хирургам. Артистка говорит, что для поддержания красоты она готова на многое: это и специальные диеты, и физические нагрузки, и коррекция собственной внешности. Например, несколько недель она прошла процедуру по структурированию фигуры.

- Дело в том, что у меня нестандартная фигура - никогда не было бедер, талии. Я не была рада своему отражению в зеркале. Теперь у меня появилась талия, попа, - сообщила звезда в Инстаграме. - Все можно поменять и сделать так, как ты хочешь, почему нет? Поменять фигуру было мечтой с молодости, и только сейчас, спустя десятки лет, я обратилась к хирургу. До этого были мелкие вмешательства - блефаропластика, к примеру, косметические процедуры и еще много чего современного и крутого.

Черно-белая фотосессия получилась очень стильной: на снимках Алена выглядит роскошно и при этом эротично. Фото: Инстаграм.

После того, как артистка в 2016 году развелась с супругом Александром Иратовым, рядом с ней не появилось нового мужчины. Экс-солистка группы «Комбинация» познакомилась со своим будущим мужем еще на заре карьеры. В 1991 году Алена Апина вышла замуж за своего продюсера. Пара прожила вместе 25 лет, у супругов выросла дочь – 19-летняя Ксения. Их брак казался прочным, но, видимо, все же не прошел проверку временем. Недавно певица призналась, что она по-прежнему одна.

- Когда такое — как не выложить! Красиво же! - подписала фотографии Апина. Фото: Инстаграм.

- Я не люблю говорить на эту тему. Понимаю: все ждут, что я назову имя какого-то медийного или богатого человека, но, уверяю вас, нет, порадовать в этом плане не могу, - рассказала звезда.